Griechenland schlägt Alarm: 550.000 Migranten warten in Libyen auf Überfahrt nach Europa

+ Pentagon veröffentlicht erstmals bisher geheime Ufo-Akten + AfD gewinnt erstmals bei Bürgermeisterwahl in Brandenburg – mit mehr als 58 Prozent + Wegen Schuldspruch – Terrorist beschwerte sich beim Höchstgericht + Berlin nimmt neuen Anlauf für Kauf von amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörpern +

Pentagon veröffentlicht erstmals bisher geheime Ufo-Akten

Das Pentagon gibt erstmals Hunderte Akten zu nicht identifizierten anomalen Phänomenen frei. Laut Kriegsminister Hegseth ist es an der Zeit, dass sich das amerikanische Volk selbst ein Bild macht. Wer jedoch auf Sensationen hofft, wird enttäuscht.

Außerirdische und andere unbekannte Phänomene: Das US-Verteidigungsministerium hat damit begonnen, neue Akten zu Ufos zu veröffentlichen. Es sei die erste Veröffentlichung bisher geheimer Akten „zu nicht identifizierten anomalen Phänomenen“, teilte das Pentagon in Washington mit. Die amerikanische Bevölkerung habe nun sofortigen Zugriff auf die Dokumente.

Auf einer Pentagon-Website zu nicht identifizierten anomalen Phänomenen finden sich neben Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Flugobjekten auch ältere Dokumente von Ministerien und Behörden. Die erste Veröffentlichung umfasst gut 160 Dateien.

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Zehdenick: AfD gewinnt erstmals bei Bürgermeisterwahl in Brandenburg – mit mehr als 58 Prozent der Stimmen

Er erhielt mehr als 58 Prozent der Stimmen: Im brandenburgischen Zehdenick hat mit René Stadtkewitz erstmals ein AfD-Kandidat eine Bürgermeisterwahl gewonnen. Der Politiker hat eine Vergangenheit in anderen Parteien – und bei Pegida.

Erstmals ist ein AfD-Kandidat zum hauptamtlichen Bürgermeister einer Stadt in Brandenburg gewählt worden. Bei einer Neuwahl in Zehdenick nördlich von Berlin setzte sich René Stadtkewitz mit 58,4 Prozent der Stimmen durch. Stadtkewitz ist damit erster direkt gewählter hauptamtlicher AfD-Bürgermeister in Brandenburg.

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Stadtkewitz war früher CDU-Abgeordneter in Berlin und brach 2010 mit den Christdemokraten. Er gründete die Partei Die Freiheit, deren Bundesvorsitzender er bis 2013 war. 2024 wurde er AfD-Mitglied. Er trat in der Vergangenheit auch als Hauptredner bei einer Pegida-Demonstration auf, wo er den Islam als gewalttätige und intolerante „Ideologie“ bezeichnet hatte. Weiterlesen auf welt.de +++ SALZBURG: Wegen Schuldspruch – Terrorist beschwerte sich beim Höchstgericht Ein Afghane (22) wollte einen Anschlag am Salzburger Christkindlmarkt verüben und die Flagge von Islamisten auf der Festung hissen: Deshalb setzte es für den „IS-Schläfer“ im Salzburger Landesgericht 15 Jahre Haft. Dagegen ging der noch nicht rechtskräftig Verurteilte mit Rechtsmitteln vor. Es waren deutliche Worte, die der Staatsanwalt beim Prozess gegen den afghanischen Terrorsympathisanten (22) äußerte: „Hier wurde der Terroranschlag eines IS-Schläfers verhindert.“ Der 22-Jährige hatte konkrete Pläne, einen Anschlag in Salzburg zu verüben. Als Ziele visierte er den Christkindlmarkt, die Festung und den Hauptbahnhof an. Zeitpunkt wäre Weihnachten 2024 geplant gewesen. Die Festnahme erfolgte Anfang Dezember 2024. Weiterlesn auf krone.at +++ Griechenland schlägt Alarm Minister: 550.000 Migranten warten in Libyen auf Überfahrt nach Europa Mit Sorge betrachtet Griechenland das gute Wetter auf dem Meer, an dessen anderem Ufer Libyen liegt. Migrationsminister Plevris fürchtet, das könnte wieder deutlich mehr Menschen dazu bewegen, sich auf die gefährliche Reise zu machen. Rund 550.000 Migranten und Flüchtlinge warten nach Angaben des griechischen Migrationsministers Thanos Plevris derzeit in Libyen auf eine Gelegenheit, nach Europa überzusetzen.

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Die Warnung erfolgt vor dem Hintergrund neuer Ankünfte südlich von Kreta. Die griechische Küstenwache brachte allein am Sonntag insgesamt 125 Migranten in Sicherheit, die in zwei Booten südlich der Mittelmeerinsel unterwegs waren, berichtete der staatliche Rundfunk.

