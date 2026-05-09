Lauterbach: „Einwanderung in die Sozialsysteme“ ist ein Kampfbegriff der AfD

+ UK: Debakel für Keir Starmer – Reform-Partei erobert Labour-Hochburgen + EU will VPNs verbieten – Der finale Schlag gegen die Privatsphäre im Internet + KI-Boom verändert Arbeitsmarkt: Handwerk gewinnt an Bedeutung + Meta-Lauschangriff: Instagram liest nun all Ihre privaten Nachrichten mit + Arzt über Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: „Keiner wirkte kritisch krank“ + Im ORF brodelt es gewaltig

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UK: Debakel für Keir Starmer – Reform-Partei erobert Labour-Hochburgen

Bei den Kommunalwahlen in England sowie den Parlamentswahlen in Schottland und Wales hat Reform UK in der Nacht zu Freitag dramatische Gewinne erzielt und Labour wie die Konservativen gleichermaßen geschwächt.

Die Partei von Nigel Farage hat in zahlreichen ehemaligen Labour-Hochburgen im Norden Englands und den Midlands Sitze erobert und erstmals auch einen Stadtrat von den Tories übernommen. Premierminister Sir Keir Starmer sprach von „harten“ Ergebnissen und nahm die Verantwortung auf sich – doch es mehren sich Rufe nach seinem Rücktritt. Via nius.de

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EU will VPNs verbieten – Der finale Schlag gegen die Privatsphäre im Internet

Nach der Einführung von Altersverifikationssystemen, biometrischen Ausweisen und der massiven Überwachung durch den Digital Services Act (DSA) rückt nun das letzte Bollwerk der digitalen Privatsphäre ins Visier der Brüsseler Machthaber – die VPNs. Was als „Kinderschutz“ verkauft wird, ist schlicht der systematische Angriff auf das Grund- und Menschenrecht der Anonymität im Netz.

Laut einem aktuellen Briefing des Europäischen Parlaments diskutieren EU-Offizielle offen, den Zugang zu VPN-Diensten einzuschränken oder gar zu regulieren, weil Bürger damit die neuen Altersverifikationspflichten umgehen. Ein Bericht des Think Tanks des Parlaments (EPRS) warnt explizit vor dem Anstieg von VPN-Nutzung in Ländern mit strengen digitalen Kontrollen. Die Lösung der Eurokraten? VPNs nur noch für Erwachsene – also genau jene Tools verbieten oder erschweren, die Bürger vor totaler Überwachung schützen. Weiterlesen auf tkp.at

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KI-Boom verändert Arbeitsmarkt: Handwerk gewinnt an Bedeutung

Der Aufstieg künstlicher Intelligenz verändert laut Experten zunehmend den Arbeitsmarkt — und könnte vor allem handwerkliche Berufe stärken. Während viele Büro- und Wissensjobs unter Druck geraten, gelten praktische und schwer automatisierbare Tätigkeiten als vergleichsweise krisensicher.

Laut einer Auswertung für die „Welt am Sonntag“ ist die Nachfrage nach Büro- und Verwaltungsjobs zuletzt deutlich stärker eingebrochen als im Bau- und Handwerksbereich. Besonders betroffen seien standardisierte Tätigkeiten etwa im Sekretariat, Management oder Personalwesen.

Vertreter des Handwerks sehen darin eine historische Chance. Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Jörg Dittrich, erklärte, KI könne standardisierte Wissensarbeit ersetzen, nicht jedoch handwerkliches Können, Erfahrung und praktische Verantwortung. Weiterlesen auf welt.de

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Meta-Lauschangriff: Instagram liest nun all Ihre privaten Nachrichten mit!

Der Zuckerberg-Konzern hat die Verschlüsselung für Direktnachrichten auf Instagram endgültig abgeschafft. Seit gestern kann Meta auf sämtliche Daten in privaten Nachrichten zugreifen. Die Nutzer sollen laut Unternehmenssprecher eben auf WhatsApp umsteigen.

Doch auch dort gibt es eine Sicherheitsschwachstelle. Ist die Maßnahme ein Zufall inmitten der Begehrlichkeiten der EU auf „Chatkontrolle“ und Abschaffung von Verschlüsselung und VPN?

Seit dem Jahr 2023 stand die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) für Direktnachrichten den Nutzern von Instagram optional zur Verfügung. Ein Sicherheitsfeature, das auch von vielen der hunderten Millionen Nutzern trotz der versteckten Opt-In-Option genutzt wurde, um so vertrauliche Unterhaltungen zu führen. Doch damit ist seit dem gestrigen 8. Mai Schluss.

