European Democracy Shield – der Generalangriff auf Neue Medien steht bevor

+ Straße von Hormus „bis auf Weiteres“ vollständig gesperrt + Taliban-Terror: Frauen ohne Ganzkörperschleier werden verhaftet + Richter suspendiert: Netanjahu-Gegner wurde entfernt + Mercedes plant Waffenlieferungen an die Ukraine + Gigantische KI-Rechenzentren entstehen weltweit +

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Iranische Schifffahrtsbehörde: Straße von Hormus „bis auf Weiteres“ vollständig gesperrt

Die neue iranische Behörde für die Überwachung der Straße von Hormus bestätigte am Donnerstag die Anordnung zur vollständigen Schließung der strategisch wichtigen Wasserstraße bis auf Weiteres, nachdem die Revolutionsgarden diesen Schritt in der Nacht zuvor angekündigt hatten.

Aufgrund der Spannungen, die durch die Aggression der amerikanischen Streitkräfte in der Region und die in der vergangenen Nacht von den iranischen Streitkräften veröffentlichte Ankündigung entstanden sind, wird die Straße von Hormus bis auf Weiteres geschlossen“, teilte die Behörde für die Straße am Persischen Golf (PGSA) in einem Beitrag auf X mit.

Antragsteller, denen bereits eine Durchfahrtsgenehmigung erteilt wurde, werden gebeten, sich zu gedulden und die Anweisungen der PGSA abzuwarten. Via insiderpaper.com

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Taliban-Terror: Frauen ohne Ganzkörperschleier werden verhaftet

Im westafghanischen Herat verhaftet die Taliban-Sittenpolizei Frauen, die keinen Ganzkörperschleier tragen – mit Peitschen und Transportern. Ein muslimisches Kopftuch reicht nicht mehr.

„Alle haben Angst“ – Frauen verschwinden aus dem Stadtbild

Fünf Jahre nach ihrer Machtübernahme schrauben die Taliban die Repression weiter hoch. In der westafghanischen Stadt Herat wurden am Wochenende mehrere Frauen von der Sittenpolizei festgenommen, da sie keinen Ganzkörperschleier, wie beispielsweise einen Tschador oder eine Burka, trugen. Zeugen berichteten der Nachrichtenagentur AFP, wie Beamte des Ministeriums für die Verbreitung der Tugend und die Verhinderung des Lasters – einer von ihnen mit einer Peitsche – die Frauen in einen Transporter setzten.

Ein muslimisches Kopftuch reichte nicht mehr aus. Kurz zuvor hatten Imame in den Moscheen von Herat die neuen Vorgaben verkündet. Frauen dürften nur noch im Ganzkörperschleier das Haus verlassen. Unmittelbar danach begannen die Kontrollen auf den Straßen. Die UNO-Mission in Afghanistan zeigte sich „besorgt” über die Festnahmen, während das Ministerium selbst darin „nichts Ungewöhnliches” sah. Weiterlesen auf exxpress.at

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Richter suspendiert: Netanjahu-Gegner wurde entfernt

Der Chefankläger des „Internationalen Strafgerichtshofs“ (ICC), Karim Khan, wurde nach Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens vorerst suspendiert.

Denn Khan persönlich beantragte im Mai 2024 Haftbefehle gegen Netanjahu und den israelischen Minister Gallant (wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza) sowie gegen Hamas-Führer. Die Kammer genehmigte die Haftbefehle im November 2024.

Karim Khan berichtete von zahlreichen Drohungen in der Folge. Auch öffentlich sind verhaltene Drohungen dokumentiert:

◼️ Senator Lindsey Graham drohte im Mai 2024 mit Sanktionen. Republikanische Senatoren (u. a. Marco Rubio) schrieben im April 2024: „Nehmt Israel ins Visier, und wir nehmen euch ins Visier. Ihr seid gewarnt.“ Es gab weitere Warnungen vor „katastrophalen Konsequenzen“ (z. B. von Brett McGurk)

◼️ Der damalige GB-Außenminister David Cameron drohte Khan im April 2024, dass Großbritannien die Finanzierung einstellen und aus dem ICC austreten würde, falls Haftbefehle gegen israelische Führer erlassen würden.

