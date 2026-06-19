+ Selenskyj droht Putin: „Wenn die Ukraine brennt, wird auch Moskau brennen“ + Abschieds-Bombe von Tulsi Gabbard: Bidens medizinischer Chef-Berater Fauci habe Covid-Erzeugung finanziert + Von der Leyen will weniger ukrainische Kriegsflüchtlinge + EU-Parlament lockert Regeln für Gentechnik – keine Kennzeichnung mehr im Supermarkt + Pistorius kündigt millionenschweren Waffenkauf für Kiew an +

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Willkommenskultur: „Psychisch belasteter“ Eritreer darf nach Deutschland einreisen

Ein Eritreer kommt über Dubai, Weißrussland und Polen nach Deutschland und wird hier an der Grenze zurückgewiesen. Nun erklärt das Verwaltungsgericht Berlin das Vorgehen für rechtswidrig. Der verhaltensgestörte Afrikaner darf einreisen.

BERLIN – Das Verwaltungsgericht Berlin hat die Zurückweisung eines Asylbewerbers an der deutsch-polnischen Grenze in einer Eilentscheidung für voraussichtlich rechtswidrig erklärt. Die Bundespolizei muss einem 29 Jahre alten Mann aus Eritrea den Grenzübertritt nach Deutschland gestatten

[…]

Das Gericht verwies zudem auf mögliche schwere Nachteile für den Eritreer. Er wird als psychisch erheblich belastet beschrieben. In der Hauptsache werde sich die Zurückweisung und Rückführung nach Polen mit hoher Wahrscheinlichkeit als rechtswidrig erweisen, heißt es in dem Beschluss.

Es ist nicht die erste Entscheidung dieser Art. Bereits im vergangenen Jahr hatte ein Gericht die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet gestoppt. Damals ging es um drei Somalier, die von Frankfurt an der Oder nach Polen zurückgeschickt worden waren- Weiterlesen auf jungefreiheit.de

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Selenskyj droht Putin: „Wenn die Ukraine brennt, wird auch Moskau brennen“

Es ist der bislang wohl größte Drohnenangriff der Ukraine auf die russische Hauptstadt. Auch wenn die russische Flugabwehr rund 180 Drohnen abwehren konnte, trafen doch etliche ihre Ziele.

Eine der wichtigsten Ölraffinerien des Landes wurde getroffen, schwarze Rauchwolken hängen über der Stadt. Und die Ukraine geht weiter in die Offensive. Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) droht offen mit weiteren massiven Angriffen: „Wenn die Ukraine brennt, wird auch Moskau brennen!“

Selbst Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin (67) hatte am Morgen von einem „Großangriff“ auf die Hauptstadt gesprochen, bestätigte in einem Statement auf Telegram. Weiterlesen auf bild.de

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Abschieds-Bombe von Tulsi Gabbard: Bidens medizinischer Chef-Berater Fauci habe Covid-Erzeugung finanziert

Tulsi Gabbard, an ihrem letzten Tag als Director of National Intelligence (DNI), hat Dokumente freigegeben, die das offizielle Narrativ der letzten sechs Jahre mit einem Schlag zum Einsturz bringen. Und es geht nicht um Kleinigkeiten – es geht um die Frage, wer die COVID-19-Pandemie tatsächlich zu verantworten hat.

Die scheidende DNI hat nie zuvor gesehene Kommunikationen und Dokumente veröffentlicht, die belegen: Dr. Anthony Fauci, jahrelang als oberster medizinischer Berater des Präsidenten und Chef des NIAID gefeiert, hat Millionen US-amerikanischer Steuergelder in Gain-of-Function-Forschung am Wuhan Institute of Virology gelenkt. Jene Forschung, die – so das ODNI wörtlich – „weithin als Quelle des unbeabsichtigten Labor-Lecks angesehen wird, das die Pandemie auslöste.“

Die vollständige Pressemitteilung des ODNI ist unter der Pressemitteilung PR-11-26 dokumentiert. Weiterlesen auf tkp.at

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Von der Leyen will weniger ukrainische Kriegsflüchtlinge

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte in einem aktuellen Brief an die Staats- und Regierungschefs an, den vorübergehenden Schutz für ukrainische Flüchtlinge zwar zu verlängern, dessen Geltungsbereich aber so einzuschränken, dass die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine nicht weiter geschwächt werde. (…)

Aktuell leben in Deutschland 1,28 Millionen ukrainische Kriegsflüchtlinge (Stand April 2026). In Österreich sind es etwa 94.000 ukrainische Staatsangehörige, von denen der Großteil einen vorübergehenden Schutzstatus hat. In beiden Ländern stellen Frauen und Kinder den überwiegenden Anteil. Via tichyseinblick.de

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EU-Parlament lockert Regeln für Gentechnik – keine Kennzeichnung mehr im Supermarkt

Gentechnisch leicht veränderte Pflanzen müssen im Supermarkt nicht mehr gekennzeichnet werden. Deutschland hatte das Vorhaben abgelehnt, konnte sich aber nicht durchsetzen.

