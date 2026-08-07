+ Abgeschobene Jihadisten sollen unter den Ceuta-Migranten + Köln will ausreisepflichtige Migranten unbedingt behalten + Bankenkrise Europa: Krieg wird zur größten Gefahr für das Finanzsystem + Wasserkrieg – wie die Oligarchen Kontrolle über das lebenswichtigste Gut gewinnen wollen + FPÖ wollte es verhindern: Kinder-Dragqueenlesung auf Festival findet statt
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Danach wurde Preißler mit einem Rettungswagen in die Uniklinik Leipzig gebracht, wo nach „Bild“-Angaben ein Bluttest durchgeführt wurde. Ob Freibergs Oberbürgermeister alkoholisiert war oder Drogen zu sich genommen hat, ist unklar. Aufgrund der laufenden Ermittlungen wollte sich die Polizei nicht konkret dazu äußern. „Wir sind fassungslos und schockiert über die Vorfälle in Leipzig, haben jedoch keinerlei weitere Informationen dazu. Wir hoffen, dass es allen Beteiligten gut geht“, sagte Christian Stehr, Verhinderungsvertreter des Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg, zu „Bild“.
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Sprengstoff-Drohne in Leipzig: Russland sieht „Provokation“
Demnach sieht die Botschaft hinter dem hybriden Angriff die Ukraine, der es an Waffen fehle. Die Ukraine und die Regierungen in Europa bräuchten Argumente, um weiter „unbegrenzte finanzielle Mittel in die Hände eines korrupten Regimes fließen“ zu lassen, hieß es in der Stellungnahme weiter mit Blick auf den Vorfall auf dem Flughafen Halle/Leipzig.
Der Fall der von einem Busfahrer entdeckten Drohne mit einem nicht intakten Zünder werde als hybrider Angriff präsentiert, um Stimmung gegen Moskau in den Medien zu schüren, kritisierte die russische Botschaft. Wie in früheren Fällen würden keine Beweise vorgelegt. Schon jetzt gebe es aber Politiker, die von einem kriegsauslösenden Akt gegen Deutschland und die Nato und von der Notwendigkeit von Gegenmaßnahmen seitens Berlins sprächen. […] Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach nur von einem «hybriden» Angriff «fremder Mächte» – und machte Russland nicht verantwortlich.
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Abgeschobene Jihadisten sollen unter den Ceuta-Migranten nach Spanien zurückgekehrt sein
Spanische Behörden sollen unter den jüngsten Ceuta-Migranten mehrere bekannte Islamisten identifiziert haben. Sie waren zuvor wegen jihadistischer Straftaten verurteilt und nach Marokko abgeschoben worden.
Unter den Migranten, die während des massenhaften Grenzübertritts in die spanische Exklave Ceuta gelangten, sollen sich mehrere bereits bekannte Jihadisten befinden. Das berichten die spanischen Zeitungen El Español und The Objective unter Berufung auf Quellen aus den Sicherheitsbehörden.
Nach Informationen von El Español haben Beamte der Informationsabteilung der spanischen Nationalpolizei und des Nachrichtendienstes der Guardia Civil mindestens zehn Personen erkannt, die bereits zuvor wegen Verbindungen zum jihadistischen Terrorismus in Spanien festgenommen und verurteilt worden waren. Anschließend seien sie nach Marokko abgeschoben worden. Weiterlesen auf apollo-news.net
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„Replacement Clock“: Neue Website zeigt das Ersetzen und Aussterben der Europäer
Das dürfte Linke zum Schäumen bringen: Ein Aktivist verdeutlicht auf einer neuen Onlineplattform den demografischen Wandel in Europa und anderen westlichen Staaten – sprich: den Bevölkerungsaustausch, den es laut offiziellem Narrativ gar nicht geben soll.
