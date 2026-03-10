Unglaublich: EU ehrt Merkel und Selenskyj mit neuem Verdienstorden!

+ Trump und Netanjahu sind die gefährlichsten zwei Männer auf dem Planeten + Neuer geistlicher Führer der Mullah-Regimes bereits verletzt + Bundeswehr kauft fernsteuerbare F-35-Kampfjets + Streit um Iran-Politik: Schwere Vorwürfe gegen Ursula von der Leyen + Vorwürfe sexueller Belästigung: ORF-Generaldirektor Weißmann tritt zurück +

Hohe Auszeichnung: EU ehrt Merkel und Selenskyj mit neuem Verdienstorden

Brüssel führt einen eigenen Verdienstorden für Leistungen um europäische Integration und EU-Werte ein. Zu den ersten Geehrten gehören Angela Merkel und Wolodymyr Selenskyj.

Angela Merkel, Wolodymyr Selenskyj gehören heute zu den ersten Empfängern des neuen Verdienstordens der EU – der einzigen Auszeichnung dieser Art in der Union.

Eine „ehrenwerte“ Gesellschaft

Das Europäische Parlament hat kürzlich dieses Auszeichnungssystem ins Leben gerufen, dessen „Preisträger” von den Spitzenpolitikern der EU für drei Preisstufen nominiert werden. Ein Ausschuss, dem Roberta Metsola, Josep Borrell, Enrico Letta, José Manuel Barroso und Michel Barnier angehören, wählte dann mehr als ein Dutzend Preisträger aus. Die Preisträger erhalten im Mai eine Anstecknadel, ein Band und eine von Metsola unterzeichnete Urkunde. Quelle: euractiv.com

Kein Russen-LNG mehr für Europa: Treibt der Energie-Wahnsinn Deutschland in den Ruin?

Es ist der nächste schwere Schlag für unsere ohnehin kriselnde Wirtschaft. Wladimir Putin macht ernst: Russland will sein wertvolles Flüssiggas (LNG) künftig aus Europa abziehen und stattdessen an “freundliche Staaten” in Asien liefern. Für Deutschland droht diese Entwicklung zur Katastrophe zu werden.

Die Eurokraten haben es so gewollt: Bis spätestens 2027 soll kein russisches Gas mehr nach Europa fließen. Das ideologisch aufgeladene Programm nennt sich “REPowerEU” – doch in der Realität entpuppt es sich immer mehr als beispielloses wirtschaftliches und finanzielles Eigentor. Anstatt dass Moskau unter den Sanktionen zusammenbricht, orientiert sich Russland einfach um. Weiterlesen auf report24.news

Trump und Netanjahu sind die gefährlichsten zwei Männer auf dem Planeten

Ihr illegaler Angriff auf den Iran ist eine Katastrophe. Sie hatten gehofft, nach der Ermordung des 86-jährigen Ajatollah Ali Chamenei durch die USA und Israel werde sich die Bevölkerung des Irans gegen die eigene geschwächte Regierung erheben und diese stürzen.

Doch dies passierte nicht. Schon am 8. März 2026 wurde Modschtaba Chamenei, der 56-jährige Sohn des ermordeten Ali Chamenei, vom Expertenrat zum Nachfolger und Obersten Führers der Islamischen Republik gewählt. Russland und China wollen nicht, dass die USA und Israel gegen das BRICS-Mitglied Iran siegen. Der russische Präsident Wladimir Putin gratulierte Modschtaba Chamenei umgehend. „Ich bin sicher, dass Sie das Werk Ihres Vaters ehrenvoll fortsetzen und das iranische Volk vereinen werden“, sagte Putin.

„Russland war ein zuverlässiger Partner der Islamischen Republik und wird es bleiben.“

Via @DanieleGanser auf Telegram

Staatsmedien berichten: Neuer geistlicher Führer der Mullah-Regimes bereits verletzt

Der neue geistliche Führer des Mullah-Regimes, Mojtaba Chamenei, der Sohn des verstorbenen Ali Chamenei, wurde offenbar bereits während des Irankriegs verletzt – das berichten iranische Staatsmedien. Der 56-Jährige wurde erst am Sonntag öffentlich als neuer geistlicher Führer des Mullah-Regimes verkündet (…)

Welche Verletzung Mojtaba Chamenei erlitten hat, ist nicht bekannt. Seine Ehefrau Zahra Haddad-Adel und einer seiner Söhne wurden unterdessen bei den bisherigen amerikanisch-israelischen Luftschlägen gegen das Regime getötet. (…)

Bereits seit Jahren galt Mojtaba Chamenei als möglicher Nachfolger seines Vaters – obwohl eine solche familiäre Weitergabe von Ämtern unter Schiiten eher unüblich ist. Auch sein Vater hatte sich in der Vergangenheit eher skeptisch gegenüber Mojtaba als seinem Nachfolger gezeigt. Jetzt übernimmt sein Sohn doch – Experten gehen davon aus, dass er nun versuchen wird, den Tod seines Vaters zu rächen. Via apollo-news.net

Bundeswehr kauft fernsteuerbare F-35-Kampfjets

Für schlappe 10 Milliarden Euro hat die Bundeswehr 35 Kampfjets des Typs F-35 Lightning II gekauft. Doch ob sich die Bundesrepublik damit im Ernstfall verteidigen kann, muss bezweifelt werden.

