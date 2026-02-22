Trump ordnet die Freigabe aller UFO/Alien-Akten an + Wehrdienst für den Pass: Jetzt sollen Afrikaner und Araber Europas Kriege führen + Epstein-Files enthüllen: Pandemie als geplantes Milliarden-Geschäft + Olympischer Sportbund scannt soziale Netzwerke mit KI auf „Hass“ + „Happy Ramadan“ Beleuchtung in Freiburg – Kosten übernimmt der Steuerzahler + Suizidhalsband Kairos soll in der Schweiz getestet werden

US-Präsident Trump ordnet die Freigabe aller UFO/Alien-Akten der Regierung an

„Aufgrund des enormen Interesses werde ich den Kriegsminister und andere zuständige Ministerien und Behörden anweisen, die Identifizierung und Freigabe von Regierungsakten zu außerirdischem Leben, unidentifizierten Flugobjekten (UFOs) und allen anderen Informationen zu diesen hochkomplexen, aber äußerst interessanten und wichtigen Themen einzuleiten. GOTT SCHÜTZE AMERIKA!“

Via truthsocial.com

Wehrdienst für den Pass: Jetzt sollen Afrikaner und Araber Europas Kriege führen

Ausgerechnet Asylforderer sollen die Lücken bei den europäischen Truppen füllen, und dafür mit der Staatsbürgerschaft belohnt werden. Die Idee dazu kommt ausgerechnet aus dem US-amerikanischen Sicherheitsestablishment.

Jahrelang wurde den Europäern erklärt, bei den ankommenden Massen aus Afrika und dem Nahen Osten handle es sich um “Schutzsuchende”, um Menschen, die vor Krieg geflohen seien, vor Bomben, Milizen und Tod. Nun schlägt ausgerechnet ein Vertreter des amerikanischen sicherheitspolitischen Establishments vor, genau diese Männer künftig in europäische Uniformen zu stecken und ihnen im Gegenzug einen Pass zu versprechen. Staatsbürgerschaft gegen Militärdienst, Zugehörigkeit gegen Einsatzbereitschaft, Heimat gegen Gehorsam. Der angebliche “Kriegsflüchtling” soll plötzlich selbst zum Kriegsteilnehmer werden – allerdings nicht für sein eigenes Land, sondern für ein fremdes.

Weiterlesen auf report24.news

Epstein-Files enthüllen: Pandemie als geplantes Milliarden-Geschäft – Prof. Wiesendanger „extrem bestürzt“

Planten und wetteten Jeffrey Epstein und Top-Virologen schon vor 15 Jahren auf eine Pandemie – als reines Business-Modell?

Prof. Wiesendanger ist fassungslos: Das sei schlimmer, als alles, was wir bisher wussten. Jetzt fordert er volle Offenlegung. Hier seien Pandemiesimulationen und Maßnahmen vorbereitet worden, „die zu extremen negativen Konsequenzen für die Bevölkerung geführt haben.“

Via alexander-wallasch.de

Deutscher Olympischer Sportbund scannt soziale Netzwerke mit KI auf „Hass“ – auch Kritik an sportlichen Leistungen wird „gespeichert“

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) filtert soziale Netzwerke auf sogenannte „Hasskommentare“, die sich gegen die Sportler richten.

Die Nutzer-Beiträge werden gespeichert und teils an Ermittlungsbehörden weitergeleitet. Dabei gerät auch legitime Kritik an den sportlichen Leistungen des deutschen Teams ins Visier.

[…]

Besonders brisant erscheint dieses Vorgehen gegen die freie Rede im Lichte der hohen Summen, die der DOSB aus der öffentlichen Hand erhält. Allein im Jahr 2024 flossen aus dem Innenministerium knapp 10 Millionen Euro. Via nius.de

Bildungspolitik: Was tun, wenn die Schüler immer schlechter werden?

Deutschlands Schüler bringen immer schwächere Leistungen. Die Politik „löst“ das Problem, indem sie die Anforderungen senkt. Eine Bildungsgewerkschaft hat eine ganz andere Idee: Es braucht mehr Lehrer mit Migrationshintergrund.

