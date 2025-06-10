Blüten der Bereicherung aus nah und fern – ein Rückblick

In unserem Wochenrückblick werden wieder einige unschöne „Vorfälle“ rund um die misslungene Migrationspolitik präsentiert.

MÜNCHEN: 20- jähriger „Mann“ vergewaltigt Frau – Täterherkunft wird verschwiegen

Eine Frau wird nach einem Gaststättenbesuch verletzt und verwirrt in einem Hinterhof gefunden. Ein 20-Jähriger steht unter Verdacht, sie missbraucht und ihr Handy gestohlen zu haben.

Weil er unter Verdacht steht, eine junge Frau vergewaltigt zu haben, hat die Polizei in München einen 20-Jährigen verhaftet. Die 25-Jährige sei verwirrt, nicht vollständig bekleidet und verletzt von Zeugen gefunden worden, teilte die Polizei mit. Inzwischen erließ das Amtsgericht München den Haftbefehl. Seit Dienstag befinde sich der 20-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt. Quelle: n-tv.de

KÖLN: 22- Jähriger „Mann“ vergewaltigt Frau – Täterherkunft wird verschwiegen

Schock in der Kölner Innenstadt: Eine junge Frau wurde am Ebertplatz Opfer einer Vergewaltigung. Der Täter ist der Polizei bekannt. Er fiel bereits wegen zahlreicher Diebstähle auf.

Ein 22-jähriger Mann steht unter dem schrecklichen Verdacht, in der Nacht zu Mittwoch (24. September) eine junge Frau vergewaltigt zu haben. Das Opfer wurde den Ermittlungen zufolge kurz nach Mitternacht von dem Mann attackiert. Er soll sie gegen ihren Willen hinter einen Container gezerrt und sich dort an ihr vergangen haben. Ein mutiger Zeuge alarmierte sofort die Polizei. Dank seiner Beschreibung und den Aufnahmen der Videoüberwachung am Ebertplatz konnten die Einsatzkräfte den Flüchtigen identifizieren. Die junge Frau konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Quelle: express.de

STUTTGART: Mann mit dunklem Teint würgt Mann und raubt ihn aus

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagmorgen am Kronprinzplatz in Stuttgart einen 47 Jahre alten Mann attackiert und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, war der 47-Jährige gegen 4.30 Uhr am Kronprinzplatz unterwegs, als er plötzlich von dem Unbekannten angegriffen und gewürgt wurde. Dabei raubte der Täter rund 300 Euro Bargeld, das Mobiltelefon und eine Mütze der Marke Gucci, bevor er flüchtete. Der Täter wird als ein 1,70 großer Mann mit dunklem Teint bescgrieben. Quelle: stuttgarter-nachrichten.de

HANNOVER – Syrer mit abgelehntem Asylantrag vergewaltigt Schülerin im Zug

Es war eine unfassbar grauenhafte Tat: Ein Syrer soll in einem Regionalexpress über eine Schülerin (18) hergefallen sein und sie vergewaltigt haben! Jetzt der Prozess gegen den mutmaßlichen Triebtäter.

Das Amtsgericht Hannover verurteilte Mohamad M. (24) zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis. Beim Ausstieg im Bahnhof vergaß sie aber ihre Sachen in der Bahn und ging zurück ins Abteil. In dem Moment setzte sich der Zug in Bewegung – und steuerte ein Abstellgleis an!

Ebenfalls im Zug zurückgeblieben war der Syrer Mohamad M., der nach Flaschen gesucht hatte. Laut Anklage begann er, die Schülerin zu belästigen und festzuhalten. Dann soll er die Jugendliche missbraucht haben. Die 18-Jährige wehrte sich gegen die Vergewaltigung, schlug dem Syrer ins Gesicht. Quelle: bild.de

DRESDEN: Zwei Syrer (15) sollen Tschechen (19) vergewaltigt und ausgeraubt haben

In Dresden sollen zwei minderjährige Syrer einen jungen Mann aus Tschechien brutal ausgeraubt und vergewaltigt haben. Die Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.

Am Hauptbahnhof gegen 04.15 Uhr sollen sie den 19-jährigen Tschechen mit einem Messer bedroht, ihm 300 Euro Bargeld weggenommen und ihn zu Sex gezwungen haben. Darüber informierten die Behörden am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Quelle: apollo-news.net

GB: Sieben Pakistani vergewaltigen zwei 13-jährige Mädchen mindestens 30 mal

Eine Bande von Sexualstraftätern, die in Rochdale über einen Zeitraum von fünf Jahren zwei Teenager vergewaltigt und missbraucht hat, wurde zu Haftstrafen verurteilt.

Mohammed Zahid, 64, Kasir Bashir, 50, Mushtaq Ahmed, 66, Roheez Khan, 39, Mohammed Shahzad, 43, Nisar Hussain, 43, and Naheem Akram, 48, wurden zu insgesamt 174 Jahren Haft verurteilt. Die sieben Männer „reichten“ sich die Opfer zum Sex weiter und missbrauchten sie in schmutzigen Wohnungen und Parkhäusern der Stadt.Sie haben die Mädchen ab einem Alter von 13 Jahren umgarnt und sie zu ihren „Sexsklavinnen” gemacht, indem sie sie mit Geschenken, darunter Alkohol und Drogen, überhäuft haben. Während einer fünfjährigen Tortur mussten die Mädchen „wann und wo immer” die Angeklagten und andere Männer es wollten Sex haben. Quelle: thesun.co.uk

BERLIN: „Mann“ tötet Mann in Wohnung – Polizei verschweigt sämtliche Details:

In Berlin-Mitte ist es zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt gekommen. Nach Angaben der Polizei betrat ein 42-jähriger Mann am Mittag einen nahegelegenen Abschnitt in der Leipziger Straße und gab an, einen anderen Mann schwer verletzt zu haben.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Ob es eine Beziehung zwischen Täter und Opfer gab oder welche Art von Verletzungen vorlag, teilte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit. Die 8. Mordkommission hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts übernommen. Der 42-Jährige wurde festgenommen und soll am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Quelle: berliner-zeitung.de

BOZEN (Südtirol): Mehrfach vorbestrafter Algerier attackiert und bedroht medizinisches Personal, Rettungssanitäter und Polizeibeamte mit Messer

Die Polizei von Bozen hat gestern einen 36-jährigen algerischen Mann festgenommen, nachdem er gegen Mittag in der Nähe des Pfarrhofs medizinisches Personal mit einem Messer bedroht und anschließend Polizeibeamte angegriffen hatte.

Der Mann, ein mehrfach vorbestrafter Asylbewerber, wurde wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung von Amtspersonen und Mitführung eines gefährlichen Gegenstands verhaftet und in die lokale Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er der Staatsanwaltschaft überstellt wurde. Quelle: suedtirolnews.it

