Anscheinend hohe Verluste und Waffenknappheit seitens USA im Iran Konflikt

Bild: Marcy Sanchez/U.S. Army

Das US-Militärkrankenhaus im deutschen Landstuhl ist mittlerweile an die Grenzen der Belastbarkeit gelangt. Daher drängt sich zwangsläufig die Frage auf, wie hoch die US-Verluste im Angriffskrieg gegen den Iran tatsächlich sind.

Daten „unvollständig“

Die Daten, die während eines Krieges veröffentlicht werden, sind in den seltensten Fällen vollständig oder aber auch „aus taktischen Gründen geschönt“. Will man dann auch noch den Eindruck absoluter Überlegenheit erwecken, wie eben gerade die Vereinigten Staaten, werden diese Daten besonders unzuverlässig. Manchmal jedoch gibt es klare Indizien, um die „Wahrheit“ aufzuspüren, wie auch anonymousnews berichten konnte.

Offiziell bestätigt das US-Verteidigungsministerium im Verlauf des inzwischen eine Woche anhaltenden Angriffs auf Iran sechs Tote und 18 bis 20 Verwundete. Es gibt aber starke Indizien, dass die Zahlen zweifelsfrei weitaus höher liegen. All dies auch ohne Bodenoffensive der USA. Entsprechende Vermutungen äußerte der ehemalige CIA-Mitarbeiter Larry Johnson in seinem Blog bereits am 6. März. Basis dafür war unter anderem eine Nachricht auf X vom 5. März.

Eine geplante Blutspende-Kampagne in der militärischen Gemeinde Kaiserslautern wird vorgezogen. Ein weiteres Indiz, das er erwähnte, bezieht sich auf das US-Militärkrankenhaus Landstuhl. Aktuell hat dieses Krankenhaus, das auch der Versorgung der etwa 40.000 rund um Kaiserslautern anwesenden militärischen und zivilen Angehörigen der US-Armee dient, 68 Betten. Die Ankündigung lautete, dass die Geburtshilfeabteilung vorübergehend geschlossen werde. Bis auf Weiteres sollten die Schwangeren in umliegende Krankenhäuser ausweichen. Übrigens geschah das mit derartiger Dringlichkeit, dass selbst bereits festgelegte Kaiserschnitte noch verlegt worden waren.

Spitalskapazitäten dringend benötigt

Die Militärzeitschrift Stars and Stripes hatte das Memo, das die Leiterin der Gynäkologie in Landstuhl verschickt hatte zitiert, der Grund sei „dem Hauptzweck der Klinik” geschuldet. Die Zeitschrift ergänzte, „obwohl das Hauptziel nicht näher ausgeführt ist, dient Landstuhl als wichtige Nabe und Evakuierungsziel für US-Armeeangehörige, die beim Training oder in Kampfeinsätzen in Europa, dem Nahen Osten und in Afrika verwundet werden.”

Johnson bezog sich auch noch auf eine weitere Quelle, „ein kenntnisreicher Freund, der während der Kriege im Irak und in Afghanistan das Programm des Verteidigungsministeriums für verwundete Soldaten betreute und mit dem Personal in Landstuhl zusammenarbeitete, erfuhr heute, dass eine Flut von Verwundeten in der Klinik eintrifft. Die Zahlen sind so groß, dass die Klinik nicht weiter Ressourcen für Geburten aufbringen konnte.”

Johnson schließt aus diesen Informationen, dass die Gesamtzahl der Verwundeten deutlich höher liegen muss als die offiziell bestätigten 18 bis 20. Die Trump-Regierung lügt über die US-Verluste am Persischen Golf, so seine Schlussfolgerung.

US-Verbündete fürchten Waffenknappheit durch Iran-Konflikt

Europäische wie auch asiatische Verbündete der USA befürchten scheinbar zu Recht, eine massive Knappheit bei Waffensystemen durch den Militäreinsatz gegen den Iran. Wie Politico berichtet hatte, verbraucht das Pentagon derzeit enorme Mengen an Munition und leitet bereits zugesagte Lieferungen um, um den Bedarf des Angriffskrieges zu decken.

Demzufolge sind auch die EU-Staaten besorgt, deren Arsenale durch die Unterstützung der Ukraine bekanntlich massivst dezimiert sind. Sie befürchten, dass sie bestellte Waffensysteme und Munition zur Unterstützung der Ukraine nicht rechtzeitig erhalten könnten. In Asien wiederum herrscht Unruhe darüber, dass der massive Munitionsverbrauch im Iran-Konflikt die Fähigkeit der USA einschränken könnte, China und Nordkorea wirksam Paroli zu bieten.

Mehrere NATO-Staaten verlegen Kriegsschiffe in Richtung der Straße von Hormus, nachdem Frankreich seinen Flugzeugträger Charles de Gaulle sowie Hubschrauberträger und Begleitschiffe in die Region entsandt hat. Als Begründung dient freilich vor allem die Energieversorgung Europas. Ein großer Teil der Öl- und Treibstofflieferungen aus dem Golf und aus Asien läuft bekanntlich über die Route Suezkanal – Rotes Meer – Hormus.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.