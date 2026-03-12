Bild: alhurra.com

Der neue oberste Führer des Iran Mojtaba Khamenei, zweiter Sohn des ermordeten Ayatollah Ali Khamenei ist seit 8. März dritte oberster Führer der Islamischen Republik Iran.

Am 8. März abends wurde im iranischen Fernsehen der neue „Ober-Mullah“ verkündet.

Reaktionen Russlands und der USA

Mojtaba Hosseini Khamenei, der zweite Sohn von Ayatollah Ali Khamenei, wurde am 8. März zum dritten Obersten Führer der Islamischen Republik Iran gewählt, nachdem sein Vater am 28. Februar bei US-israelischen Anschlägen ermordet worden war.

Diese Ankündigung kam vom iranischen Staatsfernsehen und bestätigte die Entscheidung der Expertenversammlung, des 88-köpfigen geistlichen Gremiums, das für die Auswahl des Obersten Führers zuständig ist.

„Chameneis Sohn ist für mich inakzeptabel“, erklärte Trump zur Ernennung des neuen Mullahs. „Wenn er nicht unsere Zustimmung erhält, wird er nicht lange im Amt bleiben“, drohte Trump bekannt großspurig. Anders jedoch sieht das Russlands Präsident Wladimir Putin. „Seiner Exzellenz, dem Obersten Führer der Islamischen Republik Iran, Ayatollah Seyed Mojtaba Hosseini Chamenei, „nehmen Sie bitte meine aufrichtigen Glückwünsche zu Ihrer Wahl entgegen“, heißt es auf der Kreml-Website, in bekannter diplomatisch „geschliffener Manier“. Moskau bleibt ein verlässlicher Partner Teherans, bekräftigte Putin.

Wer ist Mojtaba Khamenei

Seine politische Reise und sein Aufstieg begann früh, Mojtabas Weg in die Politik und zum Klerus begann, als er 1987 im Alter von 17 Jahren während des Iran-Irak-Krieges der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) beigetreten war. Der jugendliche Ayatollah Mojtaba Khamenei meldet sich freiwillig, um gegen Saddams Armee zu kämpfen.

Bevor er eine wichtige Figur des Establishments wurde, schloss sich Mojtaba Khamenei als jugendlicher Freiwilliger dem Iran-Irak-Krieg an, während sein Vater Präsident war. Er diente in der Mohammad Rasulullah Division, wo er dauerhafte Verbindungen innerhalb des iranischen Sicherheitsapparats knüpften konnte.

Teilnahme an wichtigen „Operationen“

Er war bis 1988 in wichtigen Operationen wie Beit ol-Moqaddas, Dawn und Mersad tätig.

Politisch schloss er sich der harten Front für Islamische Revolution Stabilität an und hatte Mahmoud Ahmadinejad bei den Präsidentschaftswahlen 2005 und 2009, unterstützt.

Von 2009 bis 2026 war er stellvertretender Stabschef des Obersten Führers für politische und sicherheitspolitische Angelegenheiten und übernahm 2009 de facto die Kontrolle über die paramilitärische Einheit Basij.

Über seine familiären Verhältnisse ist bekannt, dass er im Jahr 1999 die Ehe mit Zahra Haddad-Adel, Tochter des ehemaligen Parlamentspräsidenten Gholam-Ali Haddad-Adel geschlossen hatte.

Befugnisse als Oberster Führer

Als Oberster Führer wird Mojtaba die letztendliche Autorität über die iranischen Streitkräfte haben, einschließlich der IRGC und Basij, der Justiz, den staatlichen Medien und wichtigen politischen Richtungen.

Analysten vermuten, dass er eher geneigt sein könnte, ein Atomwaffenprogramm zu verfolgen und möglicherweise die Fatwa seines Vaters dagegen neu auszulegen, angesichts der angereicherten Uranbestände.

Für den Iran könnte dies auf eine Kontinuität des bestehenden strategischen Ansatzes hindeuten, was möglicherweise eine stärkere Rolle der IRGC (Iranische Revolutionsgarde) und die Möglichkeit erhöhter Spannungen mit den Vereinigten Staaten und Israel im Zuge des andauernden Krieges mit sich bringt.



