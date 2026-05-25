Gleitschirmfliegerin überlebt Zusammenstoß mit Cessna: „Alter! Leck mich am Arsch!“ VIDEO

+ Ungarns Premier Magyar spricht eine einfache Wahrheit aus: Russland wird nicht verschwinden, und Europa wird wieder russisches Gas kaufen + Die Staatsverschuldung der EU wird „explosiv“ + Gewaltserie in schwedischen Pflegeheimen: Senioren von arabischen und afrikanischen Pflegern missbraucht + Identitäts-Wahn: Tierärzte weisen „menschliche Tiere“ ab

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Ungarns Premier Magyar spricht eine einfache Wahrheit aus: Russland wird nicht verschwinden, und Europa wird wieder russisches Gas kaufen

Die Konsequenz: «Wenn der Krieg vorbei ist, wird die gesamte Europäische Union zum Kauf von russischem Gas zurückkehren, weil es billiger ist. Es diktiert Wettbewerbsfähigkeit, Geografie.»

Es ist zum Fremdschämen, dass diese schlichte Wahrheit nicht nur in Polen, sondern auch in Brüssel und anderswo in der EU verleugnet wird. Deshalb wird es ein bitteres Erwachen geben, wenn sie Realität wird.

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Die Staatsverschuldung der EU wird „explosiv“

Die Dynamik der Staatsverschuldung in der Europäischen Union entwickelt sich laut Internationalem Währungsfonds (IWF) in eine „explosive“ Richtung. Ohne Gegenmaßnahmen werde dies der Wirtschaft des Blocks erheblich schaden.

„Wenn nichts unternommen wird, wird die Staatsverschuldung exponentiell wachsen. Bei Beibehaltung der aktuellen Politik würde der Schuldenstand eines durchschnittlichen europäischen Landes bis 2040 auf 130 % des BIP steigen, also etwa doppelt so hoch wie heute“, heißt es im Bericht des IWF.

Der Ansatz, bei dem viele Länder auf Glück setzen, habe sich erschöpft. Zur Lösung der wachsenden Haushaltsdefizite seien strategische Maßnahmen notwendig, betont der IWF. Via ANALYTIK & NEWS

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Gewaltserie in schwedischen Pflegeheimen: Senioren von arabischen und afrikanischen Pflegern missbraucht

In schwedischen Pflegeheimen ist es in den vergangenen Jahren zu zahlreichen Vergewaltigungen an Senioren gekommen. Mehr als 140 älteren Damen haben deshalb Anzeige erstattet. Die Täter stammen nicht selten aus Afrika oder dem arabischen Raum. Die Dunkelziffer dürfte immens sein.

[…] Ein Polizeibericht enthüllt die Grausamkeiten, die zahlreiche alte Menschen in den vergangenen Jahren ertragen mussten. Die Dunkelziffer dürfte jedoch deutlich höher liegen, denn viele Opfer trauen sich aus Scham oder Angst nicht, auszusagen. „Gleichzeitig gibt es eine sehr hohe Dunkelziffer“, meint Johanna Läth, eine Expertin für verurteilte Sexualstraftäter.

Insgesamt soll es laut Zahlen der Polizeibehörde, die svt enthüllte, allein im Zeitraum von 2022 bis 2026 in Schweden 143 Anzeigen wegen Vergewaltigung von Frauen über 60 Jahren gegeben haben. Die Taten ereigneten sich in Altenpflegeeinrichtungen oder bei den Betroffenen zu Hause. Viele der Täter arbeiteten nämlich auch in der häuslichen Pflege und betreuten die Senioren in deren eigenen Wohnungen. Weiterlesen auf apollo-news.net

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Identitäts-Wahn: Tierärzte weisen „menschliche Tiere“ ab

Inzwischen rücken die sogenannten „Therians“ in den Fokus von Veterinärmedizinern. Diese zumeist jungen Menschen identifizieren sich psychologisch als Tiere und leben diesen fragwürdigen Trend primär auf Plattformen wie TikTok öffentlich aus.

Die Situation nimmt derart skurrile Züge an, dass sich der portugiesische Tierärzteverband nun zu verbindlichen und offiziellen Richtlinien gezwungen sah.

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In Portugal führten diese bedenklichen Entwicklungen nun sogar zu einer offiziellen Reaktion der Tierärztekamme: In der offiziellen Anweisung heißt es nüchtern, dass eine Person, die sich als Tier identifiziert, laut geltendem Gesetz weiterhin ein Mensch bleibe. Den Fachleuten wird geraten, die Verwirrten konsequent an humanmedizinische Arztpraxen oder psychologische Einrichtungen zu verweisen. Weiterlesen auf report24.at

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Russland warnt Ausländer und Diplomaten vor bevorstehenden Angriffen auf Kiew

Russland hat Ausländer und Mitarbeiter diplomatischer Vertretungen in Kiew aufgefordert, die ukrainische Hauptstadt angesichts bevorstehender neuer Angriffe zu verlassen. „Die Angriffe werden sowohl auf Entscheidungszentren als auch auf Kommandoposten zielen“, teilte das Außenministerium in Moskau am Montag mit. „Wir warnen ausländische Bürger, einschließlich des Personals diplomatischer Missionen und internationaler Organisationen, die Stadt so bald wie möglich zu verlassen“, erklärte das Ministerium.

