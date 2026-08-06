Florida, Alabama und Louisiana haben soeben Untersuchungen gegen Dr. Fauci eingeleitet + Köln: Verurteilter pädokrimineller Lehrer ist weiterhin Beamter + Nach eingestelltem Ermittlungsverfahren: Ausländer soll die nächste 14jährige vergewaltigt haben + Schüler droht Bußgeld nach Fernbleiben von LGBT-Workshop + Richterin spricht vier Katzen-Killer frei +

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1,4 Milliarden Euro: EU nutzt Erträge aus eingefrorenem russischen Vermögen für die Ukraine

Die Europäische Union will 1,4 Milliarden Euro für die Unterstützung der Ukraine einsetzen. Das Geld stammt aus Erträgen eingefrorener russischer Vermögen – aus Zinsen und anderen Einnahmen, die durch immobilisierte Guthaben der russischen Zentralbank entstanden sind. (…)

„Russland muss für die von ihm verursachten Zerstörungen aufkommen. Und wir nutzen die Erlöse aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten, um dies sicherzustellen“,

sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Via berliner-zeitung.de

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Florida, Alabama und Louisiana haben soeben Untersuchungen gegen Dr. Fauci eingeleitet

Untersuchungen auf Staatsebene fallen nicht unter die Begnadigung per Autopen

GOV. RON DESANTIS: „Das ist ein Typ, der seinen eigenen „Kool-Aid“ (Erfrischungsgetränk) getrunken hat. Er wurde von den Medien verehrt. Ich denke, es hat ihm gefallen, dass er diese informelle Macht hatte, als er diese Empfehlungen herausgab und Gouverneuren und Bürgermeistern sagte, einige der drakonischen Maßnahmen umzusetzen, die tatsächlich durchgeführt wurden – das hatte einen wirklich negativen Einfluss auf viele Gesellschaften in diesem Land!“

„Unternehmen waren am Boden zerstört, die Freiheiten der Menschen wurden eingeschränkt, und Kinder wurden an den Rand gedrängt, unfähig, Zugang zu Bildung zu erhalten.“

🚨 JUST IN: Florida, Alabama and Louisiana have just launched investigations into DR. FAUCI State-level investigations are NOT covered under the autopen pardon 🔥 Leave no stone unturned, Fauci MUST face consequences! GOV. RON DESANTIS: „This is a guy that was drinking his own… pic.twitter.com/VUyDQd3Axn — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 3, 2026

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Köln: Verurteilter pädokrimineller Lehrer ist weiterhin Beamter

Er ist zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Doch der Kölner Studienrat Christian G. (37) wehrt sich weiter. Solange das Urteil nicht rechtskräftig ist, bleibt offenbar auch sein Beamtenstatus bestehen – und der pädokriminelle Lehrer schmiedet munter Zukunftspläne.

Seine Taten sind abscheulich: Als Vertretungslehrer an einem Gymnasium missbrauchte er eine damals 16-Jährige im Unterricht, parallel dazu suchte er in Online-Chats Kontakt zu Kindern. G. gab sich als Gleichaltriger aus, setzte Mädchen psychisch unter Druck, um an Nacktaufnahmen zu gelangen. Das Schlimmste: Als seine eigene Tochter elf Monate alt war, vergewaltigte er sie – und machte dabei Fotos.

Revision, um weiterhin Bezüge zu bekommen

Im Prozess gestand der Lehrer zwar seine Taten, doch wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet, hat Verteidiger Frank Schwarz Revision gegen die Entscheidung des Landgerichts Köln eingelegt. Weiterlesen auf anymousnews.org

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Nach eingestelltem Ermittlungsverfahren: Ausländer soll die nächste 14jährige vergewaltigt haben

Weil ein junges Mädchen bei einer Vergewaltigung nicht weint und schreit, erhebt eine Staatsanwältin keine Anklage gegen drei Ausländer. Vier Wochen später vergeht sich der Anführer erneut an einer Minderjährigen. Wird der erste Fall jetzt neu aufgerollt?

