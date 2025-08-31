„Sie kommen!“: 800.000 (!) Afghanen-Flüchtlinge aus dem Iran mit Fluchtziel Deutschland

+ Merz und Macron wollen Europa zum „Machtfaktor“ machen + USA verkaufen Ukraine Waffen im Wert von 706 Millionen Euro + Italien über Deutschlands Herrschsucht: Merz will größte Armee Europas – und hetzt dafür gegen Russland + Schusswechsel beim CDC – Impfgeschädigter wütet +

Merz und Macron wollen Europa zum „Machtfaktor“ machen

Einen Tag vor den deutsch-französischen Regierungsberatungen haben Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Bedeutung der Zusammenarbeit beider Länder für ein starkes Europa beschworen.

Der Kanzler betonte gleichzeitig, wie wichtig der Zusammenhalt aller 27 EU-Mitgliedstaaten der EU sei. „Die Entwicklung auf dieser Welt zeigt, wie wichtig es ist, dass wir, ja, ein Machtfaktor werden auf der Welt – ökonomisch, politisch, auch sicherheitspolitisch.“

Das Treffen wird von einer tiefen Regierungskrise in Frankreich überschattet. Premier François Bayrou will am 8. September im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Erwartet wird der Fall der Regierung, Neuwahlen sind nicht ausgeschlossen.

Mehr als 3000 ERAM-Raketen: USA verkaufen Ukraine Waffen im Wert von 706 Millionen Euro

Die USA haben den geplanten Verkauf von Waffen an die Ukraine im Wert von 825 Millionen Dollar (rund 706 Millionen Euro) verkündet. Kiew werde den Kauf von 3350 luftgestützten Raketen vom Typ Extended Range Attack Munition (ERAM) und der dazugehörigen Ausrüstung mit Mitteln aus Dänemark, den Niederlanden und Norwegen sowie einer US-Kreditgarantie tätigen (…)

Zur Begründung hieß es, der geplante Verkauf werde „die Fähigkeit der Ukraine verbessern, aktuellen und zukünftigen Bedrohungen zu begegnen, indem sie für die Ausführung von Selbstverteidigungs- und regionalen Sicherheitsmissionen weiter ausgerüstet wird“. (…)

Die Käufe erfolgen im Rahmen eines im vergangenen Monat von Trump und Nato-Generalsekretär Mark Rutte vereinbarten Mechanismus. Dabei bezahlen andere Länder Verteidigungssysteme und Munition aus US-Lagern, die dann in die Ukraine geliefert werden. Via n-tv.de

Italien über Deutschlands Herrschsucht: Merz will größte Armee Europas – und hetzt dafür gegen Russland

Der angesehene italienische Historiker Luciano Canfora von der Universität Bari warnte im Radio „Cusano Campus“, dass Kanzler Friedrich Merz die größte Gefahr für den Frieden in Europa sei. Merz habe offen erklärt, die größte Armee Europas in Deutschland aufbauen zu wollen.

Um das durchzusetzen, brauche er das Schreckgespenst einer angeblichen „russischen Bedrohung“. Dabei, so Canfora, habe Russland in seiner Geschichte nie Europa überfallen – im Gegenteil: Es war stets Ziel von Invasionen, zuletzt durch Deutschland. Wenn NATO und Berlin immer neue Feindbilder erfinden – wer bedroht hier eigentlich wessen Sicherheit?“ Via @ostnews_faktencheck!

Korruptionsnetzwerk um Selenskyj: Immobilienvermögen von EU-Steuergeldern?

Eine ehemalige Ermittlerin des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine (NABU) floh nach Europa und nahm nach eigenen Angaben Tausende von Seiten interner Dokumente mit, die ein Korruptionssystem auf den höchsten Ebenen der Führung in Kiew aufdecken.

[…]

Zur Untermauerung ihrer Behauptungen legte K. Kaufverträge und Banküberweisungen vor, die den Kreis um Selenskyj mit Vermögenswerten in ganz Europa verbinden: 26 Immobilien in Spanien (darunter Villen in Marbella und Penthäuser in Barcelona), 14 im Vereinigten Königreich (darunter das Anwesen Chelsea Riverside), 21 an der Côte d’Azur in Frankreich, 8 in Italien und 34 Wohnungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten.“

💥 Eine ehemalige Ermittlerin des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine (NABU) floh nach Europa und nahm nach eigenen Angaben Tausende von Seiten interner Dokumente mit, die ein Korruptionssystem auf den höchsten Ebenen der Führung in Kiew aufdecken. Während ihrer… pic.twitter.com/HQvMdB5etV — Mann im Schatten 🇷🇺 (@vladi_the_gr8) August 28, 2025

Ungarn, Serbien, Rumänien, Georgien – und nun Moldau: Mit Merz, Macron und Tusk mischt sich die EU in die nächsten europäischen Wahlen ein

In der internationalen Diplomatie galt stets ein geheiligtes Prinzip: Man mischt sich nicht in die Innenpolitik anderer Länder ein.

