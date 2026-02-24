„Gesegnete Fastenzeit“ statt „Happy Ramadan“ – Identitäre verhüllen Islam-Beleuchtung

+ US-Gesundheitsministerium eröffnete Meldestelle für deutsche Ärzte + Syrien warnt Deutschland: Schickt uns unsere Leute nicht zurück – das macht unser Land “unsicher”! + Geheimdienste schlagen Alarm: 20.000 aus IS-Lager frei – neue Terrorwelle? + 500 Passagiere sitzen über Nacht in Lufthansa-Fliegern fest + Schwere Missbrauchsvorwürfe bei SOS Kinderdorf

Deutschland zahlt am meisten Ukraine-Hilfe – doch die Geschäfte machen andere Länder

Deutschland hilft der Ukraine seit Ausbruch des Krieges mit Waffen und Milliarden. Bei ukrainischen Ausschreibungen ziehen deutsche Firmen aber oft den Kürzeren. Die Wirtschaft fordert jetzt eine entscheidende Änderung.

Das Interesse deutscher Unternehmen an dem Land nehme trotz des Krieges weiter zu, berichtete die Vorsitzende des Ost-Ausschusses, Cathrina Claas-Mühlhäuser. Allerdings klagen manche Firmen über Nachteile, wenn sie sich um öffentliche Aufträge in der Ukraine bewerben.

„Wir sehen, dass die Ausschreibungsbedingungen sehr oft dazu führen, dass chinesische und türkische Unternehmen berücksichtigt werden – und der Wunsch ist sehr stark, dass man auch deutsche und europäische Unternehmen stärker berücksichtigt“, sagte Claas-Mühlhäuser, die auch Aufsichtsratschefin des Landmaschinenherstellers Claas ist. Sie gab zu, dass deutsche Anbieter oft nicht wettbewerbsfähig seien gegenüber günstiger produzierenden Konkurrenten aus anderen Ländern. Weiterlesen auf welt.de

US-Gesundheitsministerium eröffnete Meldestelle für deutsche Ärzte

Das US-Gesundheitsministerium hat eine informelle Meldestelle für deutsche Ärzte eingerichtet, die vom Staat im Rahmen der Covid-Politik politischer Verfolgung ausgesetzt sind.

Die zahlreichen Strafverfahren gegen deutsche Ärzte – ob wegen Maskenbefreiungsatteste oder (gefälschte) Impfpässe – haben die USA auf den Plan gerückt. Eine informelle Clearingstelle des US-Gesundheitsministeriums unter Robert F. Kennedy Jr. dient den verfolgten Ärzten nun als Beschwerdestelle. Das US-Angebot erfreut sich offenbar regen Zuspruchs. Weiterlesen auf tkp.at

Syrien warnt Deutschland: Schickt uns unsere Leute nicht zurück – das macht unser Land “unsicher”!

Während Deutschland unter der Last der Migration ächzt und die Kommunen am Limit sind, kommt aus Damaskus eine Nachricht, die man zweimal lesen muss, um sie zu glauben.

Deutschland solle die syrischen Asylforderer bitte nicht zurückschicken, weil es das Land “unsicher” machen würde.

Das syrische Außenministerium bittet Deutschland offiziell darum, syrische Staatsbürger nicht abzuschieben. Die Begründung ist ein Schlag ins Gesicht jedes deutschen Steuerzahlers, der für die Unterbringung hier aufkommt und unter der importierten Kriminalität leidet: Die Rückkehr der eigenen Leute würde Syrien “unsicher” machen! Sie haben richtig gelesen.

Mohammed Yaqub al-Omar, Direktor der Konsularabteilung im syrischen Außenministerium, fordert von Deutschland “Geduld”. Gegenüber der Welt warnte er allen Ernstes: “Die Rückkehr Tausender Syrer nach Syrien zu diesem Zeitpunkt könnte die humanitäre Krise verschärfen.” Die Logik aus Damaskus: Weil in Syrien die Infrastruktur fehlt, sollen die Menschen lieber im deutschen Sozialsystem verbleiben. Weiterlesen auf report24.news

Geheimdienste schlagen Alarm: 20.000 aus IS-Lager frei – neue Terrorwelle?

Im berüchtigten Al-Hol-Camp im Nordosten Syriens waren IS-Anhänger und ihre Angehörigen untergebracht. Nun ist die Kontrolle zusammengebrochen. Von den zuletzt rund 24.000 Insassen sind nur noch etwa 2.000 übrig.

Die Massenflucht ereignete sich, als die syrische Regierung das Gebiet übernahm und die kurdischen Bewacher abzogen.

Nun bewahrheiten sich die schlimmsten Befürchtungen: Das Al-Hol-Lager im Nordosten Syriens ist geräumt – von einst rund 24.000 Bewohnern sollen nur noch etwa 2.000 im Camp sein. US-Geheimdienste gehen laut dem Wall Street Journal davon aus, dass 15.000 bis 20.000 Menschen aus dem IS-Umfeld mittlerweile nicht mehr unter Kontrolle sind. Der letzte Konvoi habe das Lager am Wochenende verlassen, teilte das syrische Außenministerium mit. Weiterlesen auf exxpress.at

Freiburg: Gesegnete Fastenzeit statt Happy Ramadan – Identitäre verhüllen Islam-Beleuchtung

In Freiburg verhüllt die Identitäre Bewegung die Ramadan-Beleuchtung mit einem christlichen Banner. IB-Chef Maximilian Märkl spricht von „Symbolen der Unterwerfung“ und attackiert den Einsatz von Steuergeld.

