Neue „Virtus-Hysterie“ – diesmal Hanta-Virus nun auch in Niedersachsen

Bekanntlich war ja am 24. April auf einem Kreuzfahrtschiff im Südatlantik das Hanta-Virus ausgebrochen.
In Niedersachsen war angeblich dieses Jahr ebenfalls ein Ausbruch der Krankheit, vor allem im Westen des Landes nachgewiesen worden.
Neun gemeldete Infektionen
Nun wurde seitens des Landesgesundheitsamtes mittgeteilt, dass es in diesem Jahr in Niedersachsen bereits neun gemeldete Infektionen mit dem Hanta-Virus gegeben hatte. Davon drei in Meppen (Landkreis Emsland), drei im Raum Osnabrück und eine in der Grafschaft Bentheim.
Außergewöhnlich viele Fälle sind das freilich nicht, in den vergangenen Jahren waren die Zahlen dazu ähnlich gewesen. Auffallend ist jedoch, dass sich wieder hauptsächlich Menschen im Westen des Landes infiziert hatten. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Rötelmaus, die den Erreger überträgt, offenbar dort besonders verbreite ist, wie dazu Peter Tenhaken vom Gesundheitsdienst für Stadt und Landkreis Osnabrück erklärte. Auch andere Nagetiere wie Ratten könne das Virus übertragen.
Kaum Todesfälle in Deutschland
Die Symptome der Erkrankung ähneln denen einer Grippe. Es kommt etwa zu Fieber, Gliederschmerzen und Schwindel. Viele merken daher gar nicht, dass sie sich mit dem Virus infiziert haben. Es kann in selteneren Fällen auch zu schwereren Verläufen kommen, bis hin zum Nierenversagen. Schwere Verläufe können daher auch tödlich enden, kommen in Deutschland aber nur äußerst selten vor, wie die Initiative gesund.bund.de des Bundesgesundheitsministeriums auf ihrer Homepage informiert. Demnach können in Deutschland vorkommende Hanta-Viren nach derzeitigem Wissensstand nicht von Mensch zu Mensch übertragen werden. Erkrankte Personen seien daher nicht ansteckend.
Wie man sich schützen kann
Beim Frühjahrsputz in der Garage oder im Gartenhaus sollte man ein wenig vorsichtiger sein. Oftmals nisten sich Mäuse über den Winter in solchen geschlossenen Räumen ein und hinterlassen dort Kot und Urin. Wird der beim Durchfegen aufgewirbelt, können Menschen die Erreger einatmen und sich infizieren. Vor allem wer in der Nähe von Buchenwäldern wohnt, sollte aufpassen. Hier leben die Mäuse hauptsächlich.
Tenhaken vom Gesundheitsdienst empfiehlt folgende Maßnahmen, um sich beim Frühjahrsputz zu schützen:
Gut durchlüften, bevor man mit dem Putzen anfängt
Feinstaubmaske wie FFP-Maske beim Putzen aufsetzen
Feucht durchwischen anstatt nur zu fegen
Nach dem Putzen gut die Hände waschen
„Causa“ Kreuzfahrtschiff
Das besagte Kreuzfahrtschiff liegt aktuell vor dem Hafen von Praia, der Hauptstadt des Inselstaats Kap Verde. Es hatte sich vor einigen Wochen auf den Weg von Argentinien nach Kap Verde gemacht. Unterwegs waren drei Menschen verstorben, ein älteres niederländisches Paar und ein Deutscher. Ob das Virus die Todesursache war, ist allerdings noch unklar. Bei der Niederländerin wurde das Hanta-Virus nachgewiesen, wie die Reederei unter Berufung auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitgeteilt hatte. Ein weiterer Reisender war laborbestätigt an dem Virus erkrankt und wird derzeit auf einer Intensivstation in Südafrika behandelt. Zudem gebe es an Bord Hanta-Virus-Verdachtsfälle, Zwei Besatzungsmitglieder seien erkrankt, teilte die Reederei weiter mit.
Die Frage über hygienische „Zustände“ an Bord von Kreuzfahrtschiffen bleibt allerdings im Raum stehen und sollte wohl Jeden, der eine solche Reise plant ein wenig zu denken geben.
UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.
