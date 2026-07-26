SEK stellt Berlin-Attentäter – nach Messerangriff erschossen

Nur einen Tag nach dem Terroranschlag am Rande des Christopher Street Day (CSD) ist der Verdächtige tot. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Berliner Polizei erschoß den Mann am Sonntagabend in einer Kleingartenanlage im Bezirk Spandau.

Angriff auf das SEK – Beamte eröffnen das Feuer

„Gegen 18.00 Uhr konnte der Tatverdächtige des gestrigen Anschlags im Großen Tiergarten in einer Kleingartenanlage in Spandau lokalisiert werden“, teilte die Polizei mit. Der Mann sei dann mit einer Stichwaffe auf die Einsatzkräfte zugelaufen, daraufhin sei es zum Schusswaffengebrauch durch das Berliner SEK gekommen. „Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Berliner Feuerwehr verstarb er noch am Einsatzort“, so die Polizei.

Der Einsatz erfolgte nur wenige Stunden nach den dramatischen Ereignissen vom Samstagabend. Am Rande des Berliner CSD war ein Auto in eine Menschenmenge gefahren und hatte eine Spur der Verwüstung mit einer Toten und mehr als 20 Verletzten hinterlassen. UNSER MITTELEUROPA berichtete.

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