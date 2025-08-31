Alex Krainer: Wie London versucht, gegen Russland eine zweite Front aufzubauen

Die City of London versucht durch Kriege EU-Europa vom Osten zu isolieren | Bild: ai-created by UME

Alex Krainer, Gründer von Krainer Analytics, Analyst und Autor beleuchtet im ersten Teil des Interviews durch Nima R. Alkorshid der Medienplattform Dialogue Works die Motive und Pläne der City of London, die auf einen großen Krieg hinauslaufen.

Alex Krainer: „Für eine vorsätzliche wirtschaftliche

Zerstörung UK/EU-Europas wird gesorgt“ – Teil 1

Das Interview mit Alex Krainer zum Thema „Kann die EU überleben!“ – Teil 1

Nima: Hallo, alle zusammen. Heute ist Donnerstag, der 28. August 2025 und unser Freund Alex Krainer ist wieder bei uns. Willkommen zurück, Alex!

Alex: Danke, Nima! Es ist immer schön, wieder dabei zu sein!

Nima: Alex, lassen Sie mich mit dieser Frage beginnen: Wenn Sie sich das heutige Europa betrachten, was ist Ihrer Meinung nach in Zukunft die größte Bedrohung [UK/EU-] Europas und was passiert eben dort?

Alex: Nun, ich denke:

Die größte Bedrohung [UK/EU-] Europas ist die Dominanz der Geldverleiher-Oligarchien, welche in den meisten europäischen Ländern immer noch das politische Establishment kontrollieren!

Ich denke, es zeigt sich aus historischen Präzedenzfällen, aber auch aus ihren erklärten politischen Zielen recht klar, dass sie dabei sind, Europa in einen totalen Krieg gegen Russland zu zwingen. Die Vorbereitungen für diesen Krieg werden einen neuen Zyklus mit sich bringen:

zur wirtschaftlichen Verarmung der Bevölkerung,

zur Militarisierung der Bevölkerung,

zur Nazifizierung der Bevölkerung.

Der Grund, warum ich von wirtschaftlicher Verarmung der Bevölkerung spreche, ist, weil die Bevölkerung im Allgemeinen nicht für Konfrontation und Krieg zu haben sind, solange es den Leuten gut ginge und der Zustand der Gesellschaft gut aussähe. Man reagiert vielmehr irritiert, falls überall alles schrecklich aussähe und es zu einer sehr hohen Arbeitslosigkeit, insbesondere unter der Jugend käme: Nachdem Hunderttausende, wenn nicht Millionen junger Männer, nichts zu tun hätten, sprich keine Zukunft mehr und alle Hoffnungen, um sich ein Haus zu kaufen, einen sinnvollen Job anzutreten, eine Familie zu gründen bzw. zu heiraten und Kinder grossziehen zu können, dahin wären. Das könnte als Zünder wirken und ihnen das Kanonenfutter mit Millionen davon für den Krieg, welchen sie brauchen, liefern. So, denke ich, dass…

… für weitere wirtschaftliche Zerstörung Europas vorsätzlich gesorgt und die herrschende Klasse weiter Angst vor Russland schüren und den Ukraine-Krieg nicht beenden wird!

Der Ukrainekrieg soll drei bis fünf Jahre weitergehen, sodass sich die europäischen Nationen dann direkt an den Kämpfen beteiligen würden, anstatt nur einen Stellvertreterkrieg [gegen Russland] führen zu lassen. Denn, bis dahin würde man die letzten Ukrainer verheizt haben, sodass der Krieg enden müsste.

Doch, inzwischen sieht es so aus, als könnte der Krieg schon weit vor 2028 zu Ende gehen. Das schafft ihnen [dem Klan der Kriegstreiber] ein großes Problem. Ich meine daher, dass sie die Vorbereitungen für einen anderen Krieg beschleunigen werden. Dieser andere Krieg dürfte auf dem Balkan geplant sein. Soweit ich das übersehe, werden derzeit zwei Angriffspläne entwickelt:

eine davon in Bosnien für die Konfrontation gegen Serbien,

der andere Plan könnte die Konfrontation zwischen Griechenland und Türkei sein.

