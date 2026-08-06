Florida, Alabama und Louisiana haben soeben Untersuchungen gegen Dr. Fauci eingeleitet + Köln: Verurteilter pädokrimineller Lehrer ist weiterhin Beamter + Nach eingestelltem Ermittlungsverfahren: Ausländer soll die nächste 14jährige vergewaltigt haben + Schüler droht Bußgeld nach Fernbleiben von LGBT-Workshop + Richterin spricht vier Katzen-Killer frei +
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1,4 Milliarden Euro: EU nutzt Erträge aus eingefrorenem russischen Vermögen für die Ukraine
Die Europäische Union will 1,4 Milliarden Euro für die Unterstützung der Ukraine einsetzen. Das Geld stammt aus Erträgen eingefrorener russischer Vermögen – aus Zinsen und anderen Einnahmen, die durch immobilisierte Guthaben der russischen Zentralbank entstanden sind. (…)
„Russland muss für die von ihm verursachten Zerstörungen aufkommen. Und wir nutzen die Erlöse aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten, um dies sicherzustellen“,
sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Via berliner-zeitung.de
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Florida, Alabama und Louisiana haben soeben Untersuchungen gegen Dr. Fauci eingeleitet
Untersuchungen auf Staatsebene fallen nicht unter die Begnadigung per Autopen
GOV. RON DESANTIS: „Das ist ein Typ, der seinen eigenen „Kool-Aid“ (Erfrischungsgetränk) getrunken hat. Er wurde von den Medien verehrt. Ich denke, es hat ihm gefallen, dass er diese informelle Macht hatte, als er diese Empfehlungen herausgab und Gouverneuren und Bürgermeistern sagte, einige der drakonischen Maßnahmen umzusetzen, die tatsächlich durchgeführt wurden – das hatte einen wirklich negativen Einfluss auf viele Gesellschaften in diesem Land!“
„Unternehmen waren am Boden zerstört, die Freiheiten der Menschen wurden eingeschränkt, und Kinder wurden an den Rand gedrängt, unfähig, Zugang zu Bildung zu erhalten.“
🚨 JUST IN: Florida, Alabama and Louisiana have just launched investigations into DR. FAUCI
State-level investigations are NOT covered under the autopen pardon 🔥
Leave no stone unturned, Fauci MUST face consequences!
GOV. RON DESANTIS: „This is a guy that was drinking his own… pic.twitter.com/VUyDQd3Axn
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 3, 2026
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Köln: Verurteilter pädokrimineller Lehrer ist weiterhin Beamter
Er ist zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Doch der Kölner Studienrat Christian G. (37) wehrt sich weiter. Solange das Urteil nicht rechtskräftig ist, bleibt offenbar auch sein Beamtenstatus bestehen – und der pädokriminelle Lehrer schmiedet munter Zukunftspläne.
Seine Taten sind abscheulich: Als Vertretungslehrer an einem Gymnasium missbrauchte er eine damals 16-Jährige im Unterricht, parallel dazu suchte er in Online-Chats Kontakt zu Kindern. G. gab sich als Gleichaltriger aus, setzte Mädchen psychisch unter Druck, um an Nacktaufnahmen zu gelangen. Das Schlimmste: Als seine eigene Tochter elf Monate alt war, vergewaltigte er sie – und machte dabei Fotos.
Revision, um weiterhin Bezüge zu bekommen
Im Prozess gestand der Lehrer zwar seine Taten, doch wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet, hat Verteidiger Frank Schwarz Revision gegen die Entscheidung des Landgerichts Köln eingelegt. Weiterlesen auf anymousnews.org
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Nach eingestelltem Ermittlungsverfahren: Ausländer soll die nächste 14jährige vergewaltigt haben
Weil ein junges Mädchen bei einer Vergewaltigung nicht weint und schreit, erhebt eine Staatsanwältin keine Anklage gegen drei Ausländer. Vier Wochen später vergeht sich der Anführer erneut an einer Minderjährigen. Wird der erste Fall jetzt neu aufgerollt?
GNARRENBURG. Das eingestellte Ermittlungsverfahren gegen drei Ausländer wegen einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 14jährigen im niedersächsischen Gnarrenburg (JF berichtete) hat ein Nachspiel. Vier Wochen später soll der damalige Anführer, ein inzwischen 17jähriger mit niederländischer Staatsbürgerschaft, eine weitere 14jährige vergewaltigt haben, wie die Bild-Zeitung berichtet, an die sich die Mutter des ersten Vergewaltigungsopfers gewandt hatte. (…)
Im ersten Fall kam es allerdings gar nicht erst zur Anklage, da die zuständige Erste Staatsanwältin der Anwältin der Opferfamilie mitteilte, „eine strafbare Handlung mit der für die Anklageerhebung erforderlichen Sicherheit nicht nachweisen“ zu können.
