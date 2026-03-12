Eskalation im Iran-Konflikt – 12 Tage Krieg eine Bestandsaufnahme

Bild: Aberdeen Investment

Eine Bestandsaufnahme nach 12 Tagen des US-israelischen Angriffskrieges gegen den Iran mit internationalen wie energiepolitischen Reaktionen.

Netanjahu mit Aufruf an Iraner



Israels Premierminister Benjamin Netanjahu richtete sich an die iranische Bevölkerung und erklärte, die Führung in Teheran sei auf der Flucht. Zugleich rief er die Iraner dazu auf, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.

Der Iran startete den bislang größten Angriff auf Israel seit Beginn des Konfliktes. Die iranischen Revolutionsgarden verschickten Warn-SMS auf Hebräisch an Israelis. Diese sollten das Land verlassen, da noch mehr Raketen unterwegs seien.

Das US-Militär griff iranische Marineschiffe in der Straße von Hormus an, die Minen verlegt hatten. Der Iran begann Berichten zu Folge damit, Seeminen in der Straße von Hormus zu verlegen.

US-Präsident Donald Trump forderte Teheran auf, die Minen sofort zu entfernen, sonst drohten „nie dagewesene militärische Konsequenzen“. Trump droht zusätzlich, die USA würden 20-mal stärker zuschlagen, sollte der Iran den Öl-Fluss durch die Straße von Hormus stoppen. Was allerdings de facto bereits passiert ist.

Bagdad – Drohnenangriff auf US-Diplomateneinrichtung

Ein Drohnenangriff nahe dem Flughafen von Bagdad traf eine Einrichtung mit US-Diplomaten. Satellitenbilder sollen Treffer iranischer Angriffe auf US-Militärstützpunkte in der Region zeigen.

Irans Polizeichef Mohammad Reza Radan drohte Pro-US-Israel-Demonstranten mit den härtesten Maßnahmen bis hin zu Erschießungen. Der iranische UN-Botschafter erklärte, bei Angriffen seien über 1 300 Zivilisten getötet und Tausende Einrichtungen zerstört worden.

Der US-Senator Richard Blumenthal warnte, die USA könnten auf eine Bodeninvasion im Iran zusteuern. Der russische Ex-Präsident Dmitry Medvedev bezeichnete die US-israelischen Angriffe als „abscheulichen Akt bewaffneter Aggression”. Auch Nordkorea verurteilte die US-amerikanischen und israelischen Angriffe auf den Iran als „illegalen Akt der Aggression“.

Boeing unterzeichnete einen Vertrag über 289 Millionen Dollar, um Israel bis zu 5.000 luftgestützte Präzisionsbomben zu liefern. Israel plant, sein Verteidigungsbudget um rund 13 Milliarden Dollar zu erhöhen, um den Krieg gegen den Iran zu finanzieren zu können.

Der Iran erwägt Berichten zu Folge, Gebühren für Schiffe von US-Verbündeten für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu verlangen. Vier iranische Diplomaten sollen bei einem israelischen Angriff auf Beirut getötet worden sein.

Laut israelischen Quellen könnte der Krieg noch mindestens zwei Wochen andauern.

Das iranische Geheimdienstministerium meldete die Festnahme von 30 mutmaßlichen Spionen und Agenten, die mit den USA und Israel zusammengearbeitet haben sollen.

Reaktionen aus Asien

Vietnam und Thailand rufen Bürger auf, von zu Hause zu arbeiten, da Treibstoff knapp wird.

Bangladesch führt Benzin-Rationierung pro Fahrzeug ein, die Benzinpreise in Asien explodieren, Händler finden keine alternativen Lieferquellen.

Luftfahrt unter Druck

Tausende Flüge müssen gestrichen werden, Airlines tanken zusätzlich, fliegen Umwege und planen Notbetankungen. Die Muttergesellschaft von British Airways verliert -6 %, easyJet -4 %. US-Airlines müssen 120 $ pro Barrel zahlen, nachdem sie ihre Treibstoff-Hedging-Programme eingestellt haben.

Viele Fluggesellschaften überdenken nunmehr auch ihre Wachstumspläne.

Folgen am Energie-Sektor

Die Treibstoffpreise steigen rasant sowohl in Australien, Asien und auch in Europa. Die Ruwais-Raffinerie in den Arabischen Emiraten mit einer Fördermenge von 922.000 Barrel pro Tag, ist nach einem Drohnenangriff außer Betrieb. Auch die größte Raffinerie Saudi-Arabiens ist „offline“ gegangen. Ebenfalls ist die größte LNG-Anlage Katars von Angriffen betroffen.

Straße von Hormus

Das Risiko einer vollständigen Schließung wächst beinahe stündlich. JPMorgan warnt, dass -4,7 Mio. Barrel/Tag vom Markt verschwinden könnten, falls die Passage bis Tag 18 blockiert bleibe.

Politische Reaktionen

Die G7 treffen einander am 12. März zur Dringlichkeitssitzung über die Freigabe strategischer Ölreserven. Frankreich bereitet eine Militärmission zur Sicherung der Schifffahrtsrouten vor.

Einige Länder rationieren bereits den Treibstoff, Fluggesellschaften streichen Flüge und Staaten fordern ihre Bürger bereits auf, zu Hause zu bleiben.

Das war also eine Bestandsaufnahme nach Tag 12 des Konfliktes, bleibt abzuwarten worauf sich vor allem Europa, mit „dem Krieg auf dem eigenen Kontinent“ noch vorbereiten wird müssen.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.