Dabei würde Israel die Rolle als Gegner der Türkei spielen. Wie schon in Syrien befinden sich Türkei und Israel auf einem scheinbar unumkehrbaren Kollisionskurs gegeneinander. Im Moment sieht es danach aus, als würde Griechenland für die künftige Konfrontation mit der Türkei bis an die Zähne bewaffnet werden.

Wir erlebten, dass Donald Trump extremen Druck auf die Länder der EU ausüben musste, um sie dazu zu bringen, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Anfänglich hatten sie sich noch mit Händen und Füßen gegen einen 2%-Anteil am BIP gestemmt. Inzwischen planen sie in der Zukunft 5% zu erreichen, was ein fast unmögliches Ziel darstellt. Griechenland gibt heute schon 3,8% seines BIP für Militärausgaben aus:

Das geschieht durch Unterstützung von NATO, des Vereinigten Königreichs und Israels!

Dies alles geschieht praktisch offen in Vorbereitung auf eine Konfrontation mit der Türkei. Parallel hat die Türkei – ich bin mir nicht sicher, wie formell genau, aber sie hat einen Art Verteidigungspakt mit Albanien sowie auch militärische Kooperationsvereinbarungen mit der Republik Nord Mazedonien, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, abgeschlossen.

Es scheint, dass alle diese Länder militärische Kooperationsabkommen mit Großbritannien haben. Dann hat noch Kroatien irgendwann in diesem Jahr ein Militärbündnis mit Albanien eingegangen, welches wiederum über eine Art Militärbündnis mit der Türkei und Bulgarien verbunden ist. Das heisst, Kroatien befindet sich nun in einem Militärbündnis mit Albanien und Bulgarien. Schliesslich hat Großbritannien im Februar dieses Jahres noch ein militärisches Kooperationsabkommen mit der Regierung von Bosnien-Herzegowina unterzeichnet, worüber es zu einer Konfrontation mit Serbien kommen könnte. Denn in Bosnien-Herzegowina gibt es drei nationale Volksgruppen:

Es gibt Serben, die orthodoxe Christen sind.

Es gibt Kroaten, die Katholiken sind.

Es gibt Muslime, die zunehmend radikalisiert worden sind.

Muslime waren im ehemaligen Jugoslawien eine Minderheit, die man jedoch fast überhaupt nicht wahrgenommen hat. Sie sahen aus wie alle und falls man nicht fragte, wusste man nicht, ob es Muslime waren. Das betraf Frauen und Männer.

Doch inzwischen hat die wahhabitische Strömung in Bosnien und Herzegowina die Oberhand gewonnen. Mittlerweile werden diese wahhabitischen Gruppen dazu benutzt, Provokationen zu inszenieren:

Ausländisch finanzierte NGOs und private Auftragnehmer werden zur Finanzierung dieser Gruppen eingesetzt, um Provokationen zu organisieren!

Unter recht seltsamen Umständen, ist es vor etwa zwei bis drei Wochen zur Eskalation regierungsfeindlicher Demonstrationen in Belgrad gekommen, wobei die serbischen Geheimdienste feststellten, dass diese Proteste aus Kroatien finanziert worden wären, was jedoch überhaupt keinen Sinn macht. Kroatien hat als Regierung, Volk und Staat keinen Grund, Serbien zu unterminieren: Es wäre so, als würde man sein eigenes Wohnviertel in Brand stecken.

Zugleich gab es Provokationen zwischen Muslimen und Kroaten. Dazu kamen Burka tragende Frauen in ein zu 100% kroatisches Dorf und begannen, an einem öffentlichen Ort zu beten, während jemand ein Video davon drehte. Dazu gesellte sich ein Einheimischer, der die Frauen aufforderte zu verschwinden. Nachdem dieses Video im Netz kursierte, plante eine wahhabitische Gruppe 1.000 Muslime zum Beten in dieses zu 100 % kroatische Dorf zu schaffen.