31 Gedanken zu „Neue „Virtus-Hysterie“ – diesmal Hanta-Virus nun auch in Niedersachsen“
Ex-Pfizer-Toxikologe: „Es war ein Menschenversuch“
– die Machenschaften der skrupellosen “Impf-Mafia”, die für unter 500 Mio. € erst gar nicht anfängt“:
https://www.youtube.com/watch?v=82WknZ4EySU
Moin
Ich hatte die Möglichkeit mich mit zwei ausgewiesenen Experten aus dem renommierten Hösti-Lach-Institut zu unterhalten. Schaut selbst, was die beiden verkündet haben.
Info Gugg: https://hoesti.de/wp-content/gallery/emma/EK-Touristen-vollkacken-neu.jpg?t=1760372327
mfg
Wochenrückblick. Und es geht doch noch verrückter!
.
https://www.youtube.com/watch?v=4zwZxaQyugI
also das sehe ich genauso wie unsere Politiker, seht sie euch doch mal genau an Hantaverseucht bis ins Mark die müssen weggesperrt werden und das so schnell wie möglich und am besten diese verseuchten Tempel gleich mit alle 2 Stunden ordentlich durchlüften und dann ausfegen.
Ahahaha, der Virus steckt in euren leeren Kopf und an euer Gier. Zum Totlachen
treffen sich 2 planeten…
sagt der eine, du siehst aber gar nicht gut aus, der andere verzweifelt; ich habe menschen!
der eine wieder…mach dir keine sorgen, hatte ich auch schon;
aber das geht sicher vorbei^^
Ansonsten wünsche ich allen MÜTTERN hier „Alles Liebe und Gute zum MUTTERTAG.“
Meiner Ansicht nach.
wir wünschen wir unsern
müttern doch jeden tag^^
der rest ist simpler commerz
„EU- Corona-Fonds:
Offenbar Milliarden in dunklen Löchern versickert“ :
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/eu-corona-offenbar-milliarden-versickert/
___________________
D E X I T sofort ! ! !
„Panikmache für das Impfgeschäft: GATES macht Angst vor der nächsten „Pandemie“ – sie könnte noch gefährlicher und tödlicher sein“ :
https://www.freiewelt.net/artikel/redaktion/pandemie/gates-macht-angst-vor-der-naechsten-pandemie-sie-koennte-noch-gefaehrlicher-und-toedlicher-sein/44010
__________________
WHO führt Pandemie-Simulation „Exercise Polaris II“ durch:
https://uncutnews.ch/who-fuehrt-pandemie-simulation-exercise-polaris-ii-durch/
Als geht die nächste PLANDEMIE wieder los – und die Leute werden NICHTS aus der Covid-Lüge gelernt haben. Die Masse wird leider wieder mitmachen, wenn WHO und Gates und EU ihre Giftspritzen in uns reindrücken wollen – bzw durch iher „Heilungs-Spritzen“ selbst wieder eine gewollte Seuche konstruieren.
Das ist der Plan. Pandemie, tödliche Injektionen, bis die Menschheit sich auf das für Sklavenarbeit notwendige Minimum reduziert hat.
Genießt Christian Drosten staatlichen Schutz von Verfassungsrang?
.
In Deutschland nimmt die Politik massiven Einfluss auf Justiz und Staatsanwaltschaften. Teilweise geht es zu wie bei der Mafia. Bestes Beispiel: Der Fall des Pandemie-Verbrechers Christian Drosten.
https://www.anonymousnews.org/deutschland/geniesst-christian-drosten-staatlichen-schutz-von-verfassungsrang/
Erinnern Sie sich daran, wie sich das nicht existierende Covid-Virus dank der Medien in rasender Geschwindigkeit verbreitete? Das Hantavirus ist gefährlich, wird aber heute künstlich erzeugt.
Sie schüren nur Panik. Das Hantavirus wird seit Jahrhunderten von Nagetieren verbreitet. Es dient lediglich dazu, die Ölknappheit zu verschleiern, da Ursula Krieg gegen Russland führt. Die Sanktionspakete waren dafür verantwortlich, dass Russland die Öllieferungen nach Europa einstellte. Danke Ursula von der Leyen.
Es ist nur Ablenkung, stimmt..Aber die dummen Impfschafe werden wieder Schlange stehen wegen der Bratwurst.
