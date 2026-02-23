Paralleljustiz in UK? Streit um Scharia-Räte und geringe Anklagequote

+ Mexikos mächtigster Drogenboss tot – Terrorwelle im Land + Edeka verkauft „FCK AFD“-Kaffee + Merz als „Pinocchio“ bezeichnet – Rentner angezeigt + WIEN: „Schimpftiraden gegen Rechte“ – Wirbel um Grönemeyer + Epstein-Akten erschüttern: Biolabore in der Ukraine sind real +

Mexikos mächtigster Drogenboss tot – Terrorwelle im Land

Das mexikanische Militär hat einen der mächtigsten Drogenbosse der Welt erschossen. Die Operation löste eine brutale Terrorwelle im Land aus, die weite Teile des Landes lahmlegt. Das hochgerüstete Drogenkartell von „El Mencho“ will das Land offenbar in den Bürgerkrieg stürzen.

Mexiko befindet sich seit Sonntag im Ausnahmezustand. Das mexikanische Militär eliminierte in einer Operation – offenbar unterstützt durch US-Geheimdienstinformationen – den Drogenboss Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, bekannt als „El Mencho“. Schon während der Operation wurde das Militär durch Raketenwerfer und Drohnen unter Beschuss genommen. Die Truppen erwiderten das Feuer. Vier Kartellmitglieder starben sofort am Tatort, drei weitere – darunter „El Mencho“ selbst – wurden schwer verletzt und starben während des Lufttransports nach Mexiko-Stadt. Via tkp.at

Das CJNG-Kartell in Mexiko hat Zugang zu bewaffneten Drohnen, hoch entwickelten Störsendern, selbstgebauten gepanzerten Drogenpanzern mit 50-Kaliber-Maschinengewehren, Barrett-Scharfschützengewehren, RPGs, improvisierten Landminen und chemischen Waffen aus seinen Drogenlaboren.

The CJNG cartel in Mexico has access to weaponized drones, advanced jammers, homemade armored narco-tanks with .50-caliber machine guns, Barrett sniper rifles, RPGs, improvised land mines, and chemical weapons from their drug labs 😳 How in the world was this allowed to happen? pic.twitter.com/eq4dqan2Gg — USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) February 23, 2026

Paralleljustiz? Streit um Scharia-Räte und geringe Anklagequote

In Großbritannien steht der Umgang mit Ehrenverbrechen massiv in der Kritik. Laut den veröffentlichten Zahlen wurden im Jahr 2025 insgesamt 2.949 Ehren-Delikte registriert, doch nur 95 Angeklagte strafrechtlich verfolgt – rund drei Prozent. (…)

Die Delikte betreffen unter anderem Zwangsheirat, Ehrenmorde und weibliche Genitalverstümmelung.

[…]

Der konservative Schatten-Justizminister Nick Timothy sagte dem Daily Telegraph, der britische Staat habe „bei der Ausbreitung von Scharia-Gerichten in unserem Land weggesehen“. Zudem betonte er: „Es kann nur eine Rechtsordnung geben.“ Via exxpress.at

Edeka verkauft „FCK AFD“-Kaffee – und bezieht Produkte von Antifa-Hersteller, der Tassen mit Tötungsaufrufen vertreibt

Der Kaffeehersteller„olivier caffè“ aus Wolfsburg vertreibt Kaffeetassen, auf denen der Slogan „AfDler töten“ prangt. Ausgerechnet jener Kaffeehersteller arbeitet eng mit Edeka zusammen.

Wie Screenshots zeigen, die NIUS vorliegen, vertreibt Edeka Wollny im bayerischen Friedberg Kaffeepackungen und Tassen von „olivier caffè“, die mit „FCK AFD“ und „Kein Kaffee für Nazis“ beschriftet sind.

Via nius.de

Merz als „Pinocchio“ bezeichnet – Rentner angezeigt

Die Heilbronner Kriminalpolizei hat Ermittlungen gegen einen örtlichen Rentner wegen des Verdachts der Beleidigung aufgenommen.

Hintergrund ist ein Facebook-Kommentar im Vorfeld des Besuchs von Bundeskanzler Friedrich Merz und Ministerpräsident Winfried Kretschmann im vergangenen Oktober, wie die Heilbronner Stimme zuerst berichtete. Unter einem Hinweis der Polizei zu einem temporären Flugverbot hatte der Mann geschrieben: „Pinocchio kommt nach HN“, versehen mit einem Langnasen-Emoji. Das Social-Media-Team des Polizeipräsidiums stieß bei der Sichtung auf den Beitrag und brachte ihn nach Paragraf 188 StGB zur Anzeige.

Der Heilbronner Rentner erfuhr Ende Januar offiziell von den Ermittlungen. „Das ist doch ein Witz und völlig unverhältnismäßig. Als ich im Freundes- und Bekanntenkreis von der Anzeige erzählt habe, dachten alle, ich will sie auf den Arm nehmen,“ sagte er der Lokalzeitung.

