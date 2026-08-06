Polens Unterstützung des „ukrainischen Machtrausches“ – Patriots aus polnischer Produktion

Nachdem nunmehr die USA die Lizenzrechte zur Herstellung von Luftabwehrsystemen erteilt hatte, soll die Produktion Selbiger nun in Polen angesiedelt werden.
Dies hatte der polnische Verteidigungsminister Wladisław Kosiniak-Kamysz gegenüber den Medien erklärt.
„Sichere Option“ für Ukraine
Die ukrainische Raketenproduktion für Patriot-Systeme soll nun also in Polen angesiedelt werden, und wurde seitens des polnischen Verteidigungsministers als die „sichere Option“ bezeichnet.
Polen produziert bereits Komponenten für das Patriot-System unter Lizenz und baut seine Verteidigungsindustrie stetig aus. Doch der Vorschlag könnte durchaus auf etwas Größeres hindeuten, nämlich auch den langegehegten Wunsch, Polen als dominierende Militärmacht der Region zu positionieren, Realität werden zu lassen.
Polen hat sich verpflichtet, 2026, 4,7 % des BIP für die Verteidigung auszugeben, somit der höchste Wert in der NATO, und hat mit den USA bereits über 20 Milliarden Dollar Verträge für F-35-Kampfjets, Abrams-Panzer, HIMARS-Systeme und Patriot-Batterien unterzeichnet.
Bis 2035 plant Polen, seine Armee auf 300.000 Soldaten aufzustocken und erwägt, mehr als 10.000 NATO-Soldaten auf seinem Gebiet zu stationieren.
Polen als „Bollwerk“ gegen Russland
Das Land vertritt die Meinung, dass Polen und nicht westliche Nationen, die wichtigste Stimme und Sicherheitsgarantie in der Region sein sollte. Die Rechtfertigung ist freilich sehr vertraut. Polnische und baltische Beamte verweisen routinemäßig auf die Aussicht auf eine russische Invasion, um fast jede neue Runde der Militarisierung begründen zu können.
Doch der Vorschlag der Patriots-Erzeugung wirft eine unangenehme Frage auf. Wenn das übergeordnete Ziel lediglich darin besteht, die Ukraine gegen Russland zu verteidigen, warum sollte die Raketenproduktion in Polen dann so strategisch priorisiert werden? Patriot spielt bekanntlich im Ukraine-Konflikt eine höchst untergeordnete militärische Rolle. Die Abfangjäger sind extrem teuer, die Vorräte begrenzt und ihre Leistung auf dem Schlachtfeld war wohl alles andere als beeindruckend gewesen.
Die Verlegung der Produktion nach Polen würde allerdings den Zugang zu Fertigungsexpertise und Verteidigungstechnologie bedeuten, die sonst viel strenger kontrolliert werden würden.
Engere „Bindung“ Polens an USA
Das Abkommen würde Polen somit Zugang zu fortschrittlichen Fertigungskapazitäten verschaffen, die nie außerhalb der USA angesiedelt werden hätten sollen, und damit NATO-Rahmenbedingungen effektiv umgehen.
Es würde auch Polens strategische Beziehung zu den USA vertiefen, eine Beziehung, die Polen bereits genutzt hatte, um die Verlegung amerikanischer Truppen von Deutschland nach Polen vorzuschlagen und Interesse an der „Aufnahme“ von US-Atomwaffen zu bekunden.
Da die Ukraine schwach und abhängig erscheint, sieht Polen eine Chance, unter dem Vorwand der Solidarität hochwertige Rüstungsproduktionskapazitäten zu erwerben. Die Frage ist, ob die USA Polens Bestreben nach regionaler Dominanz belohnen werden und zu welchem Preis, vor allem für die europäische Sicherheit.
Unterdessen hat Russland bereits wiederholt gewarnt, dass westliche Militäranlagen, die Waffen für die Ukraine produzieren, legitime militärische Ziele sein würden, völlig unabhängig vom Standort.
