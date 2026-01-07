USA kapern russisches Schiff – Russland entsendet U-Boot

Das US-Militärkommando in Europa hat die Beschlagnahme des Öltankers „Marinera“ bestätig kürzlich. Dieser fährt zwar unter russischer Flagge ist aber tatsächlich ein venezolanischer Tanker. Das Schiff wurde von der US-Küstenwache und -Spezialeinheiten im Atlantik geentert. Letztere haben den Tanker zwar inzwischen verlassen, doch steht es nun unter der Kontrolle der US-Küstenwache.

Russland verurteilte umgehend das Vorgehen der USA und wertet es als Verletzung des Völkerrechts. Gemäß UN-Seerechtsübereinkommen von 1982 gilt die Schifffahrtsfreiheit auf hoher See, und kein Staat hat das Recht, Gewalt gegen Schiffe unter der Gerichtsbarkeit anderer Staaten anzuwenden – wie das russische Verkehrsministerium verkündete

Laut russischem Ministerium habe der Tanker am 24. Dezember die Genehmigung erhalten, unter russischer Staatsflagge zu fahren. Derzeit habe man nach den Kontakt zur „Marinera“ verloren.

Russische Flotte unterwegs

Nun hat Russland ein U-Boot und mehrere andere Kriegsschiffe zur Eskortierung des Tankers entsandt – wie das „Wall Street Journal“ berichtet. Es soll sich dabei um den Tanker „Bella 1“ handeln, der mehr als zwei Wochen lang, die US-Blockade Venezuelas zu umgehen versuchte, jedoch nicht andocken und laden konnte. Die Besatzung des Schiffes soll bereits im Dezember einen amerikanischen Enterversuch abgewehrt haben, und wieder Kurs auf den Atlantik genommen haben.

Dann aber wurde der Tanker in Russland registriert und in „Mariner“ umbenannt. Die Besatzung malte sogar eine russische Flagge an Bord. Derzeit fährt das Schiff etwa 300 Meilen südlich von Island in Richtung Nordsee.

Die Lage scheint nun zu eskalieren: Denn laut „The New York Times“ wurden zudem fünf weitere sanktionierte Tanker vor der Küste Venezuelas auf russische Flaggen umgestellt.

Die Schiffe gaben die russischen Häfen Sotschi und Taganrog in ihrer Registrierung an, die vom russischen Seeschiffsregister geführt wird.

Zuvor hatte bereits Senator Lindsey Graham US-Präsidenten Trump aufgefordert, die Schiffe mit russischem Öl zu beschlagnahmen. Laut westlichen Medien fordert nun Trump, dass Venezuela die Beziehungen zu China, Russland, Iran und Kuba abbricht.