Weiterlesen auf anonymousnews.org

EU bezahlte Aktivisten für Klimelobbyismus

Die EU-Kommission hat einem Bericht zufolge im Verborgenen Umweltverbände für Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt.

Ziel sei es, die Öffentlichkeit von der Klimapolitik der EU zu überzeugen. Dafür flossen dem Bericht zufolge Steuergelder in Millionenhöhe. Dem Verein Lobbycontrol zufolge ist es gängige Praxis, dass NGOs für ihre Arbeit Gelder von der Brüsseler Kommission erhalten. Die NGOs seien aber „unabhängig“.

Die EU-Kommission hat einem Bericht zufolge im Verborgenen Umweltverbände für Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt. Ziel sei es, die Öffentlichkeit von der Klimapolitik der EU zu überzeugen. Dafür flossen dem Bericht zufolge Steuergelder in Millionenhöhe. Dem Verein… pic.twitter.com/WO1Fqy2id5 — Dara 🇩🇪 (@Raeubertochtah) February 20, 2026

Zu Treibhausgasen und CO2 Steuer

Der Vulkan Kanlaon auf den Philippinen ist ausgebrochen und stößt täglich mehr Treibhausgase aus, als Deutschland pro Jahr einsparen kann. ABER:

Wenn Sie heute zur Arbeit laufen, brav CO2 Steuern zahlen und Ihr Flaschendeckelchen festhalten, wird das alles in Ordnung kommen! pic.twitter.com/aKfrPa5mY0 — Dr. David Lütke (@DrLuetke) February 20, 2026

WIEN: „Schimpftiraden gegen Rechte“ – Wirbel um Grönemeyer

Was als gemütlicher Konzertabend in der Wiener Stadthalle beginnen sollte, artete am Donnerstag in einen heißen politischen Schlagabtausch aus.

Der deutsche Kult‑Rockstar Herbert Grönemeyer brachte bei seinem Wien‑Gig am Donnerstag nicht nur die Stimmen, sondern auch die Gemüter seiner Fans gehörig zum Kochen – und zwar weit über die Musik hinaus. Grönemeyer, normalerweise bekannt für emotionale Songs und berührende Balladen, nutzte die Bühne in Wien für eine leidenschaftliche politische Botschaft. Mit zornigen Worten wetterte er gegen „die Rechten“, forderte, sie sollten in ihre „Löcher verschwinden“ – und blieb dabei nicht leise.

Viele Besucher waren sichtlich irritiert, manche sogar wütend über den unverhofften „Polit‑Monolog“ zwischen den Hits. […] Im Netz ging der Zündstoff weiter. User fühlten sich „verarscht“, weil sie statt eines Konzerts eine politische Rede serviert bekamen. Ein empörter Fan schrieb: „Eigentlich total mies, wenn man für Konzert bezahlt und dann linke Parolen hört.“ Weiterlesen auf heute.at

Epstein-Akten erschüttern: Biolabore in der Ukraine sind real und das wurde erforscht

Ben Swan: „Die Epstein-Akten bestätigen, was man jahrelang als Verschwörung verspottete“. In einer aktuellen Sendung erklärt der Journalist Ben Swann, dass die neu veröffentlichten Epstein-Dokumente angeblich zahlreiche Themen bestätigen würden, die in den vergangenen Jahren als „Verschwörungstheorien“ bezeichnet worden seien.

Swann verweist auf frühere eigene Berichte, in denen er über Biolabore in der Ukraine berichtet hatte. Er spricht von neuen Informationen über dort tätige Personen, denen diplomatische Immunität gewährt worden sei, sowie über Krankheitsausbrüche in der Umgebung einzelner Einrichtungen.

Er stellt außerdem einen Zusammenhang zu Investitionen von Hunter Biden her. Swann verweist darauf, dass Hunter Bidens Firma Seneca 500.000 Dollar in das Pathogenforschungsunternehmen Metabiota investiert habe. Zudem habe Metabiota 24 Millionen Dollar an Fördermitteln vom US-Verteidigungsministerium erhalten, darunter Mittel für Projekte in der Ukraine. Während die US-Regierung zunächst bestritten habe, dass es US-finanzierte Biolabore in der Ukraine gebe, hätten Pentagon-Vertreter später eingeräumt, dass 46 „friedliche“ Labore im Land existierten.

Weiterlesen auf uncutnews.ch

Wilde Verschwörungstheorien scheinen im Mainstream angekommen zu sein

Via bild.de

🙏 Besser kann man diesen IRRSINN nicht beschreiben‼️‼️ pic.twitter.com/MV3X2JsIl3 — Martina (@MartinaRei35507) February 22, 2026