Der identitäre Aktivist Leo Pier will mit seinem Projekt „Replacement Clock“ laut eigenen Angaben eine zentrale Übersicht über demografische Entwicklungen in westlichen Staaten schaffen – eine solche habe ihm selbst nämlich vor einem Jahr gefehlt. Daher habe er selbst vor sechs Monaten begonnen, einen solchen Tracker zu kreieren. (…)
Demnach sank der Anteil der Bevölkerung europäischer Abstammung an der Weltbevölkerung von 30,1 Prozent im Jahr 1950 auf 12,2 Prozent zum aktuellen Zeitpunkt. Bis zum Jahr 2100 prognostiziert die Uhr einen Rückgang auf 5,8 Prozent. Weiterlesen auf report24.news
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„Warum wählen junge Frauen mit überwältigender Mehrheit eine Partei, die sich für organisierte Masseneinwanderung von jungen Muslimen und gegen Abschiebung selbst von Sexualstraftätern einsetzt?“
Das Stockholm-Syndrom wird vor allem als Überlebens- und Bewältigungsmechanismus in extremen Situationen mit starkem Macht-Ungleichgewicht, Bedrohung und Abhängigkeit ausgelöst.
GROK sagt:
- Kognitive Dissonanz: Die Widersprüche zwischen Bedrohung und gelegentlicher „Güte“ werden durch Umdeutung aufgelöst („Der Täter ist doch nicht so schlimm“).
- Identifikation mit dem Aggressor: Unbewusste Übernahme von Einstellungen und Verhaltensweisen des Täters, um die Bedrohung psychisch handhabbar zu machen.
- Trauma-Bonding (Wechsel von Misshandlung und „Belohnung“), erlernte Hilflosigkeit oder das Gefühl, von der Außenwelt (z. B. Polizei) im Stich gelassen zu werden.
Betroffene können von professioneller psychologischer Hilfe (z. B. Trauma-Therapie) profitieren. Via X
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Bankenkrise Europa: Krieg wird zur größten Gefahr für das Finanzsystem
Eine eskalierende Kriegsgefahr ist die größte Sorge unter Europas führenden Banken. Das zeigt eine völlig neue Art von Untersuchung der Europäischen Zentralbank, kurz EZB. Sie offenbart zudem, dass ein großer Teil der Banken plant, die Kreditzinsen anzuheben und Kreditportfolios zu verkaufen, sollten die Institute hohe Verluste erleiden. (…)
„Militärische Konflikte scheinen sich besonders negativ auf die Landwirtschaft, das Hotelgewerbe und die Gastronomie auszuwirken. Makroökonomische Vertrauensprobleme und Cyberangriffe können dagegen erhebliche Auswirkungen auf die Industrie und den Transportsektor haben“, schreibt die EZB. „Szenarien, die Unterbrechungen der Energieversorgung umfassen, scheinen ein breites Spektrum von Wirtschaftszweigen zu betreffen.“ Via deutsche-wirtschafts-nachrichten.de
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Wasserkrieg – wie die Oligarchen Kontrolle über das lebenswichtigste Gut gewinnen wollen
Wasser ist kein Luxus. Wasser ist kein Konsumgut, auf das man notfalls verzichten kann. Wasser ist die Grundlage allen Lebens — und genau deshalb steht es jetzt im Fadenkreuz jener Kreise, die nichts unkontrolliert lassen können, was für das Überleben der Menschheit essenziell ist.
Wie Martin Armstrong auf armstrongeconomics.com minutiös dokumentiert, hat der Angriff auf die Wassersouveränität der Bürger längst begonnen. Es ist kein Zufall, dass das Weltwirtschaftsforum 2026 zum „Year of Water“ ausgerufen hat und unter dem Label „Blue Davos“ Süßwasser, Ozeanpolitik, Ernährungssicherheit und die sogenannte „Blue Economy“ unter einem institutionellen Dach bündelt. Wer die Sprache der Macht versteht, hört bei Worten wie „Management“, „Allokation“ und „skalierbare Systeme“ sofort die Alarmglocken. Weiterlesen auf tkp.at
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FPÖ wollte es verhindern: Kinder-Dragqueenlesung auf Festival findet statt
Am Samstag findet im Rahmen von „Sommer im Park” eine Dragqueen-Lesung für Kinder in Dornbirn statt – finanziert unter anderem mit Steuergeld der Stadt. Ein angeblicher FPÖ-Antrag dagegen wurde von SPÖ, Grünen und ÖVP abgelehnt. Mitorganisiert wird die Lesung und ein anderes Event von zwei Vorarlberger Queer-Vereinen.