FREIBURG. Die Identitäre Bewegung (IB) hat nach eigenen Angaben die Ramadan-Beleuchtung in Freiburg verhüllt. Mitglieder spannten laut Fotos ein Banner auf dem stand: „Gesegnete Fastenzeit“. Über dem war ein kleines christliches Kreuz angebracht. Der Bundessprecher der IB, Maximilian Märkl, verbreiete das Foto und schrieb auf der Plattform X: „Der Islam gehört nicht zu Deutschland!“ Der Staat missbrauche deutsches Steuergeld für Symbole der Unterwerfung. Via jungefreiheit.de

Kranich im Sinkflug: Wie Lufthansa sich selbst zerstört – 500 Passagiere, eine Nacht im Flieger – und keiner merkt’s

500 Passagiere sitzen über Nacht in Lufthansa-Fliegern fest. Was ist passiert? Die Flüge der betroffenen Kunden waren am Donnerstagabend nach starken Schneefällen gestrichen worden.

„Zu diesem Zeitpunkt waren bereits alle Parkmöglichkeiten für Flugzeuge direkt am Terminal belegt und die Buskapazitäten auf den Vorfeldern eingeschränkt“, teilte der Flughafen laut „Focus“ in einer bemerkenswert technokratischen Sprache mit. Wobei auffällt, wie schonend mein früherer Arbeitgeber mit der Lufthansa und dem Flughafen umgeht.

Mit anderen Worten: Die Menschen an Bord mussten nun den gesamten Rest der Nacht an Bord der geparkten Maschine verbringen. „Es gab weder ausreichend Essen noch Trinken für uns und unsere kleinen Kinder und auch keine Decken“, sagt ein Vater, der mit seiner Frau und den kleinen Kindern an Bord war, der dänischen Zeitung. „Sie hatten nur ein paar Wasserflaschen.“ Ein anderer Fluggast schimpfte: „Flüge können jederzeit gestrichen werden, aber die Leute auf unbestimmte Zeit im Flugzeug zurückzulassen, ist inakzeptabel.“ Weiterlesen auf reistschuster.de

Staatsanwaltschaft Wien verlangt Auslieferung von Norbert Hofer

Die Staatsanwaltschaft Wien will Ermittlungen gegen FPÖ-Mandatar Norbert Hofer aufnehmen und hat dafür beim burgenländischen Landtag um dessen Auslieferung ersucht.

Geprüft werden soll eine Aussage Hofers bei einer Demo im Juni 2020, wo er sagte, der Koran, das heilige Buch des Islam, sei gefährlicher als das Coronavirus. Via kurier.at

SOS-Kinderdorf-Skandal – rund 200 Anzeigen: Schwere Missbrauchsvorwürfe erschüttern Kärnten

Die Enthüllungen rund um das SOS-Kinderdorf Moosburg in Kärnten haben Österreich in Aufruhr versetzt. Fast 200 Anzeigen wegen Misshandlung und Missbrauch wurden bereits erstattet, und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt laufen auf Hochtouren.

Die Vorwürfe reichen von körperlicher Gewalt bis hin zu schwerem sexuellen Missbrauch. Wie die Plattform MeinBezirk berichtet, wurden Kinder und Jugendliche zwischen 2008 und 2020 geschlagen, gequält und sogar nackt fotografiert.

Ermittlungen und Reaktionen

Staatsanwalt Kitz erklärte gegenüber der Presse, dass die Anzeigen ein breites Spektrum an Tätern betreffen – von Betreuern über SOS-Kinderdorf-Mütter bis hin zu anderen Kindern. Ein klares Muster sei bislang nicht erkennbar. Um die Flut an Anzeigen zu bewältigen, wurde eine eigene Meldestelle eingerichtet. Weiterlesen auf exxtra24.at

Ermittlungen in NY: Schneeballschlacht eskaliert – Polizei beschossen

Die Schneemassen in New York haben zahlreiche Menschen zu einer Schneeballschlacht motiviert. Doch das Event im Washington Square Park geriet gehörig aus dem Ruder.

Weil auch Polizeibeamte mit massiven Schneebrocken beschossen wurden, gibt es nun Ermittlungen. Die Polizeichefin der Metropole ortet „kriminelles Verhalten“.

This is horrible how the police in New York are getting hit with snow balls. How low does New York have to go before enough is enough. 🙏 pic.twitter.com/lvf0Zn7JZd — Susan (@emma6USA) February 24, 2026

Wie die „Washington Post“ berichtete, mussten mehrere Beamte sogar ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie von Schneebällen im Gesicht getroffen wurden. […] „Es war das reinste Chaos“, wurde ein Teilnehmer des Events zitiert. Demnach sollen auch Polizeiautos und weitere Fahrzeuge ins Visier geraten sein. Weiterlesen auf krone.at