Zwar werden die Privatnachrichten weiterhin über die üblichen verschlüsselten Transportwege (TLS/SSL) übertragen, allerdings werden sie nicht von jenem Moment an verschlüsselt, in dem sie vom Gerät des Versenders abgeschickt werden. Nun liegen sie prinzipiell in einer Form auf den Meta-Servern, die vom Zuckerberg-Konzern jederzeit ausgelesen werden kann. Sämtliche Texte, Bilder und Videos können nun grundsätzlich nach Belieben verwertet werden. Weiterlesen auf report24.news

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Arzt über Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: „Keiner wirkte kritisch krank“

Nach mehreren Todesfällen und bestätigten angeblichen Hantavirus-Infektionen auf dem Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ schildert nun ein Arzt an Bord die dramatischen Entwicklungen. Der pensionierte Mediziner Stephen Kornfeld erklärte gegenüber CNN, die ersten Erkrankten hätten zunächst lediglich unspezifische Symptome wie Schwäche, Fieber oder Erschöpfung gezeigt.

„Zu diesem Zeitpunkt wirkte keiner von ihnen kritisch krank“,

sagte Kornfeld. Gerade das mache das Hantavirus angeblich gefährlich: Der Zustand könne sich innerhalb kurzer Zeit massiv verschlechtern. Später hätten mehrere Infizierte Atemnot entwickelt. Auch der eigentliche Schiffsarzt infizierte sich laut Bericht und wird inzwischen in Johannesburg behandelt. Via berliner-zeitung.de

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Lauterbach: „Einwanderung in die Sozialsysteme“ ist ein Kampfbegriff der AfD

Fakten sind jetzt offiziell Munition. Lauterbach warnt vor dem Kampfbegriff: „Einwanderung in die Sozialsysteme“.

Ich schlage vor, wir nennen den Fachkräftemangel demnächst „unbefristete Überstunden-Inspiration“ und die Inflation „Währungs-Diät“.

Wenn wir die Vokabeln nur weit genug weichspülen, merkt am Ende keiner mehr, dass das System auf Felgen fährt!

Breaking News: Fakten sind jetzt offiziell Munition. Lauterbach warnt vor dem Kampfbegriff: „Einwanderung in die Sozialsysteme“.

Ich schlage vor, wir nennen den Fachkräftemangel demnächst „unbefristete Überstunden-Inspiration“ und die Inflation „Währungs-Diät“.

Wenn wir die… pic.twitter.com/GM9aLmqGPY — Aufsässige NEWS (@AufsassigeNEWS) May 7, 2026

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Im ORF brodelt es gewaltig – Mitarbeiter wehren sich in offenem Brief

Sexuelle Übergriffe ohne Konsequenzen, Fantasie Gehälter mit dem richtigen Parteibuch, Weiße Elefanten und Freunderlwirtschaft ohne Ende. Die eigenen, normalen Mitarbeiter, die tagtäglich fleißig und ordentlich ihrer Arbeit nachgehen, haben genug von den Exzessen der abgehobenen Führungsetage. Hier der offene Brief dazu.

„Wir alle arbeiten für den ORF und seine Tochtergesellschaften, in den neun Landesstudios und 15 Korrespondenten Büros – in den Redaktionen, der Technik, der Kaufmännischen Abteilung bis zur Generaldirektion. Wir liefern jeden Tag Programm im Fernsehen, Radio und Online. In den Nachrichten, in den Magazin-Sendungen, in unterschiedlichen Ressorts von Kultur, über Sport bis hin zu Religion und Wissenschaft. Wir liefern Information und Unterhaltung. Und das tun wir mit Leidenschaft und Freude. Der ORF wird von den Österreicherinnen und Österreichern finanziert – umso wichtiger ist es, dass dieses Gebührengeld auch sorgsam eingesetzt wird. Seit Jahren wird im Unternehmen gespart, hunderte Jobs wurden bereits abgebaut, der Spardruck auf das Programm ist enorm. Gleichzeitig haben die Ereignisse der vergangenen Wochen Missstände im ORF offenbart, die Millionen kosten. Dazu kommen die aktuellen Fälle von Machtmissbrauch ohne nennenswerte Konsequenzen bei politisch gut vernetzten Führungskräften.“

Weiterlesen auf exxpress.at

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Kassenpatienten tragen Großteil der Gesundheitskosten für Bürgergeldempfänger und Flüchtlinge

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