(…) Die „interaktive Kinderstunde“ findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sommer im Park“ statt. Die zwei österreichischen Dragqueens Fräulein Bürgerschreck und Athene Atlas werden Kindern im Kulturhauspark Dornbirn kostenlos Bücher vorlesen. Erstmals gibt es heuer am Samstag einen „Pride“-Schwerpunkt. Weiterlesen auf exxpress.at
+++ SATIRE +++
Unterschiedliche Perspektiven auf die Ceuta-Invasoren
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18 Kommentare zu „„Replacement Clock“: Neue Website zeigt das Ersetzen und Aussterben der Europäer“
Moin
das Thema: Sprengstoff-Drohne in Leipzig: Russland sieht „Provokation“
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Ein Glück das der „Busfahrer“ so ein hellseherisches kluges Köpfchen war und den „deaktivierten“ Zünder frühzeitig erkannt hatte! Das schreit ja förmlich nach dem BV Kreuz mit haken, zum Abhaken …
Pöse Zungen behaupten auch das vom NATOT Drehkreuz Leipzig Schkeuditz jährlich rund 500000 Kriegsreisende weltweit verteilt werden und natürlich auch ihr Handwerkszeug. Aber psssssssssssssssssst das interessiert doch niemanden …
so und nun zu meinen Hirngespinst: der Event ist erfolgt, nun brauchen wir unbedingt autonome multipel einsetzbare Selbstschussanlagen am Fuckhafen um die Überwachung, äh die Sicherheit zu erhöhen, äh wieder herstellen zu können. Ordnung muss sein, würde der Hausmeister Krause sagen.
Hat jemand schon die Gebrüder Grimm gesichtet?
mfg
Vural Öger, SPD Europa-Abgeordneter und Unternehmer von Öger Tours:
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„Das, was Sultan Süleyman mit der Belagerung Wiens 1529 begonnen hat, werden wir über die Einwohner, mit unseren kräftigen Männern und gesunden Frauen, verwirklichen. „
„„Warum wählen junge Frauen mit überwältigender Mehrheit eine Partei, die sich für organisierte Masseneinwanderung von jungen Muslimen und gegen Abschiebung selbst von Sexualstraftätern einsetzt?““
Das Stockholm-Syndrom wird vor allem als Überlebens- und Bewältigungsmechanismus in extremen Situationen mit starkem Macht-Ungleichgewicht, Bedrohung und Abhängigkeit ausgelöst.
„Kognitive Dissonanz: Die Widersprüche zwischen Bedrohung und gelegentlicher „Güte“ werden durch Umdeutung aufgelöst („Der Täter ist doch nicht so schlimm“).
Identifikation mit dem Aggressor: Unbewusste Übernahme von Einstellungen und Verhaltensweisen des Täters, um die Bedrohung psychisch handhabbar zu machen.
Trauma-Bonding (Wechsel von Misshandlung und „Belohnung“), erlernte Hilflosigkeit oder das Gefühl, von der Außenwelt (z. B. Polizei) im Stich gelassen zu werden.“
Ich bin eine Frau älteren Jahrgangs und kann das in keiner Weise nachvollziehen. Auch als die ersten m. A. n. Schein-GöstarbeiterInnen nach Döt schlände hereingeflütet wurden als ich 15 Jahre jung war, war mir sofort klar, dass hier nichts Gutes kam und hatte die dann auch gleich in die Nachbarschaft gesetzt bekommen und meine negativen Erfahrungen mit denen unfreiwillig gemacht und später mit den dann zu ganzen Großfamilien (Clöns) sich vermöhrt Habenden, die jetzt hier alles aufkaufen, alles im Griff haben, dann auch nochmal. Das ist m. A. n. M.ff.a bzw. mindestens genauso orgänisiert und agierend. NIEMALS !!! hätte ich mich mit einem von denen eingelassen und das gilt für mich nach wie vor.