GNARRENBURG. Das eingestellte Ermittlungsverfahren gegen drei Ausländer wegen einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 14jährigen im niedersächsischen Gnarrenburg (JF berichtete) hat ein Nachspiel. Vier Wochen später soll der damalige Anführer, ein inzwischen 17jähriger mit niederländischer Staatsbürgerschaft, eine weitere 14jährige vergewaltigt haben, wie die Bild-Zeitung berichtet, an die sich die Mutter des ersten Vergewaltigungsopfers gewandt hatte. (…)

Im ersten Fall kam es allerdings gar nicht erst zur Anklage, da die zuständige Erste Staatsanwältin der Anwältin der Opferfamilie mitteilte, „eine strafbare Handlung mit der für die Anklageerhebung erforderlichen Sicherheit nicht nachweisen“ zu können.

Staatsanwaltschaft meint, „Widerwille“ sei nicht erkennbar gewesen

Grund dafür sei, dass die Minderjährige nicht geschrien und nicht geweint habe, als die drei Ausländer im Obergeschoss eines Jugendzentrums über sie herfielen.

Weiterlesen auf jungefreiheit.de

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Schüler droht Bußgeld nach Fernbleiben von LGBT-Workshop

Einem 14-jährigen Gymnasiasten aus dem Landkreis Dachau droht ein Bußgeld, weil er nicht an einem verpflichtenden Workshop zu „Geschlechterrollen und Geschlechtsidentität“ teilgenommen hat. Das berichtet Apollo News unter Berufung auf eigene Recherchen.

Die Eltern hatten ihren Sohn bewusst von der Veranstaltung ferngehalten. Sie befürchteten, dass der vom Verein „diversity München“ durchgeführte Workshop nicht politisch und weltanschaulich neutral sei. (…) Nach Angaben der Eltern gegenüber Apollo News blieben wesentliche Fragen unbeantwortet. Deshalb reichten sie noch vor dem Workshop eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein. Die Schule verwies darauf, dass es sich um eine Pflichtveranstaltung auf Grundlage des bayerischen Lehrplans handele. Nach dem Fernbleiben leitete das zuständige Landratsamt ein Bußgeldverfahren gegen den 14-Jährigen ein. Weiterlesen auf nius.de

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Grausames Tötungs-Video im Web: Richterin spricht vier Katzen-Killer frei

Sie filmten, wie sie einen Kater minutenlang zu Tode quälten, stellten das Video dann ins Web – und wurden jetzt in Innsbruck freigesprochen: Die vier Angeklagten gaben vor Gericht an, den Kater bereits schwer verletzt am Straßenrand gefunden zu haben und ihn von seinen Leiden befreit zu haben.

Die vier jungen Männer im Alter von 16, 19, 21 und 25 Jahren aus dem Bezirk Kitzbühel wurden vom Vorwurf der Tierquälerei gemäß § 222 Strafgesetzbuch freigesprochen, die Staatsanwaltschaft verzichtete auf Rechtsmittel. Die Verhandlung fand auf Antrag der Verteidigung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Weiterlesen auf report24.news

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Warum die Bildungsmisere zum Standortrisiko wird

Fast jeder vierte Neuntklässler verfehlt den Mathe-Mindeststandard, mehr als 40 Prozent der Achtklässler gelten bei digitalen Kompetenzen als leistungsschwach. Der nationale Bildungsbericht 2026 zeichnet vor Beginn der Schulferien ein düsteres Bild des deutschen Bildungssystems. Warum ein radikaler Umbau des Bildungssystems erforderlich ist. (…)

Kai Maaz, Sprecher der Autorengruppe und geschäftsführender Direktor des DIPF Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation, sagt: „Zu viele junge Menschen erreichen grundlegende Kompetenzziele nicht.“ Das verweise auf „eine zentrale Schwäche des Bildungssystems“. (…)

Die Bildungskrise wächst sich inzwischen zu einem echten Standortrisiko für Deutschland aus, warnt der Erziehungswissenschaftler Klaus Zierer, denn die volkswirtschaftliche Dimension wird politisch oft unterschätzt.

„Unser Land ist am Tiefpunkt, was Wissen und Können, Interesse und Motivation beim Lernen betrifft“,

erklärte der Wissenschaftler bereits im Oktober letzten Jahres bei BR24 TV. Weiterlesen auf deutsche-wirtschafts-nachrichten.de

+++ WIR VERGESSEN NICHT +++

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