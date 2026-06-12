Fehlgeburten: Fachärztin packt aus (Video)

Dr. Rebekka Leist, Kinderwunsch-Ärztin und Gynäkologin aus München, berichtet von dramatischen Beobachtungen in ihrer Praxis und bei Kolleginnen während der Corona-Jahre.

70 bis 80 Prozent Fehlgeburten nach der Corona Impfung

Jährliche Geburtenzahl in Deutschland sinkt auf niedrigsten Stand seit 1946

Mit rund 654.000 Neugeborenen ist die Geburtenzahl im Jahr 2025 laut Statistischem Bundesamt auf den niedrigsten Stand seit 1946 gefallen. Trotz eines deutlichen Bevölkerungszuwachses stellt dies das größte Geburtendefizit in der Nachkriegszeit dar.

Es gibt einen zeitlichen Zusammenhang zwischen Corona Impfung und Geburtenzahlen

Mainstream-Medien wollen Ursachen in „Zukunftsängsten“ sehen. Kritische Ärzte meinen, Krisen erklären weder die dramatische Entwicklung der Geburten seit 2022 (minus 16 Prozent im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit) noch den Einbruch der Geburtenzahlen auch bei künstlicher Befruchtung. Diese Ärzte sehen einen zeitlichen Zusammenhang von Schwangeren-Impfung und Geburtenrückgang.

Ein niedersächsischer Kinderarzt hatte im September 2024 erklärt, „es bestehe ein erheblicher Verdacht, dass der Corona-Impfstoff die Plazentaschranke überwinde, wodurch das ungeborene Kind mit geimpft würde.“

Weltweit sanken die Geburtenraten um rund 4%

Am stärksten betroffen war China, gefolgt von der Ukraine, wo jedoch vermutlich der Krieg eine große Rolle spielt. Danach folgen hauptsächlich osteuropäische und westeuropäische Länder.

Fehlgeburten, Totgeburten und schwere Schwangerschafts-Komplikationen

Nach der Impfung kam es bei vielen Schwangeren zu Fehlgeburten, Totgeburten und schweren Komplikationen – teils mit Raten von 70 bis 80 Prozent in einzelnen Praxen. Ein Gespräch über Angst, Isolation, medizinischen Druck und die langfristigen Folgen für Mütter und Kinder.

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