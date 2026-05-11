Islamische Mehrheit an Wiener Schulen als Folge gescheiterter Migrationspolitik

Mit großer Sorge reagiert die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger auf aktuelle Berichte über den massiv gestiegenen Anteil muslimischer Schüler an Wiener Mittelschulen.
Für Steger sind diese Entwicklungen kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger politischer Fehlentscheidungen auf nationaler und europäischer Ebene.
Folge verantwortungsloser Politik
„Was wir heute in Wien erleben, ist die direkte Folge einer völlig verantwortungslosen Migrationspolitik der Europäischen Union und ihrer Unterstützer in den Mitgliedsstaaten. Während die Bevölkerung seit Jahren vor den Folgen unkontrollierter Massenzuwanderung warnt, wurden sämtliche Bedenken von den etablierten Parteien ignoriert oder diffamiert“, kritisiert Steger.
Besonders alarmierend sei die zunehmende Überforderung der Sozialsysteme.
„Wenn in Wien österreichische Kinder bereits zur Minderheit werden, dann hat das massive Auswirkungen auf Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Fachleute schlagen seit Jahren Alarm, doch Brüssel und die Bundesregierung setzen ihren ideologischen Kurs unbeirrt fort“, betonte Steger.
Ursache – offene Grenzen
Steger sieht die Ursachen dafür vor allem in offenen Grenzen, fehlendem Außengrenzschutz und einer verfehlten Asylpolitik der EU:
„Der EU-Asyl- und Migrationspakt löst kein einziges Problem, sondern verwaltet und verteilt illegale Migration lediglich weiter. Anstatt die Außengrenzen konsequent zu schützen und illegale Einwanderung zu stoppen, werden die Mitgliedsstaaten gezwungen, die Folgen dieser Politik dauerhaft zu tragen.“
Auch die Integrationspolitik sei laut Steger gescheitert:
„Multikulturalismus wurde jahrzehntelang als Bereicherung verkauft. Tatsächlich erleben wir nun immer stärker Parallelgesellschaften, Integrationsprobleme und eine zunehmende Entfremdung im eigenen Land.“
Die FPÖ fordert daher einen grundlegenden Kurswechsel auf europäischer Ebene:
„Europa braucht endlich einen konsequenten Schutz der Außengrenzen, einen sofortigen Stopp illegaler Migration sowie konsequente Rückführungen. Wien darf nicht länger zum Symbol einer völlig außer Kontrolle geratenen Migrationspolitik werden“, so Steger abschließend.
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13 Gedanken zu „Islamische Mehrheit an Wiener Schulen als Folge gescheiterter Migrationspolitik“
Die Sanierung des Schlosses Georgium in Dessau zur Wiederherstellung der Anhaltischen Gemäldegalerie wurde nach über zehn Jahren Bauzeit und Kosten von ca. 15,5 Millionen Euro Ende 2020 abgeschlossen.
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Aber dann……
Kampf gegen die Feuchtigkeit: 275.000 Euro für Sanierung gegen Tauwasserschäden
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Die ersten Maßnahmen im Georgium, um dem Wasser entgegenzuwirken, waren erfolgreich. Das Paradoxe: Die Feuchtigkeit ist notwendig, um die alten Gemälde zu erhalten.
https://www.mz.de/lokal/dessau-rosslau/kampf-gegen-die-feuchtigkeit-275-000-euro-fur-sanierung-gegen-tauwasserschaden-4246955
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Am 11. Mai 2016 war es, als die chinesische Studentin Yangjie Li nach einer ihrer regelmäßigen Joggingrunden in Dessau in ein Haus neben ihrer Wohnung gelockt und dort von einem Paar stundenlang brutal vergewaltigt und getötet wurde. Nun – zehn Jahre später – haben die Eltern der jungen Frau einen bewegenden Brief geschrieben, in dem sie auf das Vergangene zurückblicken.
