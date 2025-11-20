Nachdem in den letzten Wochen der Nazi-Diktatur der „Volkssturm“, eine Truppe aus Senioren und Jugendlichen, die Niederlage gegen die bereits vor Berlin stehenden Russen abwenden sollte, will man nun ein derart schlagkräftiges Personal bereits VOR einem neuen Waffengang rekrutieren. Aus Fehlern lernt man eben!
Dieser großartige strategische Plan stammt natürlich von den Kriegstreibern Nummer eins im Land: den Grünen. Das Motto könnte lauten: „Ein zweites Mal darf und wird der Russe nicht mehr über uns triumphieren.“
Zu dieser Form der „Wehr-“ und „Kriegstüchtigkeit“ schreibt Der Status unser Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION:
Wehrplicht bis ins Grab? Rentner an die Ostfront:
Grünen-Chefin will Wehrregister für Ältere
„Wir brauchen die Besten“
Inmitten der hitzigen Debatte um eine neue Wehrpflicht brachte die Grünen-Politikerin und Staatssekretärin Franziska Brantner einen ungewöhnlichen Gegenvorschlag ein: ein freiwilliges Wehrregister, das ältere Bürger einbezieht. Während die schwarz-rote Koalition eine flächendeckende Musterung junger Männer ab 18 plant und bei zu wenigen Freiwilligen ein Losverfahren einführen will, fordern die Grünen einen „neuen Generationenvertrag“, bei dem alle Altersgruppen fair zur Verteidigungsfähigkeit Deutschlands beitragen. „Wir brauchen die Besten, nicht die per Los Ausgesuchten“, betont Brantner.
Kern des Konzepts ist ein bundesweites, freiwilliges Register, das die Bundeswehr bereits in Friedenszeiten aufbaut, aber freilich mit dem Blick auf den „großen Krieg“, dessen Unabwendbarkeit man längst anteasert. Interessierte, insbesondere Senioren, könnten sich online eintragen und ihre Fähigkeiten angeben. Diese können von der Programmierung und Steuerung von Drohnen über Logistik-Know-how bis hin zur Versorgung großer Truppenkontingente mit Mahlzeiten reichen. Im Spannungs- oder Verteidigungsfall könnte die Bundeswehr gezielt auf dieses Reservoir qualifizierter Freiwilliger zurückgreifen, statt per Zufall junge Menschen einzuziehen.
Heute freiwilliges Register, morgen Wehrpflicht durch die Hintertür
Kritiker spotten bereits über „Rentner an die Front“. Ob das freiwillige Wehrregister tatsächlich kommt oder nur Wahlkampf-Rhetorik bleibt, hängt maßgeblich vom Ausgang der aktuellen Wehrpflicht-Verhandlungen ab. Aber, dass gerade in Zeiten aggressiver anti-russischer Kriegsrhetorik über solche Maßnahmen diskutiert wird, ist ein böses Vorzeichen. Denn, dass so ein Register freiwillig bleibt, ist keineswegs sicher. Wir kennen das mit der „Freiwilligkeit“ zudem zur Genüge von der Impfpflicht-Debatte…
Dass so ein Register freiwillig bleibt, ist keineswegs sicher
Der Vorschlag wirkt keineswegs wie eine sinnvolle Maßnahme zur Stärkung der Bundeswehr, sondern wie erste Vorbereitungen einer Ostfront mit allem verfügbaren Menschenmaterial. Das perfide: Die aktuelle Wehrpflicht-Debatte zielt nicht auf die Verteidigungsfähigkeit eines souveränen Volkes ab, sondern darauf, sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten. Besonders in diesem Licht erscheinen solche Vorschläge besonders makaber und gefährlich.
7 Gedanken zu „Die Grünen-Chefin will ein Wehrregister für Ältere: Rentner an die Ostfront“
Ist doch kein Problem, sobald wir Ausrüstung und Bewaffnung bekommen werden wir uns dem Feind widmen, denn wir wissen genau wo er sitzt!
Die Ukrainer in Deutschland werden behütet, freie Wohnung, Bürgergeld, freie Versicherungen, medizinische Betreung und nie einen Cent dazugezahlt?
Urlaubsreise ins Herkunftsland?
,
Die ganzen Grünen in der Politik, ob Mann oder Frau, ab in die 1.Reihe, wenn es um die Wehrpflicht geht !
Die soll man schön selbst an die Frönt gehen und ihre Gleichgesinnten gleich mitnehmen. Ist doch klar, dass die nicht nur die jungen Urspungsd euschen an der Ostfront verheizen wollen, sondern auch die Rentner, um deren Rente einzusparen.
Was hier abgeht ist m. A. n. absoluter geplante und m. A. n. auch bereits durchgeführter Gänözüd an den Ursprungsd euschen, den weder gehen diese das aus ihren m. A. n. psüchopäthischen Hirnen auskötzenden PölitikerInnen noch ihre Göldstücke aus der Westükra, die hier alles bekommen nebst sofortiger St.atsbörgerschaft, noch ihre sonstigen Göldstücke aus Öfrika, Aräbia, Balkanesien, etc. an die Frönt – es geht allein um die Ausröttung der Ursprungsd euschen.
Meiner Ansicht nach.
der grüne jusodreck soll ihren
joska in die ukraine abkommandieren…
da kann er wieder mit
pflastersteinen rumwerfen^^
Wer dem hier glaubt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Minijob und äh Teilzeitstelle (wohl eher nicht schätze ich mal) und dann 400 – 500 Euro im Monat für private Rentenversicherung zahlen und das alles dann in München bei den Mietpreisen dort? Mit oder ohne Freundin – ich glaube dem kein Wort. Vermutlich zahlt der das von den vielen Ali Mentes und evtl. noch „speziellen Geschäften“. Verörschen kann ich mich selbst. Ich kam vor ein paar Jahren mal mit einem ursprungsd euschen Ehepaar zufällig ins Gespräch. Die haben in München gelebt und sind wieder in ihr provinzielles Heimatstädtchen in der Mitte von Wessiland gezogen, weil die schon mit zwei Vollzeitstellen quasi nur für die horrende Miete gearbeitet hatten und da will der mir erzählen, dass er von einem Minijob trotz evtl. auch arbeitender Freundin -und ich bezweifle, dass die einen Topjob mit horrender Bezahlung hat- 400 bis 500 Euro im Monat für private Rentenversicherung zahlen kann. Da erhebt sich mir eher die Frage, was die dem dafür möglicherweise bezahlt hat, dass der solches dort erzählt, um auf dieser Aussage hin die arbeitenden Ursprungsd euschen in die private Rentenversorgung zu schieben, damit sie die gesetzliche Rentenversicherung für die Ursprungsd euschen abschaffen können. Ab mit dem nach Syria nebst seinen Landsleuten m. A. n.. – Der kann ja auch nur gebrochenes D eusch – vermutlich fährt der auch Pakete aus wie die meisten von denen – nix mit Rakätenwissenschaftlern, Ärzten, Ingenieuren, etc..
https://www.youtube.com/watch?v=2Gdbpi-r8bk
Meiner Ansicht nach.
Das dann, wenn man den Volkssturm tatsächlich in den Kampf schickt, gegen Eliteverbände des Feinde, weil sonst keiner da ist den man schicken könnte, man den Krieg längst verloren hat, scheint im grünen Anti-Führerbunker nicht angekommen zu sein.
Meine beiden Onkels mußten damals mit 14 und 15 noch an die Front.
Vielleicht kommt ja das als nächstes. 🙁