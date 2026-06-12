Sicherheitsunternehmen: Muslime bewachen Deutsche vor Muslimen 

+ Neue Linie in Teheran: Iran verändert seine regionale Abschreckung + Präsident Trump bestätigt umfassendes Abkommen zwischen USA und Iran + SPANIEN: Nach Gruppenvergewaltigung von 12-Jähriger – Mitschüler bekommen nur Schulverweis + Nordirische Ministerin Michelle O’Neill verurteilt Unruhen in Belfast als „reinen Rassismus in seiner übelsten Form“ + Merck kauft sich aus Gardasil-Prozessen um $50 Millionen frei + Österreichs Pleite: Politikversagen multipliziert mit Asylkosten

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Neue Linie in Teheran: Iran verändert seine regionale Abschreckung

Irans neue Doktrin: Der Libanon ist integraler Bestandteil der iranischen Sicherheit. Dies hat Iran mit seinen jüngsten Raketenschlägen gegen Israel untermauert. Damit hat Teheran einen strategischen Wandel im Mittleren Osten diktiert und die US-Taktik (Waffenstillstand hier und bomben dort) gestoppt.

Am 8. Juni hat Iran als Vergeltung für die israelischen Angriffe auf zivile Ziele in Beirut und im Südlibanon mit ballistischen Raketen militärische Ziele in Israel angegriffen. Vor allem den Südlibanon wollen die zionistischen Kriegsverbrecher „ethnisch säubern“ und für die „Sicherheit Israels“ die lokale Bevölkerung aus ihren angestammten Gebieten vertreiben. Dieser iranische Vergeltungsschlag gegen Israel wegen dessen Angriffe im Libanon war beispiellos. Denn es war das erste Mal, dass Iran die Initiative ergriffen hat und als Erster gegen Israel einschlug, ohne dass Israel zuvor Iran direkt angegriffen hätte. Weiterlesen auf uncut-news.ch

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Präsident Trump bestätigt umfassendes Abkommen zwischen USA und Iran

• ein verlängerter Waffenstillstand ist besiegelt

• die Straße von Hormus ist wieder geöffnet

• die iranische Urananreicherung wird innerhalb von 60 Tagen auf null reduziert

• es gibt keine Freigabe eingefrorener Gelder bis zur vollständigen Einhaltung der Auflagen

Trump bestätigt: Der oberste Führer des Iran hat dem Abkommen zugestimmt. Via FoxNews

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SPANIEN: Nach Gruppenvergewaltigung von 12-Jähriger – Mitschüler bekommen nur Schulverweis

In Spanien wurde ein 12-jähriges Mädchen auf einer Geburtstagsparty von fünf Mitschülern vergewaltigt – doch die Täter kommen praktisch ungestraft davon.

Da sie erst 11 und 12 Jahre alt sind, droht ihnen keine strafrechtliche Verfolgung. Die Konsequenz? Ein einwöchiger Schulverweis. Inzwischen sitzen alle wieder in derselben Klasse.

Es ist ein Fall, der fassungslos macht. In der spanischen Stadt Burgos soll ein 12-jähriges Mädchen während einer Geburtstagsfeier an einem öffentlichen Ort von fünf oder sechs Burschen missbraucht worden sein – allesamt Mitschüler.

Die Konsequenz für die mutmaßlichen Täter: Ein Schulverweis von gerade einmal fünf Tagen, danach wurden sie wieder aufgenommen. Eine strafrechtliche Verfolgung gibt es nicht – die Beteiligten sind laut Polizei alle zwischen 11 und 12 Jahre alt und damit zu jung für ein Strafverfahren. Das Opfer erlitt laut Diario de Burgos körperliche und seelische Traumata – und muss nun in dieselbe Schule gehen wie ihre mutmaßlichen Peiniger. Weiterlesen auf exxpress.at

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Nordirische Ministerin Michelle O’Neill verurteilt Unruhen in Belfast als „reinen Rassismus in seiner übelsten Form“

Ein sudanesischer Migrant versucht auf offener Straße, einem Einheimischen den Kopf abzuschneiden, woraufhin die Leute durchdrehen und Busse sowie Unterkünfte für Migranten anzünden. Und ihre Reaktion? Sie hält allen eine Predigt über „keinen Rassismus in unserer Gesellschaft“.

Von wegen Rassismus. Die Menschen haben jahrelang zugesehen, wie ihre Straßen durch gewalttätige Migranten-Kriminalität in ein Kriegsgebiet verwandelt wurden, Warnungen wurden ignoriert und die Polizei war zu schwach.

