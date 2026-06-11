ACHTUNG REICHELT!

Merz beleidigt 14 Millionen AfD-Wähler – aber es nützt ihm nichts mehr
JULIAN REICHELT | Das Bundeskriminalamt hat es schwarz auf weiß: 45 Prozent der jungen Muslime in Deutschland sind islamismusaffin – Tendenz steigend. Der Antisemitismus hat sich verdoppelt. Gleichzeitig erklärt Bundeskanzler Friedrich Merz über 10 Millionen AfD-Wähler zu geistigen Erben des Holocausts. Er kämpft gegen die falschen Feinde. Das ist das Deutschland, das wir gerade bauen.
Was ich Ihnen heute zeige:
👉 Die BKA/MOTRA-Studie 2025: 45,1% islamismusaffin, 23,8% wollen Gottesstaat, 28,6% antisemitisch – alle Zahlen, die kein öffentlich-rechtlicher Sender vollständig zeigt
👉 Was Merz wirklich sagt, wenn er die AfD in die Holocaust-Tradition stellt – und wen er damit meint
👉 Peter Kassig: Warum ich persönlich weiß, wozu der Islamismus fähig ist ‚
👉 Michael Stürzenberger: Das Opfer wurde überwacht – der Täter war unbekannt
👉 Belfast und Bataclan: Die letzte Warnung, die niemand hören will
👉 Bärbel Bas, Lars Klingbeil und das Projekt der neuen deutschen Gesellschaft
👉 Meine Forderung: Niemand kommt mehr rein. Die Illegalen müssen gehen.
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