Wunschtraum jedes grünen Kriegstreibers: Ein frisch rekrutierter und kriegstüchtiger Senior. |Bild: AI generiert

Nachdem in den letzten Wochen der Nazi-Diktatur der „Volkssturm“, eine Truppe aus Senioren und Jugendlichen, die Niederlage gegen die bereits vor Berlin stehenden Russen abwenden sollte, will man nun ein derart schlagkräftiges Personal bereits VOR einem neuen Waffengang rekrutieren. Aus Fehlern lernt man eben!

Dieser großartige strategische Plan stammt natürlich von den Kriegstreibern Nummer eins im Land: den Grünen. Das Motto könnte lauten: „Ein zweites Mal darf und wird der Russe nicht mehr über uns triumphieren.“

Zu dieser Form der „Wehr-“ und „Kriegstüchtigkeit“ schreibt Der Status unser Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION:

Wehrplicht bis ins Grab? Rentner an die Ostfront:

Grünen-Chefin will Wehrregister für Ältere

„Wir brauchen die Besten" Inmitten der hitzigen Debatte um eine neue Wehrpflicht brachte die Grünen-Politikerin und Staatssekretärin Franziska Brantner einen ungewöhnlichen Gegenvorschlag ein: ein freiwilliges Wehrregister, das ältere Bürger einbezieht. Während die schwarz-rote Koalition eine flächendeckende Musterung junger Männer ab 18 plant und bei zu wenigen Freiwilligen ein Losverfahren einführen will, fordern die Grünen einen „neuen Generationenvertrag", bei dem alle Altersgruppen fair zur Verteidigungsfähigkeit Deutschlands beitragen. „Wir brauchen die Besten, nicht die per Los Ausgesuchten", betont Brantner. Kern des Konzepts ist ein bundesweites, freiwilliges Register, das die Bundeswehr bereits in Friedenszeiten aufbaut, aber freilich mit dem Blick auf den „großen Krieg", dessen Unabwendbarkeit man längst anteasert. Interessierte, insbesondere Senioren, könnten sich online eintragen und ihre Fähigkeiten angeben. Diese können von der Programmierung und Steuerung von Drohnen über Logistik-Know-how bis hin zur Versorgung großer Truppenkontingente mit Mahlzeiten reichen. Im Spannungs- oder Verteidigungsfall könnte die Bundeswehr gezielt auf dieses Reservoir qualifizierter Freiwilliger zurückgreifen, statt per Zufall junge Menschen einzuziehen. Heute freiwilliges Register, morgen Wehrpflicht durch die Hintertür Kritiker spotten bereits über „Rentner an die Front". Ob das freiwillige Wehrregister tatsächlich kommt oder nur Wahlkampf-Rhetorik bleibt, hängt maßgeblich vom Ausgang der aktuellen Wehrpflicht-Verhandlungen ab. Aber, dass gerade in Zeiten aggressiver anti-russischer Kriegsrhetorik über solche Maßnahmen diskutiert wird, ist ein böses Vorzeichen. Denn, dass so ein Register freiwillig bleibt, ist keineswegs sicher. Wir kennen das mit der „Freiwilligkeit" zudem zur Genüge von der Impfpflicht-Debatte… Dass so ein Register freiwillig bleibt, ist keineswegs sicher Der Vorschlag wirkt keineswegs wie eine sinnvolle Maßnahme zur Stärkung der Bundeswehr, sondern wie erste Vorbereitungen einer Ostfront mit allem verfügbaren Menschenmaterial. Das perfide: Die aktuelle Wehrpflicht-Debatte zielt nicht auf die Verteidigungsfähigkeit eines souveränen Volkes ab, sondern darauf, sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten. Besonders in diesem Licht erscheinen solche Vorschläge besonders makaber und gefährlich.