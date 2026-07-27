ACHTUNG REICHELT! Merz macht deutsche Witze für Terror verantwortlich

Merz macht deutsche Witze für Terror verantwortlich: „Er ist nicht mehr amtsfähig!“

JULIAN REICHELT | Eine Frau ist tot, 29 Menschen verletzt – ermordet bei einem islamistischen Anschlag auf den Berliner CSD.

Und der Bundeskanzler? Friedrich Merz erklärt, Gewalt beginne mit „dummen Redensarten und schlechten Witzen“. Nicht mit dem Islamismus. In diesem Video stelle ich die sechs unbequemen Fragen, die kein Politiker hören will – von der Religionsfreiheit im Grundgesetz über konsequente Abschiebung bis zu einer Justiz, die einen verurteilten IS-Anhänger zehn Wochen vor der Tat laufen ließ.

📊 Der volle Wortlaut der Merz-Rede – und was daran so entlarvend ist

👉 Frage 1: Wird das Grundgesetz der Gefahr überhaupt noch gerecht?

📊 Frage 3: Wie müsste konsequente Abschiebung wirklich aussehen?

👉 Frage 4: Haben wir noch eine Justiz des Selbsterhalts?

📊 Abdul Ballout: 12. Mai verurteilt, 25. Juli zum Attentäter geworden

👉 Der namenlose Polizist, der Berlin gerettet hat

📊 Warum Merz nicht mehr der Richtige für diesen Kampf ist

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