Eine weitere psüchologische mögliche Erklärung ist, dass nunmal Frauen und Mädchen seit dieser m. A. n. Fake-Sündenfallgeschichte unter die Willkür-HERR-schaft von Männern gebracht wurden zwangsweise, ihnen permanent erzählt und vermittelt wurde, dass sie nichts wert sind, dass sie einen starken Mann brauchen um von diesem beschützt und versorgt zu werden, auch wenn er das allerletzte Örschloch ist. Das sitzt noch immer den meisten Frauen und auch den Mädchen im Zellgedächtnis und trotz allem m. A. n. Pseudo-Fäminismüs-Geschrei hat sich das m. A. n. null geändert, im Gegenteil leiden wir all – vernünftige gute Männer wie Frauen und Kinder beiderlei Geschlöchts unter einem immer brütaleren materialistischen kriegerischen gewölttätigen Erzpatriarchat weltweit !!! – und ich betone WELTWEIT.
Wie steht es in dieser m. A. n. anunnakischen Gänesis bzgl. dieses m. A. n. Fake-Gottes AN/U zur EVA? „Unter Schmerzen sollst Du Deine Kinder gebären. Dein Verlangen soll nach Deinem Mann sein und der soll Dein HERR sein.“ Und vorher „Macht Euch die Erde untertan“, heißt „Macht Euch die Mutter Erde zur Untertanin“ – den Inbegriff des Weiblichen – die Mutter Erde, die Mutter Natur.
Das ist den meisten Menschen durch die patriarchalischen m. A. n. von Männern erfundenen Räligiönen jeder Art ins Gehirn gepresst worden und durch den nach wie vor indöktrinierten Glauben nach wie vor darin eingeschweißt.
Meiner Ansicht nach.
Thema Jihadisten in Ceuta:
Wir können inzwischen davon ausgehen, dass Marokko einen Invasions-Angriff auf Spanien wollte, die Gefängnisse vorher gelehrt hat und dann auch noch alle zur Grenze transportiert und von marokkanischer Seite durchgelassen hat! Das ist nicht nur ein Angriff auf Spanien, sondern ein Angriff auf ganz Europa! Eigentlich müsste das militärisch beantwortet werden und die NATO zum Einsatz kommen, denn hier handelt es sich um eine gezielte Invasion! Zuerst müssen mal sämtliche Zahlungen von Europa an Marokko eingestellt werden und Truppen an die Grenze bei Ceuta aufgestellt werden! Und auch noch Jihadisten nach Europa zu schicken ist definitiv ein kriegerischer Akt!
Warum wird mit keinem Wort erwähnt, dass die ukrainischen feigen Nazis einen Strand voller Männer, Frauen und Kinder bombardiert haben?! Warum verhängen die Usi keine Sanktionen gegen die Ukraine für diese vorsätzlichen Angriffe auf zivile Ziele?! Das erinnert mich an die deutschen feigen Nazis, die ganze Dörfer massakriert haben.
Kritik an Russland und Verschweigen der Handlungen der USA: Die Gedenkfeier in Hiroshima
Der Bürgermeister von Hiroshima, Kazumi Matsui, wiederholt erneut verlogene Mantren und „vergiftet die Japaner mit russlandfeindlichen Beschwörungen“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa.
Bei der Gedenkfeier zum 81. Jahrestag des amerikanischen Atombombenabwurfs kritisierte Bürgermeister Matsui Russland und dessen Vorgehen in der Ukraine. Er verschwieg jedoch die USA als das Land, das die Atombombe auf die Stadt abgeworfen hat.