Ja, zu Schwindel kommt es…. besonders weil eine Ratte, namens Bill G., seine patentierten Rechte an der mRNA-Biowaffe hält, die er dann (nach konzertiertem Ausbruch, gemäß Corona-Vorbild) gemeinhin als sogenannte „Impfung“ vermarkten kann.
😉
Und den Kot, den diese Ratte absondert, ist in der Tat hochansteckend, während sie gleichzeitig am Käse des Steuerzahlers nagt!
Schon wieder dieser Irrsinn– und — wer hat schon gesagt dass es eine Pandemie mit Hantavirus geben wird?? Der gleiche Typ der Milliarden mit BionTech und Impfungen gegen die Corona Plandemie — und er finanziert die WHO — und gibt Millionen an Gestalten wie Hirschhausen —
damit eine erfolgreiche Impfhysterie erfolgt — ekelhafte, verabscheuungswürdige, menschenrechtsverachtende Typen —
Link >>
https://philosophia-perennis.com/2026/05/07/2021-bill-gates-hanta-pandemie/
DE
Anmelden
Peter Hahne: Stimmung in Deutschland kippt gerade massiv! (Gespräch mit R. Bonelli)
.
https://www.youtube.com/watch?v=B7L5suvRJwE
DE
Anmelden
SPD-Frauen drehen durch! | Winters-Woche
.
https://www.youtube.com/watch?v=z4zecak4Tb4
Grüne wollen Sachsen-Anhalt stürmen!
Das wäre der Untergang!
.
https://www.youtube.com/watch?v=WsP5Z9jExBc
KEBEKUS-Show – LUISA Neubauer – SO etwas habt ihr noch nie GESEHEN! ⚡️ Tim Kellner #PolitSatire
https://www.youtube.com/watch?v=tIAwxRHdQlw
.
Carolin Kebekus wuchs als Tochter einer Sozialpädagogin und eines Bankkaufmanns in Köln-Ostheim auf.
Ihr jüngerer Bruder David Kebekus ist ebenfalls Komiker.
Frage: Wer schleppt die ganzen Krankheiten ein, die meist schon ausgestorben waren?
moin
Ich würde die Überträger (die Boten!) bereits in ihren Ursprungsländern mit der vorherbestimmte Seuche bestücken, fällt doch überhaupt nicht auf!
Der Billy Boy hat ja mit seinen WindowsVirenSchaukasten langjährigen Berufserfahrung.
Und Billys Quotenneger nickt es ab, wegen dem „Benötigten“ Event …
mfg
Die werden nicht „eingeschleppt“. Die kann mann gezielt mit Drohnen oder Chemtrails verbreiten. Warum wohl gabs im „kalten“ Krieg Überflogverbote?
Die nächste Panikwelle wird sich wohl um die Flecken auf dem Mars drehen.
Ich weiß, dass es eigentlich die Sonne sein sollte, aber unser nächstgelegener Stern ist ein Symbol und eine Quelle des Lebens, während der Mars der Gott des Krieges ist und sich daher besser dazu eignet, Panik zu schüren.
Die geplante Welle weiterer Krisen
https://www.world-scam.com/de/archive/66172/1248-die-geplante-welle-weiterer-krisen/
Bill Gates ließ schon 2021 Hanta als „nächste Pandemie“ feiern
.
Sie wundern sich, dass auf einmal ein Hanta-Virus in ähnlicher Weise wie damals Covid-19 in den Propagandamedien auftaucht, von dem Sie noch nie etwas gehört haben? Im Unterschied zu Ihnen wusste Bill Gates schon 2021, als die Corona-Hysterie langsam nachließ, dass Hanta folgt.
https://philosophia-perennis.com/2026/05/07/2021-bill-gates-hanta-pandemie/
Hanta-Panikmache: RKI fordert Quarantäne, Masken, Besuchsverbote…
.
Während sich derzeit noch fast alle Wissenschaftler und die WHO einig sind, dass Hantaviren kein pandemisches Potenzial haben, hat die Panikmache in eben jenen Institutionen und Medien, die anlässlich Covid-19 eine Pandemie herbeigeredet haben, längst begonnen. Ganz vorne mit dabei nun auch das RKI. Mit Forderungen, die wir aus der Corona-Panikmache bereits kennen.
https://philosophia-perennis.com/2026/05/09/hanta-panikmache-rki-fordert-quarantaene-masken-besuchsverbote/
Kennen wir doch irgendwoher.
Meiner Ansicht nach.