◼️ seit Februar 2025 wurde Khan tatsächlich auf die US-Sanktionsliste (Executive Order von Trump) gesetzt. Seine Vermögenswerte in den USA wurden eingefroren, Einreise verboten, und es drohen Strafen für jeden, der ihn unterstützt. Später wurden weitere ICC-Richter und Mitarbeiter sanktioniert – explizit als Reaktion auf die Netanjahu-Haftbefehle.

◼️ jetzt wurde der Richter suspendiert, Khan soll wiederholt eine ICC-Mitarbeiterin über einen längeren Zeitraum hinweg belästigt haben. Khans Anwälte bezeichnen die Entscheidung als „rechtswidrig, verfahrensrechtlich unfair und nicht durch Beweise gestützt“. Via Stefan Magnet

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Mercedes plant Waffenlieferungen an die Ukraine

Das deutsche Unternehmen hat eine Zusammenarbeit mit der Firma Tytan Technologies aufgenommen, die Drohnen herstellt und an die Ukraine liefert. Gemeinsam wollen sie Luftabwehrsysteme produzieren.

Das System soll feindliche Drohnen aufspüren und abschießen können – solche werden bereits seit Langem über Flughäfen und wichtigen Einrichtungen in Deutschland gesichtet. Diese Anlage mit dem Namen „Drone Defender“ kann auch auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden.

Kernstück des Systems wird ein Geländewagen der G-Klasse sein, der mit Radargeräten und Sensoren ausgestattet wird.

Nach Angaben der Zeitung planen die Unternehmen, den Start des Projekts am Mittwoch im Rahmen der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin bekannt zu geben. Via spiegel.de

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Bund streicht Landwirten die Weideprämie und nennt Bürokratieabbau als Grund

Bund streicht die Weideprämie und nennt Bürokratieabbau als Grund. Dadurch verlieren viele Milchviehbetriebe die Planungssicherheit (…)

Die Weideprämie sollte Betriebe fördern, die Milchkühe regelmäßig auf Grünland halten. Diese Haltungsform verlangt jedoch mehr Organisation als reine Stallhaltung. Landwirte brauchen geeignete Flächen, sichere Zäune, Tränkestellen, Wege und tägliche Kontrolle.

Deshalb galt die Förderung als Ausgleich für Leistungen, die der Milchpreis kaum honoriert. Via blackout-news.de

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Der Generalangriff auf Neue Medien steht bevor

Mit Corona entwickelte sich eine mediale Gegenöffentlichkeit, die den Regierungskurs und die staatliche Propaganda mit Informationen hinterfragte. Diese neuen Medien sind seit Jahren dem Vorwurf der „Desinformation“ ausgesetzt und gelten in der EU als Gefahr. Lange wurde davor gewarnt – bald startet eine Großoffensive.

Oppositionelle Medien sind schon länger im Visier. Sie kämpfen regelmäßig mit dem Verlust von Werbegeldern, indirekter Zensur über Suchmaschinen und Algorithmen auf Social Media, geringeren Zugriffszahlen, weniger Abonnements und Einnahmen von Lesern – oft auch wegen Kontosperren bis hin zu Individualsanktionen gegen Journalisten. Der Kampf der EU gegen die „alternative Medienwelt“ (eigentlich geht es um regierungs- und herrschaftskritische Medien, also genau das, was im Journalismus eigentlich selbstverständlich sein sollte) ist also keinesfalls neu. Der Kampf gegen „Desinformation“ gilt für viele schon lange als systematischer Angriff auf die Pressefreiheit. Doch noch existiert eine breite oppositionelle Medienlandschaft.

Wird sie auch die kommende Offensive überleben?