Dazu stellten kroatische Geheimdienste fest, dass dies von Serbien finanziert worden sei, was einmal mehr überhaupt keinen Sinn ergibt. Der serbische Staat hat keinen Grund, die Kroaten auf diese Weise zu provozieren. So, tut es wohl jemand anderer!

Anmerkung der Redaktion: Nach landläufiger Meinung deutschsprachiger Länder wird dafür meist der «Islam» an den Pranger gestellt, indem man jedoch Aktivitäten atlantischer Drahtzieher häufig übersieht: Westliche Dienste wird das stets freuen!

Wie bekannt hat vor nicht allzu langer Zeit die georgische Regierung verlangt, dass jede sogenannte NGO [Nicht-Regierungs-Organisation] – sprich, eine quasi-unabhängige privatrechtliche Organisation, die mehr als 25% ihrer Mittel aus dem Ausland bezieht, die Quellen ihrer Mittel offenzulegen hätte. Daraufhin drehten westlichen Regierungen völlig durch: „Wie könne man das nur wagen?“ Das sei gegen die „Demokratie“, liessen sie [die Kuratoren der Wertegemeinschaft] unter lautem Geschrei wissen.

Die oben genannten Beispiele [verdeckt angelegter Provokationen] erlauben die Hintergründe zu erkennen: Denn, falls es NGOs in Kroatien gäbe, die Provokationen gegen Serbien finanzierten, sowie NGOs in Serbien, die Provokationen gegen Kroatien und gegen die Kroaten in Bosnien finanzierten:

Dann wäre es interessant herauszufinden, woher diese NGOs ihre Mittel beziehen?

Wer ist der ultimative Geldgeber? Nun, in Georgien muss man es inzwischen offenlegen, aber hier [in Kroatien] müssen sie es nicht. So sieht man [ohne die ultimativen und wahren Drahtzieher dahinter] nur die Kroaten, welche Serben provozieren, die wiederum Kroaten provozieren. So wird der Kessel für einen zukünftigen Konflikt angeheizt. Ich gehe davon aus, dass ähnliche Machinationen:

in der Türkei geschehen,

im Libanon geschehen,

und auf Zypern zwischen zypriotischen Griechen und Türken geschehen werden!

In Folge wird sich, wie der RUSI Think Tank – sprich, Royal United Services Institute – verlautete, die zweite Front des Krieges des Westens gegen Russland, was unvermeidlich sei, auf dem Balkan eröffnen. RUSI einer der führenden Think Tanks mit Sitz in London, sagt, dass…

... die Eröffnung einer zweiten Front im Krieg gegen Russland unvermeidlich auf dem Balkan stattfinden werde!

Das können wir inzwischen sehen! Wie auch immer, das war eine lange Antwort auf Ihre Frage, was in Europa geschehe und mich am meisten beunruhige? Das ist es, was mich am meisten beunruhigt, denn wenn nichts dagegen unternommen würde, …

… könnte die kollektive Konfrontation zwischen Westmächten und Russland zum Dritten Weltkrieg eskalieren!

Die Vereinigten Staaten zählen inzwischen nicht mehr zu den Westmächten: Denn, Donald Trump machte klar, dass, falls die UK/EU-Europäer Krieg führen wollten, sie das ohne die Vereinigten Staaten zu machen hätten!

Doch, wer weiß, wie es in dreieinhalb Jahren aussieht: Vielleicht sieht man dann einen neuen Biden oder Obama oder Jake Sullivan oder Anthony Blinken im Weißen Haus, sodass sich die Vereinigten Staaten wieder dem Krieg anschließen würden. Deshalb lassen sich die [UK/EU-] Europäer nicht davon abbringen. Sie rechnen damit, Trump irgendwie loszuwerden, während sie die Kriege weiter vorantreiben, um in Folge, wie im Ersten und Zweiten Weltkrieg, die US-Amerikaner an Bord zu holen und dies einmal mehr klappen würde. Obwohl sie in einer Konfrontation mit Russland keine Chance hätten. Sie tun es trotzdem, weil sie denken, dass sie es irgendwie schaffen werden, …

… die USA wieder hineinzuziehen, um einen großartigen neuen Dritten Weltkrieg zu entfachen und zu hoffen, am Ende als Sieger hervorzugehen!