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18 Kommentare zu „Polens Unterstützung des „ukrainischen Machtrausches“ – Patriots aus polnischer Produktion“
Bedingungslose übererfüllende Vasallentreue wird belohnt. Zumindest kurzfristig, langfristig kann das sehr schnell zum Bumerang werden.
Auch wenn die polnische Russophobie nachvollziehbaren historischen Grunde hat, wenn sie über das diplomatische Denken dominiert sieht die Zukunft düster aus.
Roderich Kiesewetter ist doch einer der es versteht, Ängste zu schüren!?
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Die armen Kinder heute, sie können nicht mehr normal aufwachsen.
„Angst fressen Seele auf!“
Mannheim – Kommunalpolitik zum Anfassen:
Julien Ferrat (35) will eine Gruppensex-Party im Mannheimer Rathaus veranstalten.
In einer Mitteilung erklärt der Ex-Linken-Politiker, der Gemeinderat sei für eine solche Veranstaltung geradezu ideal: „Das Rathaus ist zentral gelegen.“
Bei einem Verbot der Veranstaltung kündigt er an, „bis vor das Bundesverfassungsgericht“ zu ziehen.
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Das passt doch auf die derzeitige Politik! Für Jedermann den Arsch offen halten!
Millionenforderung gegen Hallervorden plötzlich vom Tisch – nur ein Zufall?
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Vor nicht allzu langer Zeit drohte Dieter Hallervordens Schlosspark-Theater noch eine Rückforderung von mehr als zwei Millionen Euro – nun ist die Forderung der Investitionsbank Berlin vollständig vom Tisch.
Der erstaunliche Sinneswandel wirft Fragen auf.
Bemerkenswert ist der Zeitpunkt:
Erst kürzlich trat Hallervorden auf Einladung von CDU-Ministerpräsident Sven Schulze mit schroffen Tönen gegen die AfD im Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt für die CDU auf – nachdem er zuvor mit seiner scharfen Kritik an Cancel Culture und politischer Bevormundung gerade auch unter AfD-Anhängern viel Zustimmung erhalten hatte.
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https://philosophia-perennis.com/2026/08/06/millionenforderung-gegen-hallervorden-ploetzlich-vom-tisch-nur-ein-zufall/
Die Geheimdienste dürfen aktiv in Computersysteme und in die digitale Kommunikation eingreifen. Sie dürfen sie auch verändern, löschen oder umleiten.
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Ich hoffe der Geheimdienst vergiesst die von der Leyen nicht?!
Die Gehaimdienste gehören wenn ich nicht ir.e ebenfalls zum CLUB lt. einer von mir immer wieder hier angeführten Lektüren. Die Fäden laufen immer wieder und beständig von dort aus und dort zusammen.
Meiner Ansicht nach.
Lorena
Laßt sie machen und besonders viel „sammeln“, so haben sie auf einmal so „Viel“ gesammelt dass sie sich in ihren eigenen SAMMLUNGEN nicht mehr zurecht finden ? Die BERLINER NORMANNEN-STRASSE war so eine „unüberschaubare“ SAMMLUNG geworden ?
Er müsste mindestens gegen 80% der etablierten Politiker ermitteln!
“ Polen hat sich verpflichtet, 2026, 4,7 % des BIP für die Verteidigung auszugeben,…“
… und wir deutschen Idioten finanzieren den Löwenanteil dieser Scheiß-EU , aus deren Töpfen die kriegsgeilen Polen ihre Phantasien finanzieren.
Deshalb:
raus aus EU, Euro und Nato !!!
und Schluß mit dem „Kriegstauglich“ !
Dazu braucht es einen gewissen Rägierungswechsel und zwar besser heute als morgen.
Meiner Ansicht nach.
Doci
„KRIEGSTAUGLICH“ vom beliebtesten BUNDES-POLITIKER nennt er es, er will aber damit neue FLUGZEUGE und neue PANZER kaufen ?
