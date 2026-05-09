Griechenland: Fischer entdecken ukrainische Seedrohne im Mittelmeer

Eine ukrainische Seedrohne in Lefkada: Bislang ist unklar, warum die Drohne im Mittelmeer unterwegs war. | Screenshot / X

Vor der Küste der griechischen Insel Lefkada haben Fischer eine spektakuläre Entdeckung gemacht: In einer abgelegenen Küstenhöhle nahe Kap Doukato fanden sie eine unbemannte Seedrohne mit noch laufendem Motor – offenbar ein militärisches Modell aus der Ukraine.

Der Vorfall sorgt nun für Spekulationen und intensive Untersuchungen durch die griechischen Behörden.

Seedrohne trieb vor griechischer Küste vor griechischer Küste sichergestellt

In einer Höhle an der Südspitze von Lefkada bemerkten sie ein mehrere Meter langes schwarzes Wasserfahrzeug. Besonders ungewöhnlich: Der Motor der Drohne lief offenbar noch, als die Männer das Gerät fanden. Die Fischer sicherten das unbemannte Fahrzeug und schleppten es in den Hafen von Vasiliki. Dort wurde die Drohne an die griechische Küstenwache übergeben.

Ukrainisches Modell vom Typ Magura V3

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine ukrainische Marinedrohne des Typs Magura V3. Dieses Modell gilt als hochmodern und wurde in den vergangenen Jahren mehrfach im Zusammenhang mit militärischen Operationen im Schwarzen Meer erwähnt.

Die Drohne war mit Antennen sowie Kommunikationssystemen ausgestattet und wurde anschließend von Spezialisten untersucht. Experten des griechischen Räumkommandos TENX entfernten nach offiziellen Angaben drei Zünder aus dem Fahrzeug. Die Drohne könnte mit bis zu 200 Kilogramm Sprengstoff ausgestattet gewesen sein.

Eine offizielle Bestätigung eines Sprengstofffundes gibt es bisher jedoch nicht. Das Fahrzeug wurde inzwischen zur forensischen Untersuchung in eine Militäreinrichtung nahe Athen gebracht.

Rätsel um Herkunft und Einsatzgebiet

Besonders rätselhaft bleibt die Frage, wie die Seedrohne überhaupt in die Region gelangte. Die Behörden untersuchen derzeit verschiedene Szenarien. Medienberichten zufolge prüfen Ermittler auch mögliche Verbindungen zu Angriffen auf Schiffe der sogenannten russischen „Schattenflotte“, also Tanker, die trotz westlicher Sanktionen weiterhin russisches Öl transportieren sollen. In den vergangenen Monaten hatte es bereits mehrere Vorfälle mit russlandnahen Schiffen im Mittelmeer gegeben.