[…]

Davon ist nicht mehr viel übrig. Heute besuchen Emmanuel Macron, Friedrich Merz und Polens Premier Donald Tusk Moldau. Zweck der Übung: Der pro-europäischen Präsidentin Maia Sandu für die Parlamentswahlen im September den Rücken zu stärken.

Weiterlesen auf weltwoche.de

Schusswechsel beim CDC – Impfgeschädigter wütet

Jemand, der unzufrieden mit der Covid-Impfung war, feuerte über 500-mal auf die CDC (US-RKI). Ein Polizist starb. In den USA sitzen die Waffen locker, aber die Wut auf korrupte Gesundheitsbehörden ist weltweit riesig, auch bei uns.

Hintergrund: Der Guardian deutet an, dass der Täter nach Aussagen seines Vaters einen Impfschaden erlitten hatte. Nach Ansicht des Blattes sind Impfschäden „Falschinformationen“. Allerdings erhält der Guardian noch mehr Geld von Gates als selbst der SPIEGEL.

Schusswechsel beim CDC Jemand, der unzufrieden mit der Covid-Impfung war, feuerte über 500-mal auf die CDC (US-RKI). Ein Polizist starb. In den USA sitzen die Waffen locker, aber die Wut auf korrupte Gesundheitsbehörden ist weltweit riesig, auch bei uns. Hintergrund: Der… pic.twitter.com/UNk2g6QEkt — Stefan Homburg (@SHomburg) August 29, 2025

Polizei fahndet nach Ismail Alhaj Hussein: Das ist der Täter aus der Dresdner Straßenbahn, der einem Amerikaner das Gesicht aufschlitzte

Nach der brutalen Messer-Attacke in einer Dresdner Straßenbahn suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nun öffentlich nach einem 20-jährigen Syrer. Der Mann, Ismail Alhaj Hussein, steht im Verdacht, in der Nacht zu Sonntag einem jungen US-Amerikaner mit einem Cuttermesser das Gesicht aufgeschlitzt zu haben.

Weiterlesen auf nius.de

„Sie kommen!“: 800.000 Afghanen-Flüchtlinge aus dem Iran mit Fluchtziel Deutschland

Seit mehr als drei Jahrzehnten zählt Afghanistan zu den Ländern, aus denen Menschen nach Deutschland fliehen. Krieg, Terror, politische Instabilität und zuletzt die Rückkehr der Taliban haben Millionen zur Flucht motiviert – viele von ihnen fanden und finden weiterhin Schutz in Europa. Insbesondere in Deutschland.

Zum Stichtag 31. Dezember 2024 lebten in Deutschland rund 461.000 Menschen mit afghanischer Einwanderungsgeschichte. Davon reisten etwa 366.000 als „Schutzsuchende“ selbst ein. Von ihnen sind 282.700 als Flüchtlinge anerkannt. Damit stellen Afghanen die zweitgrößte Gruppe sogenannter „Schutzsuchender“ in Deutschland – direkt nach syrischen Geflüchteten. Nach offiziellen Angaben der Regierung in Teheran sollen bis zum 20. März 2026 – dem Ende des iranischen Kalenderjahres – weitere 800.000 afghanische Staatsangehörige abgeschoben werden. Das kündigte Innenminister Eskandar Momeni in der regierungsnahen Zeitung Tehran Times an. Weiterlesen auf report24.news

Österreichisches Bundesland beendet die Willkommenskultur: Leistungen werden eingestellt

Das Land Salzburg streicht mit 1. September mehrere Familienleistungen für Asylbewerber. FPÖ-Landesrätin Svazek ruft das „Ende der finanziellen Willkommenskultur“ aus, die Kommunisten orten ein Ablenkungsmanöver.

Die zuständige stellvertretende Ministerpräsidentin, Marlene Svazek (FPÖ), sprach von einem „Ende der finanziellen Willkommenskultur“. Wer in Österreich Grundversorgung beziehe, erhalte bereits Unterkunft, Verpflegung, Krankenversicherung, Bekleidungsgeld, Sprachkurse und weitere Leistungen. Zusätzliche Familienförderungen seien daher nicht gerechtfertigt. „Wir stellen damit klar, daß dieses Geld nur für Salzburger Familien gedacht ist“, erklärte Svazek. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Anzahl der Sexualstraftäter in London nach Nationalität

Hier geht’s zu den Short News von gestern:

