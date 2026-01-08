Berlin-Terrorismus: Erster Todesfall aus der Blackout-Zone wird bekannt

USA verlegen Militärflugzeuge nach Europa – folgt der nächste Schlag? + Die Börse von Caracas in Venezuela beendete gestern den Tag mit einem Plus von fast 17 % + Bekennerschreiben der Vulkangruppe: „Werden uns nicht von moralischer Empörung beeindrucken lassen“ + „Sie dürfen lügen“ – Staatsanwältin sorgt mit Satz im Antifa-Prozess für Empörung

USA verlegen Militärflugzeuge nach Europa – folgt der nächste Schlag?

Massive US-Logistikflüge nach Europa wecken Erinnerungen an frühere Militärschläge. Analysten spekulieren über ein mögliches Ziel.

Washington, D. C. – Nach dem überraschenden US-Angriff auf Venezuela sind alle Augen auf die nächsten Schritte der USA gerichtet. US-Präsident Donald Trump deutete zuletzt weitere militärische Ambitionen der USA an. In den Blick gerieten Kolumbien, Kuba und Grönland. OSINT-Analysten stellten nun ungewöhnlich intensive Bewegungen von US-Flugzeugen in Europa fest und stellten Vermutungen für ein mögliches Ziel an. Dabei berufen sich die „Open Source Intelligence“-Spezialisten (OSINT) auf die Informationen aus offenen Quellen.

Weiterlesen auf fr.de

Die Börse von Caracas in Venezuela beendete gestern den Tag mit einem Plus von fast 17 %

Die Märkte reagieren auf die Festnahme von Präsident Maduro durch die USA.

BREAKING: Venezuela’s Caracas Stock Exchange ends the day nearly +17% higher as markets react to the US capturing President Maduro. pic.twitter.com/e6fx7etHHA — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) January 5, 2026

Zweites Bekennerschreiben der Vulkangruppe: „Werden uns nicht von moralischer Empörung beeindrucken lassen“

In einem weiteren Schreiben sollen sich die mutmaßlichen Terroristen erneut gemeldet haben. Sie rechtfertigen ihre Tat erneut mit fehlender Klimapolitik, das Leid der Menschen ist für die Gruppe nur „moralische Empörung“.

Vier Tage nach dem verheerenden Brandanschlag auf die Berliner Stromversorgung meldetet sich am Dienstag die mutmaßlichen Täter erneut zu Wort. Auf der linksextremen Plattform Knack.news, die bereits das erste Bekennerschreiben der „Vulkangruppe“ veröffentlicht hatte. Der Beitrag soll eine „Richtigstellung“ sein. Denn nach der ersten Erklärung soll, laut der linksterroristischen Gruppe, „vieles bewusst missverstanden oder verzerrt“ worden sein. (…)

Energieversorgung sei ein Herrschaftsinstrument, schreiben sie. Daher soll sich der Terroranschlag nicht gegen Menschen gerichtet haben, sondern gegen die Infrastruktur, die Menschen, Umwelt und Zukunft zerstöre. „Wer fossile Großanlagen betreibt, entscheidet sich aktiv für Klimazerstörung, für Kriege um Ressourcen und für soziale Ungleichheit“, verkünden die mutmaßlichen Täter.

Via apollo-news.net

Linke Berlin-Terroristen haben gemordet: Erster Todesfall aus der Blackout-Zone wird bekannt

Der Tod einer über 80-jährigen Frau nach einem nächtlichen Strom- und Heizungsausfall am Berliner Schlachtsee verdeutlicht das umfassende staatliche Versagen in dieser Krisensituation.

Während Politik und Verwaltung von Resilienzprogrammen sprechen, berichten Betroffene von Kälte, Angst und vollständiger Isolation. Das Interview eines unmittelbar betroffenen Journalisten verdeutlicht, wie dünn die Schutzversprechen geworden sind, wenn sie erstmals wirklich gebraucht werden.

In einem Interview der Jungen Freiheit schildert der Journalist Christian Stoll die dramatischen Stunden nach dem nächtlichen Zusammenbruch der Strom- und Wärmeversorgung in Teilen Berlins. Die Vermieterin des Hauses, in dem Stoll mit seiner Familie lebt, wurde am Morgen tot aufgefunden. Nach seinen Angaben war die Frau noch wenige Tage zuvor aktiv, geistig wach und körperlich bemerkenswert fit. In der Nacht des Ausfalls kühlte das Gebäude rasch aus. Am nächsten Morgen fand ihr Bruder sie leblos vor. Die genaue Todesursache ist bislang ungeklärt, Spekulationen über den genauen Hergang lehnt Stoll ausdrücklich ab.

Weiterlesen auf report24.news

ÖSTERREICH: „Sie dürfen lügen“ – Staatsanwältin sorgt mit Satz im Antifa-Prozess für Empörung

Im Grazer Antifa-Prozess nach dem Akademikerball zeigen sich alle sieben Angeklagten unwissend. Wie es zur schweren Verletzung des Opfers kam? Keine Ahnung. Und wie eine unterschriebene Aussage eines Verdächtigen zustande kam? Das weiß er ebenfalls nicht. Für Aufsehen sorgt ein brisanter Satz der Staatsanwältin.

Die blutige Nacht nach dem Akademikerball beschäftigt nun das Gericht. Vor einem Schöffensenat in Graz müssen sich seit Mittwoch sieben mutmaßliche Antifa-Aktivisten wegen schweren Raubes verantworten. Der Vorwurf: Nach dem Akademikerball im Jänner 2025 sollen sie einem Ballbesucher gezielt die Burschenschafter-Kappe vom Kopf gerissen haben. Der Mann stürzte, schlug hart auf und erlitt Serienrippenbrüche.

Weiterlesen auf exxpress.at

Österreich steht vor demografischen Einschnitt historischen Ausmaßes

Ein demografischer Kollaps steht bevor. Politik und Mainstream Medien haben blinde Flecken: Warum die Corona-Politik Teil der Debatte sein muss. Der Geburtenrückgang startete 9 Monate nach Impfbeginn für jüngere Frauen.

In einer Pressemitteilung befasst sich die Liste Madeleine Petrovic mit dem Thema, das von der Regierrung und den Konzern Medien geflissentlich ignoriert wird. Mit nur 77.238 Geburten im Jahr 2024 wurde der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht. Diese Entwicklung ist Ausdruck eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels, der längst ganz Europa erfasst hat.

Weiterlesen auf tkp.at

Großbritannien genehmigt selbstkopierenden sa-mRNA-COVID-19-Impfstoff „Kostaive“

Die Injektion zwingt den Körper, sowohl das Spike-Protein als auch ein Enzym zu produzieren, das Kopien der Impfstoff-sa-mRNA herstellt.

Die britische Arzneimittelbehörde Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) genehmigte am Samstag den selbstverstärkenden sa-mRNA-COVID-19-Impfstoff Kostaive (Zapomeran, ARCT-154) von Arcturus Therapeutics für Personen ab 18 Jahren.

Regierungen ignorieren nicht nur die Bedenken hinsichtlich mRNA-Injektionen, sondern genehmigen trotz begrenzter Langzeitsicherheitsdaten und ungelöster Fragen zur Dauer, Biodistribution und zu immunologischen Effekten sogar weiterentwickelte Versionen dieser genetischen Produkte.

Weiterlesen auf uncutnews.ch

Monika Gruber: Warum Menschen über 50 die neue Problem-Generation sind