Staatsanwaltschaft meint, „Widerwille“ sei nicht erkennbar gewesen
Grund dafür sei, dass die Minderjährige nicht geschrien und nicht geweint habe, als die drei Ausländer im Obergeschoss eines Jugendzentrums über sie herfielen.
Weiterlesen auf jungefreiheit.de
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Schüler droht Bußgeld nach Fernbleiben von LGBT-Workshop
Einem 14-jährigen Gymnasiasten aus dem Landkreis Dachau droht ein Bußgeld, weil er nicht an einem verpflichtenden Workshop zu „Geschlechterrollen und Geschlechtsidentität“ teilgenommen hat. Das berichtet Apollo News unter Berufung auf eigene Recherchen.
Die Eltern hatten ihren Sohn bewusst von der Veranstaltung ferngehalten. Sie befürchteten, dass der vom Verein „diversity München“ durchgeführte Workshop nicht politisch und weltanschaulich neutral sei. (…) Nach Angaben der Eltern gegenüber Apollo News blieben wesentliche Fragen unbeantwortet. Deshalb reichten sie noch vor dem Workshop eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein. Die Schule verwies darauf, dass es sich um eine Pflichtveranstaltung auf Grundlage des bayerischen Lehrplans handele. Nach dem Fernbleiben leitete das zuständige Landratsamt ein Bußgeldverfahren gegen den 14-Jährigen ein. Weiterlesen auf nius.de
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Grausames Tötungs-Video im Web: Richterin spricht vier Katzen-Killer frei
Sie filmten, wie sie einen Kater minutenlang zu Tode quälten, stellten das Video dann ins Web – und wurden jetzt in Innsbruck freigesprochen: Die vier Angeklagten gaben vor Gericht an, den Kater bereits schwer verletzt am Straßenrand gefunden zu haben und ihn von seinen Leiden befreit zu haben.
Die vier jungen Männer im Alter von 16, 19, 21 und 25 Jahren aus dem Bezirk Kitzbühel wurden vom Vorwurf der Tierquälerei gemäß § 222 Strafgesetzbuch freigesprochen, die Staatsanwaltschaft verzichtete auf Rechtsmittel. Die Verhandlung fand auf Antrag der Verteidigung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Weiterlesen auf report24.news
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Warum die Bildungsmisere zum Standortrisiko wird
Fast jeder vierte Neuntklässler verfehlt den Mathe-Mindeststandard, mehr als 40 Prozent der Achtklässler gelten bei digitalen Kompetenzen als leistungsschwach. Der nationale Bildungsbericht 2026 zeichnet vor Beginn der Schulferien ein düsteres Bild des deutschen Bildungssystems. Warum ein radikaler Umbau des Bildungssystems erforderlich ist. (…)
Kai Maaz, Sprecher der Autorengruppe und geschäftsführender Direktor des DIPF Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation, sagt: „Zu viele junge Menschen erreichen grundlegende Kompetenzziele nicht.“ Das verweise auf „eine zentrale Schwäche des Bildungssystems“. (…)
Die Bildungskrise wächst sich inzwischen zu einem echten Standortrisiko für Deutschland aus, warnt der Erziehungswissenschaftler Klaus Zierer, denn die volkswirtschaftliche Dimension wird politisch oft unterschätzt.
„Unser Land ist am Tiefpunkt, was Wissen und Können, Interesse und Motivation beim Lernen betrifft“,
erklärte der Wissenschaftler bereits im Oktober letzten Jahres bei BR24 TV. Weiterlesen auf deutsche-wirtschafts-nachrichten.de
+++ WIR VERGESSEN NICHT +++
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12 Kommentare zu „1,4 Milliarden Euro: EU nutzt Erträge aus eingefrorenem russischen Vermögen für die Ukraine“
Linke Schmutzkampagne wegen “Hochschulskandal“ scheitert grandios: Spiel, Satz und Sieg für Siegmund!
https://ansage.org/linke-schmutzkampagne-wegen-hochschulskandal-scheitert-grandios-spiel-satz-und-sieg-fuer-siegmund/
Die Bildungsmisere ist längst in der Politik angekommen. Man schaue sich nur die deutsche Regierung an!
Waldbrand in Griechenland: Windpark-Leitung soll Großfeuer ausgelöst haben
https://blackout-news.de/aktuelles/waldbrand-in-griechenland-windpark-leitung-soll-grossfeuer-ausgeloest-haben/
„Staatsanwaltschaft meint, „Widerwille“ sei nicht erkennbar gewesen“.
