Landtagswahl in Baden-Württemberg 2026

Bild: UME AI

Erste Prognose zur Landtagswahl Baden-Württemberg: Grüne: ~31,3 % – CDU: ~29,7 % – AfD: ~18,2 – SPD: ~5,5 % – FDP: ~4,3 % – Linke: ~4,3 / Viele Wähler nutzen auch die Briefwahl. Insgesamt geht es heute darum, wie der neue Landtag in Baden-Württemberg zusammengesetzt sein wird. Im Laufe des Abends wird sich zeigen, welche Parteien besonders stark abschneiden.

19:20 Uhr

18:24 Uhr

18:10 Uhr: Die erste Prognose

Die ersten Prognose zur Landtagswahl in Baden-Württemberg ist inzwischen veröffentlicht worden. Das sind Prognosen (Exit Polls) aus Nachwahlbefragungen.

Stand der ersten Prognose (ca. 18 Uhr):

Grüne: etwa 31,5 %

CDU: etwa 30,5 %

AfD: etwa 18 %

SPD: etwa 5,5 %

FDP / Linke: nahe oder um die 5-Prozent-Hürde

Damit deutet sich ein sehr knappes Rennen zwischen Grünen und CDU an. Entscheidend wird sein, wie sich die Zahlen in den Hochrechnungen im Laufe des Abends entwickeln.

Wie es jetzt weitergeht:

ab ca. 18:20 Uhr: erste Hochrechnungen mit echten ausgezählten Stimmen

gegen 19–20 Uhr: meist ein deutlich stabileres Bild

später am Abend: vorläufiges amtliches Endergebnis.

18:00 Uhr: Infos zu den Hochrechnungen

Eesst gibt es eine Prognose um 18 Uhr, die auf repräsentativen Befragungen von Wählerinnen und Wählern unmittelbar nach der Stimmabgabe basiert. Danach schalten die Medien auf Hochrechnungen um, da sich die Hochrechnung auf tatsächlich ausgezählte Stimmzettel bezieht. Hierfür werden die offiziell festgestellten Resultate aus einer repräsentativen Auswahl von Wahlbezirken zusammengerechnet und kurz nach 18 Uhr veröffentlicht. Je mehr offizielle Teilergebnisse vorliegen, desto genauer wird die Hochrechnung. Bei der Bundestagswahl 2025 lagen die ersten Hochrechnungen um 18.21 Uhr (ZDF) und 18.22 Uhr (ARD) vor.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.