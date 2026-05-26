Herzschäden durch Windräder – Lebensgefährlicher Infraschall

Der Aufschrei müsste groß sein. Eine Mainzer Studie belegt: Infraschall durch Windräder schädigt das Herz.

Allerdings nur Schweigen im Walde. Politik, Medien und Windlobby feiern

weiter die angebliche Energiewende, ohne Rücksicht auf Gesundheitsprobleme für Bürger.

Ganz anders in Frankreich, sagt der Physiker und „tkp“-Wissenschaftsjournalist Dr. Peter F. Mayer. Dort erkennen bereits Gerichte Gesundheitsschäden durch Infraschall an. Und der wird nicht nur durch Windkraft erzeugt. Auch Rechenzentren, die im Zuge von KI aus dem Boden sprießen, sind problematisch.

Studie von Mainzer Herzchirurgen

„Diese Fachleute, die sind einfach hergegangen und haben von der kassenärztlichen Vereinigung die ICD Codes genommen. ICD Codes codieren Krankheiten, die an die Krankenkassen gemeldet werden. Da gibt’s welche für Herzinfarkt und Herzprobleme,“ erzählt Dr. Mayer.

„Die Herzspezialisten haben eine Region hergenommen in Norddeutschland, wo sehr viele Windräder sind. In Norddeutschland sind bekanntlich viele Windräder. Eine hervorragende Gegend, um sich das anzusehen und mit den ICD Codes für Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen in Westfalen Lippe zu vergleichen.“

Die ICD Codes in Windrad-belasteten Gegenden waren signifikant höher

„Die Daten zeigen z.B. am Beispiel der Region Paderborn ein signifikant erhöhtes kardiovaskuläres Neuerkrankungsrisiko und was sie dann schreiben ist nahezu völlig absurd“, meint Dr. Mayer.

„Es sind daher umgehend geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die exponierte Bevölkerung systematisch über das Risiko von Herzrhythmus Störungen und Herzinsuffizienz aufzuklären, um zeitnah geeignete therapeutische Maßnahmen ergreifen zu können.“

Also man sagt den Leuten, ihr wohnt in der Nähe von Windrädern, die Behörde soll euch aufklären, dass ihr davon krank werdet und was ihr dagegen tun könnt. Wahnsinn. Das ist völlig wahnsinnig eigentlich. Und dann bauen wir noch ein paar Windräder hinterher.

Im Interview Punkt.PRERADOVIC mit Dr. Peter F. Mayer finden sich weitere interessante Erkenntnisse.



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