Kritik an Russland und keine Erwähnung der USA
Matsui begann seine Rede bei der Gedenkfeier mit dem Vorwurf, Russland setze angeblich „Atomwaffen als Instrument der Einschüchterung ein“ und kritisierte dessen Vorgehen in der Ukraine.
Dabei erwähnte der Russland im ersten Teil seiner Rede nicht, bezeichnete es als „Großmacht“ und sprach dann Russland und den Ukraine-Konflikt direkt an.
Gleichzeitig erwähnte der Bürgermeister von Hiroshima, wie schon in den Vorjahren, kein einziges Mal, dass die USA die Atombombe im Jahr 1945 auf die Stadt abgeworfen haben.
Auch die japanische Premierministerin Sanae Takaichi erwähnte die USA in ihrer Rede nicht.
https://anti-spiegel.ru/2026/kritik-an-russland-und-verschweigen-der-handlungen-der-usa-die-gedenkfeier-in-hiroshima/
Japan ist genauso wie Deutschland ein besetztes, ein okkupiertes Land, in dem die Polit-Eliten nichts zu entscheiden haben. Es darf nur die Propaganda der westlichen Siegermächte Mantramäßig laut geäußert werden.
Liberale plakatieren auf Türkisch
Wollen Sie die deutschen Wähler verprellen, Herr FDP-Generalsekretär?
Im Berliner Abgeordnetenhaus-Wahlkampf wirbt die FDP mit Plakaten ausschließlich auf Türkisch.
https://jungefreiheit.de/debatte/interview/2026/wollen-sie-die-deutschen-waehler-verprellen-herr-fdp-generalsekretaer/
Die haben vermutlich gerafft, dass sie es bei den meisten Ursprungsdai tschen eh schon versch.ssen haben, also versuchen sie vermutlich den Törkies was vorzugaukeln, damit die die w.hlen und deshalb auch auf törkisch, damit die Ursprungsdai tschen es nicht verstehen, was die denen da vermutlich vorgaukeln. Wenn man dann von den Ursprungsdai tsch en noch diese und ähnliche Koryphäen abzieht neben noch den Öntefönten, den Ömmas und Öppas gegen röööööö..ts und anderen ähnlich Gesinnten, dann liegt die Hoffnung allmählich im Störben bei der m. A. n. Minderheit, die über gesunden Menschenverstand und Vernunft verfügen.
Hier das neueste Sehenswerte vom Blitzbirnenkanal – DIESES VIDEO bringt auch DICH ZUM HEULEN! Blitzbirnen Gewitter – Video:
https://www.youtube.com/watch?v=OSfhU8JyjUk
Meiner Ansicht nach.
Wieso sollte ein Bericht über den demografischen Wandel Linke zu Schäumen bringen? Der demografische Wandel ist Fakt ebenso wie der menschengemachte Klimawandel. Das Europäer, gemessen an der Weltbevölkerung, immer weniger werden liegt daran, dass sie immer weniger Kinder bekommen. Das wiederum liegt daran, dass sie andere Lebensprioritäten setzen.
Die Geburtenrate hing von der sozialen Sicherheit ab. Dafür war Gustav Husák, der ehemalige tschechoslowakische Präsident, verantwortlich. Wohnungsbau, Kindergärten, zinslose Darlehen für junge Ehepaare und so weiter. Damals hatte ich eine Zukunft und Gewissheit.
Karl, glaubst Du wirklich, dass Europäer sozial so prekär leben, dass sie sich keine Kinder leisten können, während in der Dritten Welt Kindersegen herrscht? Ich glaube das nicht.
Glauben heißt: NICHT-WISSEN-WOLLEN, WAS WAHR IST. Man kann auuch sagen: „Wer wenig weiß, muss viel glauben“ (auch bekannt als „Wer nichts weiß, muss alles glauben“)
Moin
Zum Thema: Warum wählen junge Frauen mit überwältigender Mehrheit …
Diese „jungen“ Frauen aus dem benannten linken Kreis sind wohl alles selbst ernannte Pseudo-Sexualtherapeutinnen, es sind aber in Wahrheit verkappte Nymphomaninnen! Und leben so ganz unauffällig ihren Fetisch aus.
