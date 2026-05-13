Bild: screenshot YouTube

Ein Interview von Tucker Carlson mit Wolodymyr Selenskyjs ehemaliger Pressesprecherin Julia Mendel bringt schonungslose und bedenkliche Einblicke in die offizielle Selenskyjs-Show.

Mendel arbeitete zwischen 2019 und 2021 als Sprecherin für den ukrainischen Präsidenten. Mittlerweile ist ihre Haltung gegenüber ihrem ehemaligen Chef äußerst kritisch.

Selenskyjs Pressesprecherin packt aus: Kokain,

Vertuschungen und das einzige Hindernis für den Frieden

Tucker Carlsons Interview bringt Selenskyjs in ernsthafte Schwierigkeiten bei seinem Volk

Julia Mendel erhob eine Reihe glaubwürdiger und äußerst schwerwiegender Vorwürfe gegen Selenskyj:

Selenskyj spielt vor der Kamera „diesen tollen Kerl“, aber „glauben Sie mir, hinter der Kamera ist er ganz anders“. Mendel erklärte, dass er keine Kontrolle über seine emotionalen Ausbrüche habe, „Menschen zerstört“ und überhaupt kein Einfühlungsvermögen besitze.

Selenskyj wurde der ukrainischen und der weltweiten Öffentlichkeit als das neue Gesicht der Demokratie präsentiert. Mendel sagte: „Ich habe zwei Jahre lang für ihn gearbeitet, und zwei Jahre lang wiederholte dieser Typ zwei Sätze:

„Die Ukraine ist nicht bereit für Demokratie“ (Zitat Selenskyj)

Ein weiteres Zitat lautete:

„Diktatur ist eine Anordnung!“

Bei der Einstellung von Regierungsbeamten wurden Personen mit Geldwäschekenntnissen bevorzugt, unter anderem für das Ministerium für Soziales, das für die Rentenleistungen zuständig ist. Laut Mendel werden große Geldsummen aus diesem Ministerium (und anderen) gewaschen, während Rentner in der Ukraine vor Kälte und Hunger sterben.

Die Wahrheit spielt keine Rolle

Gegenüber Tucker Carlson erklärte Selenskyjs Julia Mendel auch, der ukrainische Präsident habe seine Untergebenen dazu aufgefordert, “Propaganda à la Goebbels” zu betreiben. Im Jahr 2019 war Selenskyj besorgt über seine Zustimmungswerte und gab seinem PR- und Presseteam die Schuld dafür. In einer Krisensitzung forderte er von ihnen dann die besagte Nazi-Propaganda. Laut Julia Mendel habe er nach einem Rückgang der Umfragewerte im Jahr 2019 sein PR-Team angewiesen, sein Image aufzupolieren. Dabei habe er auf die Wirksamkeit der Propaganda im nationalsozialistischen Deutschland verwiesen. Den entsprechenden Interviewausschnitt veröffentlichte Chay Bowes auf seinem X-Account:

Zelensky’s former press secretary alleges he urged subordinates to carry out ‘propaganda like Goebbels’ Yulia Mendel claims that after a drop in ratings in 2019, the Narcofuhrer ordered his PR team to improve his image, pointing to the effectiveness of Nazi Germany’s propaganda… pic.twitter.com/k6s7xpuE8V — Chay Bowes (@BowesChay) May 12, 2026

Die Wahrheit über die Zustände im Land spielte keine Rolle – nur die Narrative und die Wahrnehmungen, die sie erzeugen konnten. Selenskyj ließ regelmäßig regimekritische Journalisten und Beamte an die Front geschickt, als Strafe dafür, dass sie ihm nicht gehorchten oder ihn herausforderten. Er entließ und ernannte Beamte wie den Zentralbankgouverneur und die CEOs wichtiger Unternehmen nach eigenem Ermessen und besetzte alle Schlüsselpositionen in der Gesellschaft mit seinen persönlichen Getreuen.

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