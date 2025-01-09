Blüten der Bereicherung aus nah und fern – ein Rückblick

In unserem Wochenrückblick werden wieder einige unschöne „Vorfälle“ rund um die mißlunge Migrationspolitik präsentiert.

HAMBURG – Schwarzer fällt an Haustür über 70 – jährige Frau her

Eine 70-jährige Frau ist am Donnerstagabend, 14. August, auf ihrem Heimweg zu einem Mehrfamilienhaus an der Arnkielstraße in Hamburg, als sie von einem unbekannten Mann nach dem Weg gefragt wird.

Als sie um 23 Uhr zu Hause ankommt und die Tür aufschließen will, steht der Fremde plötzlich hinter ihr. Diesmal allerdings mit weniger harmlosen Absichten.

Nachdem die 70-Jährige von ihrem Verfolger an der Haustür überrascht wurde, bedrängte der Unbekannte sie in sexueller Absicht. „Die Frau rief laut um Hilfe, sodass Anwohnende auf die Situation aufmerksam wurden“ – mit Erfolg. Der Mann ließ von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Durch den Angriff wurde die Frau leicht verletzt. Quelle: abendblatt.de

MÜNCHEN – Fall 1 – Bissiger Nafri schubst 63-Jährigen Treppen hinunter und beißt Helfer

Ein von Ermittlern als Nordafrikanischer/südeuropäischer Phänotyp ca. 30-Jahriger hat einen Mann am Pasinger Bahnhof in München mehrere Treppen hinuntergeschubst. Bereits zuvor beging der Täter mehrere Straftaten, wie Videoauswertungen ergaben. Bevor es in Pasing zu der Attacke auf den 63-Jährigen kam, hatte er laut Bundespolizei am S-Bahn-Halt am Stachus zwei weitere Männer bedroht und bespuckt.

Unbeteiligte Reisende wurden auf den Vorfall aufmerksam und wollten dem 63-Jährigen helfen. Der Angreifer wandte sich daraufhin einem Helfer zu, umklammerte ihn, verlor dabei aber das Gleichgewicht, sodass beide Männer einige Stufen der Treppe bis zu deren Ende hinunterstürzten. Dort entwickelte sich dann ein regelrechter Kampf: Nach Angaben der Bundespolizei war auf den Videoaufnahmen zu sehen, wie der Helfer den Täter unvermittelt per Judogriff zu Boden warf. Ein weiterer Helfer hielt die Unterarme des Unbekannten fest, musste jedoch loslassen als dieser ihn biss. Anschließend flüchtete der Täter. Quelle: tz.de

MÜNCHEN – Fall 2 – Migrantenbande attackiert 38-Jährigen in München mit Messer und raubt Bargeld

Eine fünfköpfige Migrantenbande hat am Mittwochnachmittag in München-Schwabing einen 38-Jährigen überfallen. Die Täter forderten sein Handy, attackierten ihn mit Schlägen und einem Messer und raubten Bargeld sowie Dokumente.

Der Mann wehrte sich, indem er gegen einen der Angreifer trat. Laut Polizei „verletzte dieser wiederum den 38-Jährigen mit einem Messer im Bereich des Fußes“. Danach schlugen alle fünf Täter gemeinsam auf ihn ein. „Im weiteren Verlaufen schlugen alle fünf Personen auf den 38-Jährigen ein und entwendeten ihm persönliche Dokumente sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro“, heißt es in der Mitteilung. Quelle: apollo-news

BAYERN – Kitzingen: 13-Jährige schrie um Hilfe – Syrer fällt in Schwimmbad über Mädchen her

Eine 13-Jährige schreit in einem unterfränkischen Freibad um Hilfe. Wenig später nimmt die Polizei einen 20-jährigen Syrer fest. Er soll noch ein weiteres Mädchen verbal belästigt haben.

Nach sexueller Belästigung einer 13-Jährigen in einem Freibad in Unterfranken sitzt ein Mann in U-Haft. Der 20-Jährige werde des sexuellen Missbrauchs von Kindern in dem Bad in Kitzingen verdächtigt, teilte die Polizei mit. Die 13-Jährige habe nach dem Vorfall um Hilfe geschrien, sich losgerissen und einen Bademeister verständigt. Unmittelbar danach soll der Mann noch eine 14-Jährige verbal belästigt haben. Der Bademeister habe den Verdächtigen festgehalten, bis Polizisten ihn mitnahmen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die 13-Jährige sei mit leichten Verletzungen vor Ort ärztlich behandelt worden. Quelle: welt.de

WIEN – Polizei nimmt Serienräuber-Duo fest

Die Wiener Polizei hat am Donnerstag zwei Serienräuber [2] festgenommen, auf deren sieben vollendete und ein versuchter Überfall auf Tankstellenshops und Trafiken gehen sollen.

Dabei stand immer einer der beiden dunkel gekleideten Maskierten im Eingangsbereich Schmiere, während sein Komplize die eigentliche Tat ausführte. Er bedrohte immer mit einer Pistole – wie sich nun herausstellte eine täuschend echt aussehende Schreckschusswaffe – die Angestellten. Durch „intensive kriminalpolizeiliche Ermittlungen“ wurden die beiden Tatverdächtigen – ein 19-Jähriger, dessen Staatsangehörigkeit zunächst unklar blieb, sowie ein 20-jähriger „russischer Staatsbürger“ [1] – ausgeforscht und bei Vorbereitung auf einen weiteren Trafiküberfall erwischt und festgenommen. Bei ihnen fanden die Polizisten die Schreckschusspistole, einen Elektroschocker, Maskierungsutensilien, ein Behältnis für die Raubbeute, Bargeld sowie Mobiltelefone. Quelle: noen.at

Anm. d. Red.: [1]Seit dem Ukraine-Krieg werden aus Tschetschenen in den Medien stets „russische Staatsbürger“, das hört sich doch gleich viel besser an. [2] Abweichend vom Originaltext wurde von uns auch das „mutmaßliche“ vor „Serienräuber“entfernt. Diesen verlogenen Täterschutz machern wir nämlich nicht mit, wenn der Fall klar ist.