DROHNEN beherrschen aber die neue moderne KRIEGSFÜHRUNG, hat er es trotz Milliarden EURO zu seiner freien VERFÜGUNG noch garnicht gemerkt ?
Diese polnischen Lumpen beklauen uns seit 1990 nach Strich und Faden! Und haben anscheinend immer noch nicht genug!
Überwachung – Big Brother trägt jetzt Bundesadler
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An vielen Stellen wird vieles gerade gleichzeitig beschlossen, geplant und vorbereitet.
Gesichtserkennung hier, Staatstrojaner dort, neue Zugriffsrechte an anderer Stelle.
Erst gebündelt wird sichtbar, wie weit die staatliche Überwachung inzwischen geht.
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Innenminister Alexander Dobrindt macht aus Deutschland einen Überwachungsstaat.
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https://www.anonymousnews.org/deutschland/ueberwachung-big-brother-traegt-jetzt-bundesadler/
Die polnische Währung heißt Złoty
Patriots sind teuer und nutzlos. Sie können vielleicht ein paar langsame Drohnen abfangen. Das aber auch nicht sicher.
Der pensionierte Kommodore Steve Jermy, seine Flotteneinheit war für die Luftabwehr zuständig, sagte, gegen Hyperschallraketen gibt es keine Abwehrmöglichkeiten (min. 33, es rentiert sich aber das ganze video anzusehen):
https://www.youtube.com/watch?v=QUBAEXZz1Ys&t=875s
Na toll. Ganz große Klasse. Damit sind die schweineteueren Kriegsschiffe schwimmende Särge. Zu nichts zu gebrauchen. Schenkt sie der Caritas. Die werden sie nicht nehmen.
Das weitere Vorgehen Putins läßt sich aber nach den Ausführungen des Kommodore auch erahnen: er wartet den anstehenden Energiekollaps in Europa ab. Das ist eine Sache von Monaten, wenn nicht Wochen.
Die GUTMENSCHEN in EUROPA drehen offensichtlich wegen der korrupten UKRAINE immer mehr völlig durch ? Dass sie aber irgendwann zwangsläufig wieder mit dem großen RUSSLAND sprechen „müssen“, vergessen sie geflissentlich ? Die machen auch keine POLITIK für die ZUKUNFT, sondern nur für den nächsten Tag ? Sie haben auch nicht mehr dass geringste diplomatische Geschick im Umgang mit „anderen Ländern“ ? Sie benehmen sich wie die TAGLÖHNER, wenn es für sie gar kein MORGEN mehr gibt ?
Ich habe es noch nie erlebt, dass sich europäische Länder für ein anderes und slawisches Land so VERSCHULDEN, und dass auch noch auf Kosten und den Fleiss der Menschen ihrer eigenen Länder ? Ihre ständig dazu gebrauchten ARGUMENTE, es wäre „für EUROPA“, sind freie Märchen-Erzählungen ohne jeden WAHRHEITS-GEHALT, sie lassen sich dabei allein gegen RUSSLAND aufhetzen ? Ihre HASS-PERSON PUTIN wird nicht ewig da sein, und was ist dann ?
Die Politiker lieben Dauerkriege – ihre Investitionen in Rüstungskonzerne bringen gute Persönliche Gewinne und senken die Arbeitslosen zahlen, u.a. Die Bürger werden durch Angst vor dem Feind kontrolliert und machen alles mit auch wenn ihre Grundrechte schwer verletzt werden- im Grunde genommen könnte die Regierung etwas vortäuschen damit eben diese Dinge erfolgen – z.B. die sagen dass das Land X ein Angriff gegen uns plant,das hätten die Sicherheitsbehörden festgestellt, deshalb müssen wir alle Bürger kontrollieren, mit Kameras jede Bewegung überwachen, und jegliche politische Opposition verbieten, usw, usw – schon mal gehört oder gesehen ??