Denn die Maschinen besitzen einen sogenannten ‚Kill Switch‘, der es dem US-Pentagon und der Herstellerfirma erlaubt, den Start per Software-Fernsteuerung zu verhindern. Via anonymousnews.org

EU: Streit um Iran-Politik: Schwere Vorwürfe gegen Ursula von der Leyen

In Brüssel wächst der Widerstand gegen Ursula von der Leyen. Mehrere EU-Staaten werfen der Kommissionspräsidentin vor – besonders seit Beginn des Iran-Kriegs –, in der Außenpolitik über ihr Mandat hinauszugehen.

Scharfe Kritik kommt aus dem Europäischen Parlament, aus diplomatischen Kreisen und inzwischen auch aus den Hauptstädten der Mitgliedstaaten. […]

Selle sieht ein Muster in von der Leyens Amtsführung. Die Kommissionspräsidentin habe in den vergangenen Jahren ihr internationales Profil gezielt geschärft. Dazu gehörten auch politische Stellungnahmen, die eher in den Graubereich dessen fielen, „was die Verträge hergeben“. (…)

Die Machtfülle, die sich von der Leyen in ihrer Amtszeit aufgebaut habe, werde deshalb inzwischen „mit Argusaugen“ beobachtet, sagt Selle. Sobald die Kommissionspräsidentin sich in kontroverse Felder hineinwage, wollten die Mitgliedstaaten ihre eigene Position absichern. Es gehe dabei auch um institutionelle Glaubwürdigkeit. Gerade deshalb, so ihre Mahnung, sollte sich von der Leyen auf die Felder konzentrieren, in denen sie tatsächlich einen Unterschied machen könne und in denen die EU ihre Instrumente wirksam ausspielen könne.

„Die Frage eines möglichen regime change im Iran gehört nicht dazu“,

so die Politikwissenschaftlerin. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

SCHWEIZ: „Mann zündete sich an“ – Linienbus in Vollbrand: 6 Tote

Ein Linienbus ist am Dienstagabend in der Schweiz in Vollbrand geraten. Die Kantonspolizei Freiburg bestätigte in der Nacht, dass es sechs Tote und vier bis fünf Verletzte gab. Laut eines unbestätigten Augenzeugenberichtes soll sich ein Mann im Bus selbst angezündet haben.

JUST IN: Man sets himself on fire on a bus in Kerzers, Switzerland, killing and injuring multiple people. – Blick/FOCUS pic.twitter.com/mC6Uihzo8A — AZ Intel (@AZ_Intel_) March 10, 2026

Iron Dome, Sky Shield & die Realität im Nahen Osten

Was gerade im Nahen Osten passiert, ist der Praxistest für Sky Shield — live, in Echtzeit. Österreich steckt mitten in einem Rüstungsprojekt, das die Neutralität faktisch zu Grabe trägt, Steuermilliarden verbrennt — und gegen die falschen Bedrohungen schützt. Der Beweis dafür läuft seit dem 28. Februar 2026 rund um die Uhr. […]

Österreich ist der European Sky Shield Initiative (ESSI — Europas gemeinsamem Luftabwehrsystem) beigetreten — ohne Parlamentsbeschluss, ohne neutralitätsrechtliches Gutachten, ohne öffentliche Kosten-Nutzen-Analyse. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner unterzeichnete das Memorandum of Understanding (MoU) am 28. Mai 2024 in Brüssel — im Alleingang. Bis zu 7 Milliarden Euro stehen im Raum.

[…]

Der Praxistest — live, in Echtzeit: Am 28. Februar 2026 starteten die USA und Israel die Operation Epic Fury — einen koordinierten Angriff auf den Iran. Die iranische Antwort kam sofort: Raketen und Drohnenwellen auf Israel, die Golfstaaten und US-Stützpunkte in der Region.

[…]

Die Vereinigten Arabischen Emirate betreiben genau die Systeme, die Österreich kaufen will — Patriot und Arrow-3. 165 ballistische Raketen und 541 Drohnen hat der Iran nach offiziellen VAE-Angaben abgefeuert. Die VAE melden über 90 Prozent Abfangerfolg — doch die Abfangraketen sind nach 48 Stunden praktisch erschöpft. Jahrelang aufgebaut. In 48 Stunden verbraucht. Weiterlesen auf tkp.at

ÖSTERREICH: Vorwürfe sexueller Belästigung – ORF-Generaldirektor Weißmann tritt zurück

Paukenschlag beim ORF: Generaldirektor Roland Weißmann legt nach Vorwürfen sexueller Belästigung sein Amt mit sofortiger Wirkung zurück. Der Manager bestreitet die Anschuldigungen, erklärte jedoch, Schaden vom Unternehmen abwenden zu wollen.

[…] Über seinen Anwalt weist der ORF-Chef die Vorwürfe jedoch entschieden zurück. Rechtsanwalt Oliver Scherbaum erklärte, sein Mandant habe die Anschuldigungen bestritten. (…) Seine interimistische Nachfolgerin steht bereits fest: Ingrid Thurnher übernimmt Weißmanns Position.

Weiterlesen auf exxpress.at

+++ KURZ-VIDEO ZUM NAHOST-KRIEG +++