Moskau hatte bereits vor gut zwei Wochen die Bewohner von Kiew und ausländische Diplomaten aufgefordert, das Stadtzentrum „rasch“ zu verlassen, falls das russische Weltkriegsgedenken am 9. Mai von der Ukraine gestört werden sollte.

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Österreicher tot – Tourguide machte Video: „Plötzlich brach das Holz“

Es hätte ein traumhafter Urlaub werden sollen – doch der Trip nach Indonesien endete für zwei Österreicher tödlich. Astrid (57) und Jürgen P. (55) stürzten während eines Ausflugs zu Tode, als die Holzplanken einer Hängebrücke nachgaben.

Das Paar habe noch gelacht, schildert der geschockte Tourguide, der die Szene mit ansehen musste, den Vorfall. Sie hatten ihn gebeten, ein Video zu machen. „Sie lächelten in die Kamera, als sie zehn Meter gegangen waren, hörte ich plötzlich ein sehr lautes Geräusch von brechendem Holz, wie von einem herabfallenden großen Ast.“ Die Holzplanken der Brücke seien binnen Sekunden gebrochen.

Die Eheleute stürzten rund 20 Meter in die Tiefe auf Steine am Flussufer. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Der Tourguide lief sofort zurück, um die Rettungskette in Gang zu setzen. Die Bergung der Leichen gestaltete sich allerdings durchaus schwierig aufgrund des steilen Geländes und der rutschigen Felsen.

44-Jährige Gleitschirmfliegerin überlebt Zusammenstoß mit Cessna: „Alter! Leck mich am Arsch!“

Dramatische Szenen über den Alpen: Eine Cessna hat mitten in der Luft den Gleitschirm einer 44-jährigen Österreicherin zerfetzt. Die Frau stürzt plötzlich im freien Fall Richtung Erde – und überlebt wie durch ein Wunder nahezu unverletzt!

Die Gleitschirmfliegerin konnte kurz nach dem Vorfall am Samstag ihren Rettungsschirm auslösen und sicher landen.

Nach Angaben der Polizei war die mutige Frau von der Schmittenhöhe in Richtung Piesendorf gestartet. Oberhalb der Pinzgauer Hütte kollidierte sie um 13:15 Uhr mit der von einem 28-Jährigen gesteuerten Cessna.

Der Pilot der Cessna, die vom Glemmtal in Richtung Zell am See flog, konnte das Flugzeug sicher auf dem Flughafen Zell am See landen.

🚨 WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See. The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday. According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026

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Schwarz-weiß gestreift – Asiatische Tigermücke: Was es jetzt zu beachten gibt

Berlin – Mit den steigenden Temperaturen wird sie wieder aktiv: die Asiatische Tigermücke. Auch in Berlin und Brandenburg ist das schwarz-weiß gestreifte Insekt unterwegs.

[…] Erfahrungsgemäß sind die ersten Tiere bei etablierten Populationen ab Ende Mai, Anfang Juni unterwegs. Berlin ist der nördlichste Ort mit Tigermücken-Population. In Berlin wurden seit 2017 vereinzelte Exemplare gefunden. 2021 wurde in einer Kleingartenanlage in Treptow-Köpenick erstmals die Etablierung einer Population nachgewiesen.

Die Asiatische Tigermücke ist nur etwa einen halben bis einen Zentimeter groß. Am gesamten Körper trägt sie auffällige schwarz-weiße Streifen. […] Die Asiatische Tigermücke ist sehr stechfreudig und penetrant. Anders als viele heimische Mücken ist sie auch tagsüber aktiv. Die Tigermücke kann Krankheitserreger wie Dengue- und Chikungunya-Viren übertragen. Weiterlesen auf bz-berlin.de

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+++ REALSATIRE – WIR VERGESSEN NICHT +++

„Die Würde des Menschen ist unantastbar (Artikel 1 Grundgesetz) – … außer beim Rodeln während des Ausbruchs eines Hustenvirus.“

Erklärung heute: Ist halt „schlecht gelaufen“.

Ordnungsamt bei Maskenkontrolle

„Die Würde des Menschen ist unantastbar…“ Art 1 Grundgesetz …außer beim Rodeln während des Ausbruchs eines Hustenvirus. Erklärung heute:

Ist halt „schlecht gelaufen“. Was glauben Sie wie „schlecht“ es z.B. im Kriegsfall laufen würde?!pic.twitter.com/pRSaBNxUj8 — Dr. David Lütke (@DrLuetke) May 25, 2026

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