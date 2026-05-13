Köln will mit dem Ordnungsamt gegen „Catcalling“ vorgehen

Spannungen mit den USA wachsen – Ex-NATO-Chef wirbt für neues Staatenbündnis + Spanien: Sozialisten-Premier veruntreut Corona-Milliarden + Katja Riemann mobilisiert mit Antifa gegen AfD-Parteitag + Baby-Messe für schwule Männer in Berlin + Kerosin-Krise eskaliert: Airlines streichen Flüge + Neue Islam-Studie schockiert – „Österreich darf kein Kalifat werden“

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Spannungen mit den USA wachsen – Ex-NATO-Chef wirbt für neues Staatenbündnis

Der frühere NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen warnt vor einem Zerfall des westlichen Bündnisses unter Donald Trump und wirbt offen für eine neue Allianz demokratischer Staaten – notfalls auch gegen die USA.

Rasmussen fordert ein neues „D7“-Bündnis aus EU-Staaten, Großbritannien, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und Südkorea. Ziel sei es, gemeinsam wirtschaftlichen und politischen Druck aus Washington oder Peking abwehren zu können.

Hintergrund sind die massiv gewachsenen Spannungen innerhalb der NATO. Trump hatte mehrere Bündnispartner wegen ihrer Haltung im Iran-Konflikt scharf angegriffen und die NATO zuletzt sogar als „Papiertiger“ bezeichnet.

Laut Reuters wird im Pentagon inzwischen sogar darüber nachgedacht, Spanien wegen seiner Kritik an der US-Politik aus der NATO auszuschließen. Gleichzeitig drohte Trump mehreren europäischen Staaten mit dem Abzug amerikanischer Truppen.

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Spanien: Sozialisten-Premier veruntreut Corona-Milliarden, Ehefrau wegen Korruption angeklagt

Während der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez munter zweistellige Milliardenbeträge aus dem EU-Corona-Fonds zweckentfremdet, um Löcher im spanischen Sozialsystem zu stopfen, zieht sich die Schlinge um seine eigene Familie immer weiter zu.

Gegen seine Ehefrau Begoña Gómez wurde wegen Korruption, Veruntreuung und Günstlingswirtschaft offiziell Anklage erhoben. Und wer zahlt für den links-grünen Schulden-Irrsinn? Der Nettozahler aus Deutschland und Österreich.

In Spanien kommt ein Skandal ans Tageslicht, der verdeutlicht, wofür die angeblichen „Solidaritätsmilliarden“ der EU in Wahrheit genutzt werden. Unter dem Deckmantel der Corona-Krise wurde 2020 von den Brüsseler Eurokraten der sogenannte europäische Aufbaufonds „NextGenerationEU“ aus dem Boden gestampft – finanziert durch gemeinschaftliche EU-Schulden, für die vor allem der deutschsprachige Steuerzahler haftet. Doch anstatt das Geld in die Wirtschaft zu pumpen, nutzte die spanische Linksregierung das Geld offenbar als Selbstbedienungsladen. Weiterlesen auf report24.news

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Bereits Blicke und Pfiffe können geahndet werden: Köln will mit dem Ordnungsamt gegen „Catcalling“ vorgehen

Die Stadt Köln möchte stärker gegen sogenanntes Catcalling vorgehen und es künftig als unerwünschtes Verhalten in die Stadtordnung aufnehmen. Ein entsprechender Antrag wurde von der Ratspartei Volt auf den Weg gebracht, wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtete.

(…) Unter Catcalling versteht man sexuell anzügliche Rufe, Pfiffe oder Kommentare im öffentlichen Raum. Sollte der Rat dem Antrag im September zustimmen, wäre Köln die erste deutsche Stadt, die gegen Catcalling vorgehen würde. Danach sollen Mitarbeiter des Ordnungsamts im Umgang mit sexualisierter Belästigung im öffentlichen Raum geschult werden. Wie etwa der Tathergang nachgewiesen werden soll, ist bisher noch nicht klar. Via apollo-news.net

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Katja Riemann mobilisiert mit Antifa gegen AfD-Parteitag

Mit einem Kampagnenvideo wettert ein linksradikales Aktionsbündnis gegen die AfD. Dabei erhält es mit Katja Riemann berühmte Unterstützung. Doch auch weitere Promis geben den Blockadeplänen einen Daumen nach oben. (…)

Auch an der aktuellen Kampagne von „Widersetzen“ beteiligten sich Kollegen aus der Film-, Kunst und Influencerszene.