Sagt die KI FOCK …
mfg
….welche Wurzeln haben diese Frauen?
Deutsche Namen machen noch keinen Deutschen aus diesen Leuten?
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Umerziehung
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“Erst wenn die Kriegspropaganda der Sieger in die Geschichtsbücher der Besiegten Einzug
gehalten hat und von den nachfolgenden Generationen geglaubt wird, kann die Umerziehung
als wirklich gelungen angesehen werden.”
Lippmann, Walter, (1889-1974), Publizist und
Chefredakteur der New York World
* Abgeschobene Jihadisten sollen unter den Ceuta-Migranten nach Spanien zurückgekehrt sein,
* Köln will ausreisepflichtige Migranten unbedingt behalten:
Zwei Meldungen die wie die Faust aufs Auge zusammenpassen.
* „Replacement Clock“: Neue Website zeigt das Ersetzen und Aussterben der Europäer:
Ein sehenswertes Dokumentatiosnprojekt. Allerdings gibt es keinen Austausch, denn das würde bedeuten daß die Ausgetauschten andernorts unterkommen würden. Die Wirklichkeit ist viel fataler: Es ist eine vorsätzliche Vernichtung.
* Bankenkrise Europa: Krieg wird zur größten Gefahr für das Finanzsystem:
Gerade im Bankwesen sollte bewußt sien daß die Verluste der einen immer auch die Gewinne anderer sind. Und die Wackelenergie hat wenig mit der transatlantischen Kriegstrommelei zu tun, sondern vor allem mit dem Krieg „unserer“ Volkstreter gegen sämtliche Stützen der hiesigen Energieversorgung.
* Wasserkrieg – wie die Oligarchen Kontrolle über das lebenswichtigste Gut gewinnen wollen:
Am Ende werden die noch jeden Regentropfen mit gentechnischer Marke ein Preisschild aufdrücken und jeden Atemzug gibts dann nur noch gegen Knebelabo. Danach kommt wohl das Sonnenlicht dran, Versuche die Energieeinstrahlung zu manipulieren gab es schon mannigfach.
* FPÖ wollte es verhindern: Kinder-Dragqueenlesung auf Festival findet statt:
Einfahc nur noch abartig. Aber neben den Veranstaltern, oder besser Verunstaltern, fragt sich was das für Eltern sind welche ihren Nachwuchs derart ungeeigneten Untrieben aussetzen.
„Warum wählen junge Frauen mit überwältigender Mehrheit eine Partei, …“
Weil frauen nicht besser wissen aber das spiel schon lange keine rolle mehr, es ist schon zu spät. Den Islam hat recht behalten was frauen angeht!
Nee, Belgier – das ist das psüchologische Werk machtbesessener, triebgestoierter Männer mindestens seit der Gänesis. Auch heute in diese Superl.gen sind an der Spitze nur maechtigste Männer im negativsten Sinne am Werk, Frauen wurden nach der Gründung dieser Superl.gen erst viel später zugelassen und werden m. A. n. auch nur benutzt. Hinter diesen Superl.gen stecken m. A. n. Nichtirdische, sofern nicht auch etliche von ihnen nichtirdische Inkarnationen sind.
Alle Männer wurden und werden (noch) von Frauen geboren, genährt, aufgezogen. Wenn Du das Pech hattest, eine schlechte Mutter zu habe oder gehabt zu haben, können dafür M.ssen von guten Müttern nichts.
Das mit dem Stockholm-Syndrom halte ich allerdings insbesondere bei Müsse lima für gegeben, sonst könnten sie vermutlich in diesem Süstem nicht überleben.
Meiner Ansicht nach.
Vielleicht die Frauen, die SIE kennen.