Ich bescheinige hiermit allen sog. BRD Staatsanwaltschaften meinen Widerwillen gegen deren rechtswidriges Treiben in der BRD. Aus jeder Pressemeldung kann man die Angst der sog. BRD Staatsanwaltschaften und der sog. Gericht riechen. Und das zurecht, weil nach der kpl. Übernahme durch die Mohammedaner braucht diese sog. Judikative überhaupt niemand mehr. MfG – juergen_k_krebs@web.de
* 1,4 Milliarden Euro: EU nutzt Erträge aus eingefrorenem russischen Vermögen für die Ukraine:
Auch eine Form von Raub. Die buntistischen Transatlantifanten mögen das in ihrer Robin-Hood-Romantik bejubeln, faktisch sind sie damit genauso gemeingefährliche Verbrecher wie ihr Vorbild.
* Florida, Alabama und Louisiana haben soeben Untersuchungen gegen Dr. Fauci eingeleitet:
Umtriebe von denen man wieder mal in den Quantitätsjorunaillen nichts erfahren wird. Spahndit, Karlatan & Lobby-Leyen-Pfuzschi schützen, aber auf den Donald dreschen. Da weiß man wer die bezahlt.
* Köln: Verurteilter pädokrimineller Lehrer ist weiterhin Beamter:
Insbesondere in den rotzGrünenden Reiihen häufen sich Fälle aufgedeckter Täter, weiter nahezu unbefleckt im Sessel kleben bleibend. Da braucht man sich über mangelnde Konsequenzen für deren Beamte nicht zu wundern, wie der Herr so das Gescherr. Staatsdiener die sich hingegen tatsächlich Volk & Land verpflichtet sehen werden hingegen unter Umstülpung der Unschuldsvermutung rigoros aus dem Dienst entfernt, Entzug des Einkommens inklusive.
* Nach eingestelltem Ermittlungsverfahren: Ausländer soll die nächste 14jährige vergewaltigt haben:
Passend zum vorherigen Fall – wie der Herr so auch die Schützlinge des Gescherrs. Der Abfall fällt nicht weit vom Schlamm.
* Schüler droht Bußgeld nach Fernbleiben von LGBT-Workshop:
Für grünbuntistische Agenda Schule schwänzen – willig geduldet bis befürwortet.
Für Frieden die Schule schwänzen – da wird schon der Griffel gezückt.
Für Sitte, Biologie & Anstand die Schule schwänzen – da werden die Instrumente angewandt.
Schüler samt Familie verdienen Unterstützung, bleibt zu hoffen daß sie nicht vorzeitig einknicken.
* Warum die Bildungsmisere zum Standortrisiko wird:
Komisch, wie kann das nur sein wo wirr doch so viele Fahckräfte importiert haben, und man nicht mal mehr Lesen & Schreiben können muß um Spitzenpolitiker vom Schlage einer grünenden Franziska Brantner zu werden?
* +++ WIR VERGESSEN NICHT +++:
Wir wissen daß sie lügen. Sie wissen daß wir wissen daß sie lügen. Und dennoch lügen sie immer weiter.
( „Russland muss für die von ihm verursachten Zerstörungen aufkommen. Und wir nutzen die Erlöse aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten, um dies sicherzustellen“, )
Aber hatte nicht schon der vergessliche Kai Olaf Scholzen , Ex Kanzlerdarsteller auf Zeit , im Schloss Elmau per Hackenschlag seinem anderen vorgesetzten Vollzeitdementen aus den USA zugesichert, dass Deutschland alle Kosten für den Aufbau der Ukraine übernimmt ?! ;-)))
Kai Olaf sicherte dem alten Weißkopfadler sogar die völlige Besetzung von Deutschland zu im Falle des Falles, wenn Onkel Putin es wagen würde Olaf seinen Lampenladen etwas wackeln zu lassen. Unter anderen wurde da ja auch besprochen , an welchen Tag die Röhren geöffnet werden durch die USA. Die vergessliche Badekappe meinte dazu nur, wunderbar mein Regulator …. ;-)))
(Köln: Verurteilter pädokrimineller Lehrer ist weiterhin Beamter)
Bei dem Lehrermangel an deutschen Schulen, da müssen eben auch Prioritäten gesetzt werden ! Studienrat Christian G. wird sich wohl gedacht haben, dass macht ja nun kein Unterschied ob ich die Mädchen vergewaltige oder eben eine importierte Fachkraft. Aber da hat er sich geirrt , als Biodeutscher ist das eine Straftat , bei Goldstücken gehört das zu gelebten Bereicherung, dass ist schon ein Unterschied,