DORTMUND – Fall 1 – Versuchter Mord: „Tätergruppe“ verletzt Mann mit „spitzem Gegenstand“ lebensgefährlich“

Passanten macht einen erschreckenden Fund: Sie entdeckten am Freitagabend, 29. August, einen lebensgefährlich verletzten Mann an der Münsterstraße vor der Sporthalle Nord in Dortmund. Darüber informieren die Staatsanwaltschaft und Polizei.

Die Zeugen alarmierten umgehend die Rettungskräfte, die den 52-Jährigen in kritischem Zustand ins Krankenhaus transportierten. „Nach Angaben der Ärzte besteht Lebensgefahr“, so die Polizei. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Dortmunder zuvor in eine Auseinandersetzung mit mehreren Angreifern geraten. Die Tätergruppe habe brutal auf das Opfer eingeprügelt. Sie „fügten ihm mit einem spitzen Gegenstand mehrere Verletzungen zu“, so die Polizei. Danach konnte die Gruppe unerkannt entkommen. Trotz sofortiger Fahndung mit Spürhund-Einsatz konnten die Täter nicht gefasst werden, heißt es. Aufgrund der Schwere der Verletzungen habe die Dortmunder Polizei eine Mordkommission gebildet. Quelle: soester-anzeiger.de

DORTMUND – Fall 2 – Mann bei Angriff mit Messer lebensgefährlich verletzt

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Samstagabend (23.08.2025) in Dortmund fahndet die Polizei nun mit Fotos nach zwei jungen Männern. Sie sollen einen 42-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Bereits zuvor hatte die Polizei um Zeugenhinweise gebeten.

Zwei unbekannte Tatverdächtige wirkten mit Schlägen und Tritten auf den 42-Jährigen ein. Im Verlauf der Auseinandersetzung versetzte einer der beiden Tatverdächtigen dem Geschädigten einen Messerstich in die linke Seite. Quelle: Polizei

TIROL – Wattens: Brutale Home-Invasion – Hotelbesitzer (79) schwer verletzt

In Wattens kam es am Freitagabend zu einer Home-Invasion. Ein Hotelbesitzer wurde dabei schwer verletzt. Den Räubern gelang die Flucht.

Ein schweres Verbrechen erschütterte am Freitagabend ein Hotel in Wattens (Tirol): Der 79-jährige Besitzer wurde von zwei unbekannten Tätern brutal überfallen und schwer verletzt. Nach Angaben des Landeskriminalamtes Tirol betraten die Männer gegen 22.15 Uhr den privaten Bereich des Hotels und attackierten den Hotelier. „Es kam zu einer massiven Gewaltanwendung gegenüber dem Opfer – es gab Fußtritte und Schläge“, erklärte LKA-Sprecherin Larissa Gossner gegenüber der „Krone“.

Die Täter forderten Bargeld, das der schwer verletzte Mann schließlich herausgab. Anschließend flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Wie hoch die Beute ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Quelle: heute.at

BAYERN – Cham: 16-Jährige sexuell genötigt – Zeugen gesucht

Am Montag, 25. August, gegen 17:35 Uhr ging eine 16-Jährige durch den Meranweg in Richtung des Chamer Bahnhofs. Ein bislang unbekannter Mann, der ihr bereits zuvor gefolgt war, sprach sie an und berührte sie oberhalb der Kleidung an Brust, Gesäß sowie im Intimbereich. Auch versuchte der Mann, die Frau zu küssen.

Ein 55-jähriger Mann, der unterhalb des Meranwegs gerade angelte, bemerkte dies, sprach die beiden. Der unbekannte Mann ergriff daraufhin die Flucht. Der 55-Jährige sowie ein weiterer Passant begleiteten die 16-Jährige zur Polizeiinspektion, wo der Vorfall sofort polizeilich aufgenommen wurde. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann, der ca. 25-30 Jahre alt, mit dunklerer Hautfarbe (evtl. arabischer Phänotyp), beschrieben wird nicht mehr festgestellt werden. Quelle: neumarktaktuell.de/polizeiberichte

MECKLENBURG-VORPOMMERN – GÜSTROW: „Es war ein Blutbad“ – Afghane tötet Landsmann in Asylunterkunft

In einer Asylunterkunft in Güstrow greift ein Afghane (23) zwei Landsleute mit einem Messer an. Ein Mann stirbt, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr. Der Täter sitzt in Untersuchungshaft.

In einer Gemeinschaftsunterkunft kommt es zu einer blutigen Gewalttat. Ein 23jähriger Afghane greift zwei seiner Landsleute mit einem Messer an. Zeugen berichten von dramatischen Szenen im Gebäude. „Es war ein Blutbad“, sagt ein Bewohner. Demnach sticht der Angreifer mehrfach auf eines der Opfer ein. Dabei stirbt ein 25jähriger, ein weiterer Mann erleidet lebensgefährliche Verletzungen und wird in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Rostock teilt mit, dass der mutmaßliche Täter inzwischen in Untersuchungshaft sitzt. Quelle: jungefreiheit.de