Adressiert ist er an Yili Lu und ihren Mann Rudolf Lückmann von der Hochschule Anhalt.
https://www.mz.de/lokal/dessau-rosslau/die-tranen-horen-nicht-auf-zu-fliessen-vater-erinnert-in-einem-schmerzerfullten-brief-an-yangjie-li-4248113
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Rudolf Lückmann (* 27. September 1958 in Nottuln, Westfalen ist ein deutscher Architekt und Hochschullehrer mit den Arbeitsschwerpunkten Baukonstruktion und Denkmalpflege.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_L%C3%BCckmann
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Seine chinesische Frau sorgte wohl dafür, dass die Hochschule voller Studenten aus China waren???
Lückmann ist auch ein Nutznießer des Mauerfalls!
Es steht nicht gut um die Zukunft der Altparteien in Sachsen-Anhalt.
Da bisher all die medialen Kampagnen gegen die AfD nichts geholfen, sondern den Zuspruch der Bürger zu der Alternative noch angekurbelt haben, sieht der Magdeburger Bischof mit dem bezeichnenden Namen Feige nur noch eine letzte Rettung:
jetzt hilft nur noch beten!
Seine Initiative, die ein „Gebet zur Landtagswahl“ und die Kampagne „Bewusst wählen“ beinhaltet, ist nicht nur eine peinliche Einmischung der Kirche in den Wahlkampf, sondern auch eine Instrumentalisierung des Glaubens gegen die einzige Partei, die noch ansatzweise katholische Werte hochhält.
https://philosophia-perennis.com/2026/05/11/bischof-von-magdeburg-jetzt-hilft-nur-noch-beten-gegen-die-afd/
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Ich bete bewußt für die AfD
„Ich wei0 nicht, ob es besser wird, aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll“
Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799)
Anti-Wehrpflicht-Demo vor dem Brandenburger Tor – „Fick den Krieg“ wurde lautstark gesungen
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An diesem 8. Mai überwog am Brandenburger Tor der Eindruck einer jungen Generation, die sich gegen eine Entwicklung wehrt, die sie als bedrohlich empfindet. Wenige Meter voneinander entfernt standen jugendlicher Protest gegen eine mögliche neue Wehrpflicht und die Erinnerung an die Folgen von Militarismus und Eskalation, die Europa bereits einmal erlebt hat.
https://www.alexander-wallasch.de/gastbeitraege/anti-wehrpflicht-demo-vor-dem-brandenburger-tor-fick-den-krieg-wurde-lautstark-gesungen
Homosexuelle Orgien in Pfarrhäusern
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Während Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising und ehemaliger Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, dieser Tage zur Audienz bei Papst Leo XIV. empfangen wurde, erschüttert ein Skandal aus Portugal die katholische Kirche.
Die Enthüllungen passen zu jenem „bombastischen“ Marx – so Marx über Luther –, der jüngst selbstherrlich sinngemäß erklärte, in seiner Erzdiözese München und Freising würden Segnungen homosexueller Paare eingeführt, unabhängig davon, „was Rom dazu sage“.
https://katholisches.info/2026/05/11/homosexuelle-orgien-in-pfarrhaeusern/
Die friedlichsten Nachbarn sind die mit hohen Grenzzäunen, das weiß man seit 2000 Jahren. Was einige Kräfte hier angerichtet haben, die Folgen waren absehbar. In den 70er Jahren gab es eine starke Friedensbewegung. Was geschah mit ihr? Man lenkte sie subtil und heimlich in die neuen religiösen Bahnen des Kulturmarxismus: Alle Menschen sind gleich, wir vermischen alle (Mach mal im Zoo alle Türen auf), wir kreieren eine neue Kultur, erhöhen die Frau durch Quoten, ebenso Minderheiten, wie haben die Entscheidung für unser Geschlecht und leben nach künstlicher Zeit entgegen unseres Biorhythmusses, wir erschaffen neue Rechtschreibung, wir pfeifen auf Traditionen, wir die neuen Jacobiner, die Kulturmarxisten. Krieg führen wir weiter, zeigen aber nicht mehr die scheußlichen Bilder wie damals bei Vietnam. Unser Gott ist der Mammon, wir spielen im globalen Casino um Papiergeld, unsere Kultur ist die Demokratie als Heuchelei. Krieg ist Frieden, gut ist böse… Aber Eure Zeit ist abgelaufen, und Eure Zöglinge müssen nach Hause. Wir wollen unser Land und unsere Kultur zurück!!!!!