TKP berichtete als eines der ersten Medien über den geplanten Aufbau des European Democracy Shield (Europäischer Schutzschild für die Demokratie) im Jahr 2024. Mittlerweile steht das „Schutzschild“, das der Bekämpfung von „Desinformation“ und „FIMI“ (Foreign Information Manipulation and Interference) dienen soll. Lange wusste man nicht wirklich, was er wirklich tun soll. Langsam wird es klar: Eben jenen neuen Medien, die eben laut EU „Desinformation“ betreiben, soll der Stecker gezogen werden. Weiterlesen auf tkp.at

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Gigantische KI-Rechenzentren entstehen weltweit

Transhumanismus. Eine nicht-menschliche Macht entsteht, um die Menschenmassen überwachen und kontrollieren zu können.

Amazon baut im US-Bundesstaat Indiana einen der größten KI-Rechenzentren-Komplexe der Welt: Project Rainier.

Budget: zunächst 11 Milliarden Dollar.

Strombedarf: rund 2,2 Gigawatt – rechnerisch genug für etwa 1 bis 1,6 Millionen Haushalte.

Wasser: Schon in der Bauphase durfte Amazon laut lokalen Berichten bis zu 117 Millionen Liter pro Tag abpumpen.

Das KI-Zentrum frisst Energie-Bedarf von mehreren Städten.

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ÖSTERREICH: Verkehrsstrafen werden ab 2027 erhöht

Die Regierung will Verkehrsstrafen österreichweit vereinheitlichen. Auf Druck von Minister Hanke sollen vor allem Raser mehr zahlen.

Jetzt wird es für Raser in Österreich teurer. Die Bundesregierung bringt eine Novelle der Straßenverkehrsordnung und eine Anpassung der Anonymverfügungen in Begutachtung. Ziel ist ein einheitlicher Strafrahmen in allen Bundesländern – und mehr Sicherheit auf Österreichs Straßen.

Die Erhöhung der Geldstrafen für deutliche Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie bei Anonymverfügungen soll der Staatskasse zudem Mehreinnahmen verschaffen. Diese werden für 2027 im Budgetbericht mit 29,9 Millionen Euro beziffert. Via heute.at

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Misstrauensantrag, Neuwahlantrag, Equip4Ordi: Die Wiener Ärztekammer implodiert

Am Dienstagnachmittag tagte die Vollversammlung der Wiener Ärztekammer — und entscheidete über die Zukunft ihres Präsidenten. Was als Kammerstreit begann, hat längst nationale Dimension.

Bei der Vollversammlung der 89 Kammerräte werden gleich zwei Anträge zur Abstimmung kommen, wie die APA und wien.orf.at berichten: ein Misstrauensantrag gegen Präsident Johannes Steinhart sowie ein Antrag auf vorzeitige Auflösung der Vollversammlung — de facto ein Neuwahlantrag.

Für beide ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, der Ausgang gilt laut APA als völlig offen. Zusätzlich soll eine Satzungsänderung beschlossen werden — die Wiedereinführung eines dritten Vizepräsidentenpostens, der vor einigen Jahren abgeschafft worden war. Dieser Schritt gilt laut heute.at als gesichert. Weiterlesen auf exxtra24.at

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Schwere Vorwürfe: USA verweigern somalischem Schiri die Einreise

Die USA haben dem somalischen WM-Schiedsrichter Omar Artan die Einreise verweigert – mit schweren Vorwürfen. US-Behörden teilten mit, bei der Sicherheitsprüfung seien „Verbindungen zu mutmaßlichen Mitgliedern terroristischer Organisationen“ festgestellt worden. Weitere Details wurden nicht genannt.

Artan sollte als erster Schiedsrichter aus Somalia bei der WM 2026 pfeifen und war erst 2025 als Afrikas bester Referee ausgezeichnet worden. Er wurde am Miami International Airport elf Stunden befragt (u. a. zu Al-Shabaab und der Lage in Somalia), dann in Gewahrsam genommen und zurück nach Istanbul geflogen. Via bild.de

+++ OHNE WORTE +++

Unglaublich!

Unglaublich dass jeder 5. Wähler diesem Lügner noch auf dem Leim geht.

Vor den Wahlen aus dem Mund dieses Lügners: „Links ist vorbei!“

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Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.