Sie würden sich dann als die Friedensstifter präsentieren und die Kredite für Wiederaufbau und Entwicklung vergeben. Sie gehen davon aus, dazu wieder die Geschichte schreiben zu können, die dann über die dunkle Zeit der Konfrontation zwischen den bösen Russen mit Wladimir Putin, dem neuen Hitler gegen die europäischen liberalen Demokratien, den Leuchttürmen der Freiheit und Menschenrechte und all diesen wunderbaren Dingen, berichten würde. Das ist alles geplant! Doch, in der Zwischenzeit besteht die Gefahr, dass …

die europäischen Volkswirtschaften zerstört werden bzw. dies schon geschieht,

erneut Millionen von Menschen sterben werden.

Nima: Medwedew sagte, dass Russland Vergeltungsmaßnahmen ergreifen werde, falls Österreich der NATO beitreten würde. Wenn wir uns das heutige Europa ansehen – selbst während des Kalten Krieges haben wir nicht so große Veränderungen erlebt, wie sie im Fall der Ukraine gerade stattfinden. Ich denke, Österreich wäre der letzte unglückliche Schritt, der in EU-Europa passieren würde, nachdem Schweden, Finnland und die Schweiz, ihre Position als neutraler Ort schon aufgegeben haben, doch nun soll Österreich folgen.

Wo liegt der Unterschied zwischen dem Kalten Krieg und dem Krieg in der Ukraine? Wir haben gesehen, wie Finnland den Kalten Krieg überstanden hat, doch zuletzt NATO beitrat. Was ist das für ein Krieg? Er scheint viel größer als alles Bisherige. Es ist ein unglaublich großes Thema der Entscheidungsträger des Establishments in USA und UK/EU-Europa, die über alles entscheiden. Übersehen wir tatsächlich das Gesamtbild, was dort abgeht?

Alex: Nun, ich denke, wir sollten das Gesamtbild sehen. Zunächst einmal möchte ich noch einmal den großen Zusammenhang wiederholen: Es handelt sich um einen Konflikt zwischen zwei Weltordnungen, der vieles erklärt, sogar den Unterschied im Kalten Krieg zwischen dem kapitalistischen Westen und dem kommunistischen Block unter der Führung der Sowjetunion, wobei die Russische Föderation inzwischen weder kommunistisch noch eine Ein-Parteien-Diktatur mehr ist.

Der Unterschied zu heute besteht darin, dass während des Kalten Krieges die Sowjetunion, das ist mein sehr starker Eindruck, eigentlich eine kontrollierte Opposition gewesen ist. Man hat zugleich die Welt in diesem polarisierten Zustand gehalten: Denn, falls man einen wirklich glaubwürdigen, gefährlichen Feind hat, verliehe das den Gesellschaften eine gewisse Kohäsion:

Das macht es für die herrschenden Eliten einfacher, ihre Bevölkerung zu kontrollieren, weil es einen externen Feind gibt!

Aber auf den höchsten Ebenen der politischen Hierarchie arbeiteten diese beiden Kontrahenten tatsächlich zusammen: Die obersten Führungskräfte der Sowjetunion und die obersten Führungskräfte des Westens waren also nicht wirklich Feinde! Sie kooperierten in den wichtigsten Bereichen politischer Priorität bezüglich vorrangiger Themen, aber sie ließen die unteren Ebenen in Form von Kommunisten gegen Kapitalisten auf ideologischer Basis gegeneinander kämpfen. Darüber entstand der Eindruck, dass diese Feindschaft real gewesen wäre.

Es erlaubte beiden Seiten enorme Summen in den militärisch-industriellen Komplex zu pumpen und gleichzeitig einen gewissen Zusammenhalt in ihren jeweiligen Gesellschaften aufrechtzuerhalten. All dies fiel im Jahr 1991 auseinander:

Doch, das heutige Russland ist keine kontrollierte Opposition mehr: Es ist echte Opposition!