[…]

Die Pläne für das Umsteuern im Matheunterricht passen zur Debatte über den Trend an Berliner Gymnasien, im Deutschunterricht Klassiker wie Goethes Faust nicht mehr im Original, sondern in gekürzten Ausgaben, die zudem in vereinfachter Sprache gehalten sind, zu lesen, um die Schüler mit der ungewohnten Sprache der Literaturklassiker nicht zu überfordern. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

„Happy Ramadan“ Beleuchtung in Freiburg – Kosten übernimmt der Steuerzahler

Auch in Freiburg gibt es jetzt eine Ramadan-Beleuchtung, um im öffentlichen Raum „muslimisches Leben sichtbar“ zu machen, wie es in der Ankündigung heißt.

Auch in Freiburg gibt es jetzt eine Ramadan-Beleuchtung, um im öffentlichen Raum „muslimisches Leben sichtbar“ zu machen, wie es in der Ankündigung heißt. Die Kosten von rund 19.000 Euro übernimmt der Steuerzahler. Das Projekt wurde gemeinsam mit den vier islamischen Gemeinden… pic.twitter.com/xrPjP8IN2q — Björn Harms (@Spreeathen1) February 18, 2026

Die Kosten von rund 19.000 Euro übernimmt der Steuerzahler. Das Projekt wurde gemeinsam mit den vier islamischen Gemeinden „BBF – Bildungs- und Begegnungsverein Freiburg“, „Freiburg DITIB Mevlana Moschee“, „IGMG – Islamisches Zentrum Freiburg“ und „IGBD – Gemeinde Freiburg“ umgesetzt. Die vier Islam-Gemeinden erhalten zusätzlich jeweils 2.000 Euro an Fördermitteln für die Durchführung eines Gebets, das zum Ende des Ramadan in den Messehallen Freiburg stattfindet. (Videoquelle: Badische Zeitung)“

Suizidhalsband Kairos soll in der Schweiz getestet werden

Philip Nitschke, Erfinder der Suizidkapsel Sarco, plant mit Exit Kairos Kollar einen medikamentenfreien Selbsttötungsversuch. Zwei Ballons üben Druck auf die Halsschlagadern aus, was Bewusstlosigkeit und Tod verursacht.

In der Schweiz ist Sterbehilfe offiziell nur mit ärztlicher Zustimmung erlaubt. Mit Kairos und der Sarco-Kapsel wollen Nitschke und Exit International diesen „ärztlichen Paternalismus“ umgehen.

Florian Willet, bisheriger Schweizer Sarco-Chef, starb im Mai 2025 im Alter von 47 Jahren durch assistierten Suizid nach psychischen Problemen nach seiner Festnahme im Zusammenhang mit der ersten Sarco-Anwendung. Nun ist Marc Dusseiller in den Vorstand von The Last Resort eingetreten und in das Kairos-Projekt eingebunden. Via Phantom Schweiz

Hunderte Millionen: Trumps Prunk-Ballsaal im Weißen Haus durchgewunken

Trump hat am Samstag offiziell die Pläne für einen neuen Ballsaal im Weißen Haus vorgestellt. Einen Tag zuvor hatte die zuständige Kommission für Bildende Künste grünes Licht für das Projekt gegeben. „Wir werden den großartigsten Ballsaal der Welt bauen“, sagte er.

Laut US-Medien soll der Ballsaal rund 90.000 Quadratfuß (etwa 8360 Quadratmeter) umfassen und Platz für bis zu 999 Gäste bieten. Die Fertigstellung ist noch vor dem Ende von Trumps aktueller Amtszeit geplant. Die geschätzten Kosten von rund 300 Millionen Dollar sorgen allerdings für Diskussionen – sowohl wegen der Höhe der Summe als auch wegen der Finanzierung und möglicher privater Beiträge. Weiterlesen krone.at

Gehirnwäsche Opfer wie aus dem Bilderbuch

So entstehen Meinungen, die auf Mainstream-Presseinformationen beruhen.

So stelle ich mir ein typisches deutsches Opfer der öffentliche rechtlichen medienkonsums vor, genau so 🤣🫣🙄🎧🎧 pic.twitter.com/VbS6pceubo — Der Kater Jimmy 😸 (@KoelnTagblatt) February 20, 2026