Weiterlesen auf n-tv.de +++ Kriegstüchtigkeit: Berlin nimmt neuen Anlauf für Kauf von amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörpern Nach dem Rückzieher der USA bei der geplanten Stationierung weitreichender Waffensysteme in Deutschland, gibt die Bundesregierung offenbar nicht auf. Pistorius plant wohl eine Reise nach Washington. ie Bundesregierung bemüht sich offenbar darum, die Trump-Regierung zum Verkauf der Tomahawk-Marschflugkörper samt der dazugehörigen bodengestützten Typhon-Startsysteme zu bewegen. Das berichtete die Financial Times am Sonntag unter Berufung auf mit der Strategie der Bundesregierung vertraute Quellen. Eine offizielle Anfrage Berlins liegt seit Juli vergangenen Jahres in Washington vor, eine Antwort der US-Seite steht laut dem Blatt bislang aus. +++ Großbritannien will europäische „Northern Navies“-Streitmacht gegen Russland anführen Der britische Erste Seelord, Sir Gwyn Jenkins kündigte an, dass die britische Royal Navy den Kern eines neuen multinationalen maritimen Blocks europäischer „Northern Navies“ bilden soll, der sich gegen Russland richtet. Bezeichnenderweise gehören die USA diesem Block nicht an.

Er erklärte, um das zu ermöglichen, werde Großbritannien eine „hybride“ Flotte aufbauen, die traditionelle Kriegsschiffe mit unbemannten Systemen, Drohnen und KI-gestützten Plattformen kombiniere. Die Northern Navies würde im Mittelpunkt der Joint Expeditionary Force stehen, ein von Großbritannien angeführter Verband aus zehn europäischen Staaten. Sie wurde im Jahr 2014 gegründet und zu ihr gehören Großbritannien, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Island, die Niederlande, Estland, Lettland und Litauen.

+++ „SCHULDUNFÄHIG“ +++ Göttingen: Nach Freispruch für Lianas Mörder – Beide Seiten legen Revision ein Am 11. August vergangenen Jahres war Liana K. am Bahnhof Friedland vor einen einfahrenden Zug gestoßen worden und sofort verstorben. Der Fall hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt – auch, weil der Täter bereits 2022 abgeschoben werden sollte und bereits polizeibekannt war. GÖTTINGEN – Der Anwalt der Mutter der 16jährigen, von einem abgelehnten irakischen Asylbewerber getöteten Liana K., hat Revision gegen das Urteil des Landgerichts Göttingen eingelegt, das den Täter wegen Schuldunfähigkeit in eine Psychiatrie eingewiesen hatte (JF berichtete). Die Richter hatten es zwar als erwiesen angesehen, dass der 31jährige Mohammed A. sein Opfer vor den Zug gestoßen hatte, jedoch sei er aufgrund seiner paranoiden Schizophrenie nicht schuldfähig gewesen, so die Argumentation. Weil er weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle, solle er auf unbestimmte Zeit in einer psychiatrischen Einrichtung bleiben. Der Anwalt von Lianas Mutter sagte gegenüber der JUNGEN FREIHEIT, er wolle einen Übergang ins Strafverfahren erreichen und eine Verurteilung des Täters – nicht wegen Totschlags, sondern wegen Mordes. +++ 25 Schwerverbrecher weg: So teuer war der Abschiebeflug nach Afghanistan Es war ein Teuerflug nach Afghanistan: Ende April (28. 4.) wurden 25 afghanische Schwerverbrecher per Charterflug aus Deutschland an den Hindukusch abgeschoben. An Bord waren 25 vollziehbar ausreisepflichtige Männer, die bei uns straffällig geworden sind – u. a. wegen Totschlag, Vergewaltigung, schwerer Körperverletzung und Drogendelikten. Jetzt zeigt eine AfD-Anfrage an den Bund die Fakten rund um den jüngsten Abschiebeflug: Planungsdauer der Bundesbehörden: rund 6 Wochen

Eingebunden waren: 12 Bundesländer (kein Bundesland hat die Mitwirkung abgelehnt)

Kosten: Laut Antwort der Bundesregierung können die Gesamtkosten der „Maßnahme zwar noch nicht abschließend beziffert werden“. ABER: Der Preis für den gecharterten Flieger allein betrug rund 335.000 Euro. Sprich: 13.400 Euro pro Kopf!

Personalaufwand: 71 Kräfte der Bundespolizei, begleitet durch 2 Ärzte und 2 Dolmetscher.

Auslastung: Gebucht wurde für 25 Personen, sprich: „Es gab keine ungenutzten Plätze.“ Weiterlesen auf archive.is +++ Neos-Außenministerin Meinl-Reisinger rüttelt erneut an Österreichs Neutralität! Mehr dazu im AUSTRIA FIRST Journal: Das sind die Themen: Die FPÖ fordert Aufklärung über insgesamt 1.030 Geld- und Goldtransporte aus Österreich in die Ukraine

Schweden verschärft die Vergabekriterien für das Erlangen der Staatsbürgerschaft

Neos-Außenministerin Meinl-Reisinger rüttelt wieder an der Neutralität Österreichs +++ Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern: Lauterbach: „Einwanderung in die Sozialsysteme“ ist ein Kampfbegriff der AfD

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