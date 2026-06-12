FPÖ-Chef Kickl mit sensationellen Rekordwerten (Bericht mit Kickl-Video)

Bild; screenshot OE24. TV-Wahlbarometer

Alle seriösen Hochrechnungen zeigen, dass die FPÖ und ihr Parteichef Herbert Kickl zunehmend Zustimmung gewinnen. Immer mehr Menschen wenden sich aktuell von den sogenannten Altparteien ab und entscheiden sich, die blaue Opposition zu unterstützen.

Die FPÖ als stärkste Partei – der Albtraum der Linken.

Das ist besonders für das grüne, bürgerliche „Gutenmenschentum“ ein absoluter Albtraum. Für die Sozialdemokraten ist es besonders schmerzlich, wenn Menschen aus der ehemals linken Arbeiterbewegung zur Freiheitlichen Partei strömen, weil sie sich von den „Roten“ nicht mehr vertreten fühlen. Viele enttäuschte Wähler der ÖVP werden bei der nächsten Wahl selbstverständlich die „wirkliche Volkspartei“ wählen – und das ist die FPÖ.

All dies führt dazu, dass die FPÖ immer mehr zur Partei des überwiegenden Teils der Österreicher wird. Aber die Freiheitliche Partei wächst nicht nur an Wählern, sondern auch an Struktur wie das neue Radioprojekt „AUSTRIA FIRST“ zeigt.

„AUSTRIA FIRST“ ein voller Erfolg

Mit ihrem Radiosender „Austria First“ hat die Partei einen weiteren großen Schritt geschafft, um Menschen aus allen Schichten der österreichischen Gesellschaft zu erreichen. Mit der Verteidigung der österreichischen Neutralität, der Kritik an der Gender-Propaganda und dem Aufzeigen von Geldverschwendung spiegelt die Parteilinie klar die Meinung der Mehrheit der Österreicher wider.

Die Regierenden und ihre Hintermänner werden alles versuchen, eine Regierung der FPÖ mit zu verhindern. Aber bald wird der Punkt erreicht sein, an dem es nicht mehr möglich ist, dass eine Minderheit über die Mehrheit herrscht. Noch klammern sich die Verlierer-Koalitionäre wie Ertrinkende aneinander, doch spätestens nach den nächsten Wahlen ist der Spuk, der Österreich nach wie vor ruiniert, zu Ende.