Den berechtigten Zorn der Einheimischen als „übelsten Rassismus“ zu bezeichnen, während die eigenen Communities bluten, ist die aggressivste Form des Gaslightings. Die Maske der britischen Elite rutscht gerade gewaltig.

🇬🇧 Northern Ireland First Minister Michelle O’Neill condemned the Belfast riots as “pure racism in its vilest form.” A Sudanese migrant tries to behead a local man in the street… then locals lose their minds and start burning buses and HMOs. And her response is to lecture… https://t.co/qEUZlu4f2v — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 11, 2026

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Sicherheitsunternehmen: Muslime bewachen Deutsche vor Muslimen

Während die Zahl der Straftaten durch Migranten steigt, wächst auch die Security-Branche explosionsartig. Heute bewachen überwiegend ausländische, vor allem arabisch-muslimische Sicherheitskräfte Deutsche vor überwiegend ebenfalls migrantischen Tätern – im Discounter, in der Gastronomie und auf der Straße. Eine Entwicklung mit weitreichenden Folgen. (…)

Faktisch wachen hier überwiegend Muslime über Spitzbuben und Gewalttäter mit muslimischem Hintergrund. Im Discounter werden Kunden inzwischen häufig von arabischstämmigen Sicherheitskräften in Fantasieuniformen mit Schutzweste am Regal und im Kassenbereich beobachtet.

Die Branche explodierte insbesondere deshalb, weil es eine Zunahme von Straftaten aus dem migrantischen Milieu gibt. Und viele Migranten werden nun angestellt, um überwiegend Deutsche ohne Migrationshintergrund vor Migranten zu schützen.

Aber was für eine Schattenarmee baut sich da eigentlich auf? Was ein gemeinsamer Nenner sein könnte, wurde bereits hinreichend beschrieben. Via alexander-wallasch.de

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Merck kauft sich aus Gardasil-Prozessen um $50 Millionen frei

Es ist der klassische Move aus dem Pharma-Lehrbuch: Wenn die Beweislage erdrückend wird und ein Geschworenenprozess droht, zückt man das Scheckbuch und macht das Problem weg. Genau das ist jetzt im Jahrhundertprozess Robi v. Merck passiert.

Wie Bloomberg am 4. Juni 2026 berichtete, hat sich Merck bereit erklärt, mehr als 200 Klagen gegen seinen Kassenschlager Gardasil für rund $50 Millionen beizulegen — eine Summe, die der Konzern selbst als „nicht wesentlich“ für seine Bilanz bezeichnet. Peanuts also. Kleingeld, um die größte Blamage der Impfstoffgeschichte außergerichtlich verschwinden zu lassen. Dabei war dieser Prozess in Los Angeles der Präzedenzfall. (…)

Interne Merck-E-Mails, die im Prozess freigegeben wurden, belegen: Der Gardasil-Impfstoff ist mit HPV-DNA-Fragmenten aus dem Herstellungsprozess verunreinigt — und Merck wusste das.

Bereits 2011 entdeckte der Pathologe Dr. Sin Hang Lee hohe Konzentrationen von HPV-DNA-Fragmenten in 16 Gardasil-Fläschchen aus den USA, Neuseeland, Australien, Spanien, Polen und Frankreich. Weiterlesen auf tkp.at

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Österreichs Pleite: Politikversagen multipliziert mit Asylkosten

Finanzminister Marterbauer hat in seiner Budgetrede den Österreichern weitere Belastungen bei gleichzeitig sinkenden staatlichen Leistungen angekündigt. Trotz bereits rekordhoher Staatsquote und Steuerlast. Schuld sind die anderen, Putin und Trump, sagt die Regierung. Schuld ist die Regierung, sage ich. Einen großen Anteil an der Schuldenexplosion tragen die Asylkosten.(…)

Es ist nicht die „gottgegebene“ Weltlage, die Österreich in die Bredouille gebracht hat, sondern die eigene, unfähige Regierung. Der Klimawahn mit seinem hohen Subventionsaufwand und der ideologisch getriebenen Energiewende hat die Haushalte und Unternehmen belastet, ohne messbare, positive Effekte zu liefern. Die russophobe Energiepolitik hat die jahrzehntelang zuverlässige und günstige Gasversorgung zerstört. Der Coronismus kostete Österreich knapp 180 Milliarden. Dazu kommen eine ausgeprägte Verschwendungssucht, ineffiziente Verwaltungsstrukturen und eine ausufernde Bürokratiewut. Als Resultat haben wir mit 57 % eine der höchsten Staatsquoten Europas und mit 45,5 % des BIP eine Rekordsteuerlast. Weiterlesen auf report24.news

+++ OHNE WORTE +++

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Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.