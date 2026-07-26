Alpen, das letzte Heiligtum Europas (Video)

Dieser Dokumentarfilm enthüllt die Schönheit und Geheimnisse der Alpen. Bereiten Sie sich darauf vor, eine unerwartete, gnadenlose und wundervolle Welt zu entdecken. Eine großartige Reise zum letzten Zufluchtsort Europas.

Das letzte Refugium Europas

Der von Gérard Lanvin erzählte Film entführt uns in das Herz der Alpen, ein wildes Land, in dem der Winter acht Monate dauert, die Temperaturen auf minus vierzig Grad sinken und die Luft grausam an Sauerstoff mangelt. Alle dort lebenden Tiere haben sich an diese extremen Bedingungen angepasst.

Aber wie schaffen sie es, einander zu verführen, ihre Kinder zu erziehen, Gebiete zu erobern und riesige Entfernungen zurückzulegen?

Das erfahren Sie, wenn Sie einer Wölfin folgen, die nach dem Tod ihres Gefährten, der von einem Bären oder einem Bartgeier auf der Suche nach seinem Geburtsort getötet wurde, zum Exil verurteilt wurde. Beobachten Sie die romantischen Impulse eines Grasfrosches in zugefrorenen Seen, das seltsame Schicksal eines alten unsterblichen Baumes oder den beispielhaften Kampf eines Hirten gegen Wölfe in diesem Naturspektakel.

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