Deshalb konnten während des Kalten Krieges die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich bzw. all die westlichen Mächte, mit den Sowjets verhandeln, Gipfeltreffen und Konferenzen abhalten, um Verträge über nukleare Abrüstung, Mittelstrecken-Raketen und verschiedenen andere Dinge abzuschliessen.

Die Sowjets konnten ihren gesamten Außenhandel im Wesentlichen in Euro-Dollar abwickeln. Das fand größtenteils in London statt. Daher war es für die Sowjets auch kein Problem, Hunderte von Milliarden ihrer Dollar in London zu parken. Heute hingegen entsteht das Problem, indem Russland zusammen mit China die globale wirtschaftliche, politische, kulturelle, finanzielle und monetäre Entwicklung weg vom westlichen Paradigma lenken. Sie versuchen, ein völlig neues System zu schaffen. Daher sind die westlichen Mächte in eine gewisse Panik verfallen:

Insbesondere seit Trump die Macht übernommen hat und Anstalten macht sich mit den Russen und Chinesen zusammenzutun!

Selbst wenn er dies noch heimlich macht, sind viele Leute verwirrt darüber, was Trump wirklich vorhabe. Doch ich glaube, er meint es ernst! Viele sind darüber in Panik geraten. Deshalb gibt es die Länder, die früher neutral waren, doch deren Neutralität dann zur Disposition stand:

Für sie gilt, die Karten auf den Tisch zu legen und sich zu bekennen!

Finnland kann nicht mehr neutral bleiben – sie haben sich dem UK/EU-Europa anzuschließen und sich zu entscheiden, ob sie für oder gegen den Westen wären. Für die Schweiz gilt dasselbe! So, auch für Österreich! Sie sind entweder für den Westen oder gegen diesen. Es ist ein Moment, wo es gilt, die Karten auf den Tisch zu legen!

Ich meine, dass glücklicherweise all diese Regierungen, die jetzt ihre Treue dem westlichen – diesem neokolonialistischen Ordnungssystem – schwören und sich bereit erklären, Russland notfalls militärisch zu konfrontieren, nur sehr wenig Unterstützung bei ihren Bevölkerungen finden! Ich glaube also nicht, dass dies sehr weit gehen wird, vor allem, falls die Vereinigten Staaten an ihrer Kursänderung und Politik festhielten.

Falls Großbritannien, Frankreich und Deutschland und all die kleinen Länder auf sich allein gestellt blieben und ihr US-Daddy sie im Stich liesse, so glaube ich, dass sie letztendlich aus ihrer Machtposition gefegt werden würden:

Man wird den Zerfall der Europäischen Union erleben!

Man wird den Zerfall der NATO erleben!

Ich denke, dass die Regierungen in Folge in Ungarn, Rumänien, Polen, Deutschland, Frankreich und so weiter einzeln einen neuen Kurs einschlagen werden. Ich meine, dass sie unweigerlich einen Beitritt zur BRICS-Bewegung in Betracht ziehen und sich der multipolaren Integration anschließen müssten:

Sie werden diese unipolare Idee von „Wir gegen alle!” hinter sich lassen müssen!

So, würden wir eine vollständige Transformation der globalen Ordnung erleben!

Fortsetzung mit Teil II folgt

Von unserer Redaktion ‚Zeitgeschichte und Globalpolitik‘.

UNSER MITTELEUROPA + kritisch + unabhängig + unparteiisch +

UNSER-MITTELEUROPA-Beiträge unter „Zeitgeschichte und Globalpolitik“ mögen deutschsprachigen Lesern wie auch Historikern als ergänzende Zeitdokumente dienen, nachdem die gängige Massenberichterstattung im deutschen Sprachraum zu politischen Themen oftmals von Tendenzen einer mehr oder weniger lückenhaften Darstellung, wenn nicht immer stärker werdenden Zensurbestrebungen geprägt ist. Beiträge von Gastautoren müssen nicht unbedingt mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.

***

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

Das ganze Video von Dialogue Works mit Alex Krainer auf Englisch: HIER

Mehr zum Thema: „Russland zur österreichischen Neutralität“: HIER

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

.