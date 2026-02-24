FPÖ-TV: Eva Vlaardingerbroek zerlegt den Angriff auf die Meinungsfreiheit!

Eva Vlaardingerbroek spricht bei FPÖ-TV aus, was viele nicht sagen dürfen. Sie kritisiert die Mächtigen – und wird aus einem westlichen Land verbannt. So sieht „Meinungsfreiheit“ im Jahr 2026 aus. Zufall? Oder Methode? Dieses Interview müsst ihr euch unbedingt ansehen!



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

.