Wollen wir hoffen das der potente Studienrat bald einen neuen Aufgabenbereich bekommt . Als Direx in einem Mädcheninternat ist er sicher gut aufgehoben…. ;-)))
(Nach eingestelltem Ermittlungsverfahren: Ausländer soll die nächste 14jährige vergewaltigt haben) ( Staatsanwaltschaft meint, „Widerwille“ sei nicht erkennbar gewesen )
Wollen wir hoffen das die 14 Jährige hart bestraft wird , als sie diese armen traumatisierten Wirtschaftsflüchtlinge falsch beschuldigt hat. Da hat die Staatsanwaltschaft schon recht, wer kennt sich nicht diese jungen 14 Jährigen Teenager Mädchen aus Deutschland, die auf Gruppensex stehen und dazu auch noch arme angehende Fachkräfte mit positiver Sozialprognose ausnutzen. Da muss der Rechtssaat aber sowas von hart durchgreifen jetzt…. ;-)))
(Schüler droht Bußgeld nach Fernbleiben von LGBT-Workshop )
Ja aber gibt es auch schon einen Termin für den Schüler für eine öffentliche Steinigung auf dem Marktplatz ?! ;-)))
(Grausames Tötungs-Video im Web: Richterin spricht vier Katzen-Killer frei)
Bei manchen Typen wünscht man sich einfach mal Hostel Teil 4 zu drehen …. Aber ich gehe mal davon aus, die Tierliebhaber hatten einen leichten, dezenten kaum zu erkennenden Migrationshintergrund. ?!
(Warum die Bildungsmisere zum Standortrisiko wird)
Das sehe ich anders, die grüne Sekte wächst wieder an und braucht Personal. Bildung ist dabei nicht gefragt , es reicht aus nackt mit aufgespannten Regenschirm im Oasch und Hundemaske auf im Bundestag rumzulaufen und zu rufen , Deutschland du mieses Stück Schei**** verrecke. Dann kommen vom Steuerzahler pünktlich 12 Schleifen rübergewachsen. Besondere Härtefälle bekommen dann auch noch einen Regierungsposten. ;-)))
Also wozu Mathe da gut sein soll , verstehe ich auch net….
Mit besten Grüssen
Russisches Vermögen ist russisches Vermögen! Da hat die von-der-Leyen nichts abzugreifen und zu veruntreuen!!—
In was für einem Narrenstadel leben wir denn, wenn ein Gymnasiast seinen gesunden Menschenverstand behalten hat, nicht am Sexunterricht teilnimmt und deswegen auch noch verurteilt wird? Welche Macht hat die LGBT hier bekommen? Dieser Sch… gehört verboten! Ich habe die Stärkung dieser abartigen Gay-Gemeinde seit vielen Jahren mitbekommen, weil ich mich seit über 60 Jahren für den Familien-, Kinder- und Jugendschutz interessiere. Es stimmte also doch, was Dr. Richard Day 1969 sagte, daß die ELITE die Homosexualisierung und Frühsexualisierung vorantreibe.
„Untersuchungen gegen Dr. Fauci eingeleitet“
Können sie bitte ab jetzt und definitiv der österreichische künstler vergessen. Fauci, Christian Dorsten und konsorten haben ihm schon lange übertroffen. Der ausmaß ihre genozid kann man leicht vergleichen mit den Holodomor. Ubertrieben? Absolut nicht!
Bei diesem Corona Versuch werden wesentlich mehr Menschen versterben oder ein langes Siechtum erleben. Denn die Nebenwirkungen kommen erst pö a pö ans Licht! Und bei vielen Kranbkheiten wird kein Zusammenhang mit Corona diagnostiziert werden!
„…nach Fernbleiben von LGBT-Workshop“
Mal sehen wie lange diesen ganz zirkus noch dauern wird. Ich lebe noch lieber unter ein islamistische herrschaft dann die ganze weibliche-gay-gendergaga wahnsinn noch langer ertragen zu müssen.
“ Lehrer ist weiterhin Beamter“
Der tatsache das es keine grössere aufschrei gibt dass dieser mann noch immer frei herumlaufen darf zeigt wie tief Deutschland, auf alle ebenen, gesunken ist. Und das hat natürlich einen grund: der verlust der männlichkeit.
Der Mist wird uns doch täglich im GEZ TV gezeigt! Selbst in Filmen allen sich die Schwulen in den Betten!
Um wieviel Prozent der Bevölkerung geht es hier eigentlich? Um wenige, aber sie nehmen täglich in den MSM den größten Platz ein!