Das Bündnis nennt unter anderem die Musikjournalistin Matilda Jelitto, den schwulen Rapper Baran Kok, die iranische Sängerin Faravaz sowie die Musikerin Vavunettha. Außerdem die Rapperin OG LU, die Breakdancerin Jilou, die Autorin Olivia Wenzel sowie die Influencer Gynäkollege und frmdkrpr. Via jungefreiheit.de

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Baby-Messe für schwule Männer in Berlin

Obwohl Leihmutterschaften in Deutschland gesetzlich verboten sind, herrscht in der Reproduktionsmedizin Goldgräberstimmung. Auf einer Messe in Berlin erklären skrupellose Homo-Lobbyisten, wie sich sexuell abseitige schwule Männerpaare, schnell und unkompliziert ein Baby besorgen können.

Die in Deutschland (noch) verbotene Leihmutterschaft wird derzeit von linkswoken Aktivisten, skrupellosen LBGTQIAplus-Lobbyisten und kommerziellen Nutznießern zunehmend als segensreiches, der Selbstverwirklichung schwuler Paare mit Kinderwunsch dienendes Konzept gefeiert und gehypt. (…) Am Wochenende durfte in Berlin, völlig unproblematisch, die Kinderwunschmesse „Men Having Babies“ ungehindert stattfinden. Die Veranstaltung, organisiert von der US-amerikanischen Nonprofit-Organisation gleichen Namens, richtet sich gezielt an homosexuelle Männer aus Europa. Via anonymousnews.org

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Kerosin-Krise eskaliert: Airlines streichen Flüge – Tickets werden trotzdem billiger

Obwohl sich die Kerosinpreise seit Beginn des Iran-Kriegs zeitweise verdoppelt haben, sinken auf vielen europäischen Strecken aktuell die Flugpreise. Hintergrund ist laut Experten die schwächelnde Nachfrage und die Angst vieler Reisender vor Flugausfällen.

Mehrere Airlines – darunter Lufthansa – haben bereits zehntausende Flüge gestrichen. Der Flughafenverband ADV warnt, dass allein in Deutschland im Sommer bis zu 20 Millionen Passagiere von Ausfällen wegen möglicher Kerosinknappheit betroffen sein könnten.

Trotzdem versuchen Fluggesellschaften derzeit offenbar, ihre Maschinen mit günstigeren Tickets vollzubekommen. Laut Luftfahrtexperte Gerald Wissel seien leere Flugzeuge für die Airlines noch teurer als sinkende Ticketpreise.

Eine Entspannung erwarten Branchenkenner nicht. Selbst bei einem Ende des Iran-Kriegs könne es Monate oder Jahre dauern, bis sich die Lage am Öl- und Kerosinmarkt normalisiert. Experten rechnen deshalb mit weiteren Flugstreichungen und bald wieder deutlich steigenden Ticketpreisen. Via n-tv.de

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Neue Islam-Studie schockiert – ÖVP-Machtwort: „Österreich darf kein Kalifat werden“

Für fast 50 % junger Muslime steht der Islam über unseren Gesetzen. „In Österreich gilt das Gesetz, nicht die Scharia“, sagt ÖVP-General Marchetti.

Eine neue Studie der Stadt Wien sorgt für helle Aufregung. Laut dieser stimmen 41 Prozent der muslimischen Jugendlichen der Aussage zu, dass die Vorschriften ihrer Religion über den Gesetzen in Österreich stehen. 46 Prozent der muslimischen Befragten sind außerdem der Meinung, dass man bereit sein müsse,

„für die Verteidigung seines Glaubens zu kämpfen und zu sterben“.

Die Studie zeichne ein „verheerendes Bild“ und müsse ein „klares Warnsignal“ sein, erklärte ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti. „Wenn 41 Prozent der jungen Muslime islamische Gebote über unsere Gesetze stellen, dann ist das ein Zustand, den wir nicht akzeptieren. Wer zu uns kommt, muss sich anpassen und Teil unserer Gesellschaft werden.“ Österreich sei ein liberaler und demokratischer Rechtsstaat, „in dem das Gesetz gilt und sicher nicht das Wort der Scharia“, so Marchetti. Weiterlesen auf heute.at

Anmerkung: Die Erkenntnis der ÖVP kommt ein wenig spät, die Grenzöffnung war bereits 2015. Islamkritische Stimmen wurden ja bisher mehr als Nazis und Rassisten gebrandmarkt, denn ernst genommen. Jetzt ist der Zug in Wien und einigen anderen österreichischen Städten bereits abgefahren, es ist 5 nach 12 Uhr. Der Anteil muslimischer Schüler an Wiens öffentlichen Mittelschulen liegt bei fast 50 Prozent. In zehn Jahren werden die heute jungen und teilweise bereits mit Radikalität auffallenden muslimischen Jugendlichen volljährig sein und das Straßenbild dominieren.

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Krisen-Schauspieler doppelt besetzt für Covid und die Hanta-Show

Sie müssen auch an Schauspielern knapp und ein bisschen verzweifelt sein, wenn sie als Krisendarsteller an Bord des Schiffs MV Hondius den weinenden Blogger Jake Rosmarin eingesetzt haben, der derselbe ist, der 2022 für Covid benutzt wurde.

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