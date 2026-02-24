web analytics

FPÖ-TV: Eva Vlaardingerbroek zerlegt den Angriff auf die Meinungsfreiheit!

VonRedaktion

Feb. 24, 2026 #FPÖ-TV, #Meinugsfreiheit, #Vlaarfingerbroek

Eva Vlaardingerbroek spricht bei FPÖ-TV aus, was viele nicht sagen dürfen. Sie kritisiert die Mächtigen – und wird aus einem westlichen Land verbannt. So sieht „Meinungsfreiheit“ im Jahr 2026 aus. Zufall? Oder Methode? Dieses Interview müsst ihr euch unbedingt ansehen!

 