„Die multikulturelle Gesellschaft ist hart, schnell, grausam und wenig solidarisch“
Daniel Cohn-Bendit
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Daniel Cohn-Bendit entstammt einer jüdischen Familie; sein Vater Erich Cohn-Bendit, ein Berliner Rechtsanwalt, war bekennender Atheist und engagierter Trotzkist.
Wie ein „permanent schlechtes GEWISSEN“ einer unterlegenen GESELLSCHAFT diese „negativ verändern“ kann, und zwar zu seinem „unaufhaltsamen“ und endgültigen UNTERGANG ? Die dazu jeweilige Aufnahme unterschiedlichster ARTFREMDER begünstigt dies, und beschleunigt es auch noch zusätzlich. Dazu
bewahrheitet sich die Aussage eines UNGELIEBTEN: „Ein VOLK, dass sich nicht gegen Freme wehrt, muss unter gehen“.
An diesem END-PUNKT steht die BRD längst, die BEZAHLUNG eines unfähigen RIESEN-BUNDESTAGES (630 MdB) und der dazu gehörenden streitenden REGIERUNG der MINIs, fördert dies in seiner hohen Geschwindigkeit ! Diese vom Volk „ungeliebte“ REGIERUNG besteht sowieso nur noch aus BLENDERN ?
Auch den Österreichern ist nicht mehr zu helfen. Sie haben sich uns in den „Totalen Untergang“ angeschlossen!
Die Panik unter den Systemarchitekten ist riesig! (Raik Garve im Interview)
https://www.youtube.com/watch?v=NjFgZsgQL8s
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Raik Garve, Arzt
1981 in Potsdam Geboren, Studium der Humanmedizin (Abschluss 2008) an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, Staatsexamen und Approbation als Arzt (Jan. 2009), diverse Fortbildungen in Osteopathie, Manuelle Schmerztherapie, Biophysikalische Informationstherapie (BIT), Stoffwechselregulation, Ernährung, Cellsymbiosis-Therapie
https://www.froximun.de/service/medizinischer-dienst/raik-garve/
EU: VPN-Dienste als Jugendschutz-Schlupfloch im Visier
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Wer von euch nutzt ein VPN? Wahrscheinlich die meisten, sei es für das Homeoffice, um Geoblocking zu umgehen oder einfach für ein bisschen mehr Privatsphäre. Doch genau diese Tools rücken gerade massiv in den Fokus der EU-Regulierungsbehörden. EinBriefing des Europäischen Parlaments (EPRS) zeigt: Das „Katz-und-Maus-Spiel“ zwischen Jugendschutz und VPN-Anbietern könnte bald in eine neue, deutlich strengere Runde gehen.
https://stadt-bremerhaven.de/eu-vpn-dienste-als-jugendschutz-schlupfloch-im-visier/
“Erst wenn die Kriegspropaganda der Sieger in die Geschichtsbücher der Besiegten Einzug
gehalten hat und von den nachfolgenden Generationen geglaubt wird, kann die Umerziehung
als wirklich gelungen angesehen werden.”
Jude WalterLippmann, (1889-1974),
Publizist und Chefredakteur der New York World
„Wir beseitigen die weisse Rasse mitsamt ihrer hohen und damit für uns gefährlichen Intelligenz, durch multikulturelle Gesellschaften“
Jude, Henry (Heinz) Kissinger