Künftig gibt es rechtlich zwei Kategorien für solche Gentechnik. Die Erleichterungen betreffen sogenannte Neue Genomische Techniken (NGT): Dabei geht es um eine begrenzte Anzahl gentechnischer Eingriffe – etwa durch die „Gen-Schere“ Crispr-Cas – die laut Gesetz lediglich eine herkömmliche Züchtung beschleunigen sollen. Befürworter erhoffen sich dadurch neue Sorten, die besser mit Dürren zurechtkommen und weniger Dünger benötigen.

Diese Sorten sollen dem neuen Gesetz zufolge nur noch auf dem Saatgut als gentechnisch verändert gekennzeichnet werden müssen. Umweltprüfungen vor der Zulassung sollen wegfallen. Weiterlesen auf welt.de

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Berater fährt Merz in die Parade: Linke schrecken Investoren ab, nicht die AfD

Die AfD wird von Systemparteien immer wieder als Risiko für die Wirtschaft dargestellt. Der Beauftragte der Bundesregierung für Investitionen hat nun allerdings in einem Interview mit dem Handelsblatt rundheraus festgestellt, dass Investoren im Ausland vielmehr von den Linken abgeschreckt werden.

Dem Investitionsberater Martin Blessing zufolge beurteilen Investoren linke Debatten über Eingriffe in Eigentumsrechte deutlich kritischer als hohe Umfragewerte der AfD. Viele Investoren würden mehr auf die Wahl in Berlin als auf die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt schauen. Dort fordert die Linkspartei die bundesweite Enteignung privater Wohnungskonzerne – keine Aussichten, die auf ausländische Geldgeber attraktiv wirken würden. Warum etwas aufbauen, wenn es einem von gierigen Linken weggenommen werden könnte? Weiterlesen auf report24.news

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Pistorius kündigt millionenschweren Waffenkauf für Kiew an

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat vor Beginn des Nato-Gipfels in Brüssel weitere 400 Millionen US-Dollar für den Kauf von US-amerikanischen Waffen für die Ukraine angekündigt.

„Wir werden uns ein weiteres Mal beteiligen an einem PURL-Mechanismus. Mit PURL finanzieren wir US-amerikanische Waffensysteme und Munition, die von der Ukraine dringend gebraucht, also prioritär eingestuft werden, die in Europa aber eben nicht hergestellt werden. […]“ Weitere 200 Millionen US-Dollar werde Deutschland zur Beschaffung von Lenkflugkörpern Patriot PAK-3 bereitstellen.

Zuvor hatte Moskau erklärt, dass Waffenlieferungen an die Ukraine die Konfliktregelung störten und die Nato-Länder direkt in den Konflikt verwiсkelten. Die Waffenlieferungen sind laut Moskau ein „Spiel mit dem Feuer“. Via ostnews_faktencheck

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USA/Italien: „Ich bin fassungslos“ – Eklat zwischen Meloni und Trump

Streit zwischen Italien und den USA: Giorgia Meloni weist Trumps Behauptung energisch zurück, sie habe ihn beim G-7‑Gipfel um ein Foto „angebettelt“. Italiens Außenminister Tajani sagt aus Protest eine geplante USA‑Reise ab.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, sie habe ihn beim G-7-Gipfel in Frankreich um ein gemeinsames Foto „angebettelt“, als „frei erfunden“ bezeichnet. „Ich bin fassungslos“, erklärte Meloni im Onlinedienst X am Freitag. „Ich und Italien betteln nie“, fügte sie hinzu.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

Meloni äußerte sich verständnislos angesichts dieses Verhaltens. „Ich weiß nicht, warum der Präsident der Vereinigten Staaten sich so gegenüber seinen eigenen Verbündeten verhält, es ist schließlich nicht das erste Mal, dass so etwas passiert“, erklärte sie bei X. Weiterlesen auf welt.de

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ÖSTERREICH: Schlumpfwelt entsteht in Traiskirchen

Mit Schlumpfine und Papa Schlumpf: In Traiskirchen (Bezirk Baden) entsteht gerade die europaweit erste Schlumpfwelt. Sie soll im Herbst öffnen. Anfühlen soll es sich dort, als würde man selber zum Schlumpf werden – mit übergroßen Pilzen, Blumen und Früchten.

Anmerkung: Böse Zungen behaupten, die Regierungsspitze baut sich ihren eigenen Park.

+++ OHNE WORTE +++

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