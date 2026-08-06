Der nächste Migrationsskandal aus Köln: Bleiberecht statt Abschiebungen

Während Bundeskanzler Friedrich Merz fast täglich von einer Migrationswende spricht und Politiker aller Parteien nach Ceuta den Schutz der europäischen Außengrenzen beschwören, zeigt ein Fall aus Köln, wie wenig diese Ankündigungen in der Praxis wert sind.
Von DAVID BERGER | Das Land Nordrhein-Westfalen wollte der Stadt helfen, ausreisepflichtige Migranten tatsächlich abzuschieben. Köln winkte ab. Wer wissen möchte, warum Deutschland trotz zahlloser Gipfel, Gesetzesverschärfungen und markiger Reden seine Migrationsprobleme nicht in den Griff bekommt, muss gar nicht nach Berlin fahren. Ein Blick nach Köln genügt. Der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet über einen Vorgang, der symptomatisch für den Zustand unseres Rechtsstaates ist. Ende 2024 bot die Zentrale Ausländerbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen der Stadt Köln ihre Unterstützung an. Rund 500 vollziehbar ausreisepflichtige Personen aus den Westbalkanstaaten standen auf einer Liste. Das Land wollte die oft mühsame Beschaffung von Passersatzpapieren übernehmen und damit genau jenes Hindernis beseitigen, auf das sich Behörden seit Jahren berufen, wenn Abschiebungen scheitern.
Man sollte meinen, eine Kommune würde ein solches Angebot dankbar annehmen. Schließlich handelt es sich nicht um eine politische Gefälligkeit, sondern um die Durchsetzung geltenden Rechts. Doch genau das geschah nicht.
Das Märchen von den unmöglichen Abschiebungen
Die Antwort des Kölner Ausländeramtes lässt tief blicken. Passersatzpapiere würden nicht benötigt, heißt es in einer internen E-Mail. Stattdessen unterstütze man die Betroffenen „mit Hilfe von Sozialpädagogen*innen“, um eine „dauerhafte Bleibeperspektive beziehungsweise Aufenthaltserlaubnis zu erlangen“. Man muss diesen Satz zweimal lesen. Das Land bietet Hilfe an, rechtskräftige Ausreiseentscheidungen umzusetzen. Die Kommune antwortet, sie arbeite lieber daran, dass die Betroffenen bleiben können.
Wenn diese Darstellung zutrifft, dann geht es längst nicht mehr um überlastete Behörden oder komplizierte Verfahren. Dann geht es um eine Verwaltung, die den politischen Auftrag, geltendes Recht durchzusetzen, offenbar gar nicht mehr als ihre eigentliche Aufgabe versteht. Seit Jahren wird den Bürgern erklärt, Abschiebungen scheiterten vor allem an fehlenden Pässen, mangelnder Kooperation der Herkunftsländer oder juristischen Schwierigkeiten.
Der Kölner Fall erzählt eine andere Geschichte. Hier wollte das Land Nordrhein-Westfalen genau dieses Problem lösen. Die notwendigen Dokumente sollten beschafft werden. Gerade bei den Westbalkanstaaten gilt die Zusammenarbeit seit Jahren als vergleichsweise gut. Doch ausgerechnet die Stadt, die anschließend hätte handeln müssen, zeigte kein Interesse. Damit stellt sich zwangsläufig eine unbequeme Frage: Wie oft scheitern Abschiebungen tatsächlich an äußeren Umständen – und wie oft am politischen Willen der zuständigen Behörden?
Die große Migrationswende bleibt eine Pressekonferenz
Der Vorgang passt erstaunlich gut zur politischen Großwetterlage. Seit den Ereignissen in Ceuta überbieten sich Politiker mit Forderungen nach konsequentem Grenzschutz. Selbst Begriffe wie „Festung Europa“, die noch vor wenigen Jahren als politisch unzulässig galten, tauchen inzwischen in Leitartikeln großer Zeitungen auf. Friedrich Merz spricht von einer neuen Härte, die Europäische Union kündigt entschlossenes Handeln an. Doch was nützen all diese Ankündigungen, wenn dieselben staatlichen Strukturen, die das Recht vollziehen sollen, offenbar in die entgegengesetzte Richtung arbeiten?
Der Fall Köln zeigt exemplarisch, woran die sogenannte Migrationswende krankt. Es fehlt nicht an Gesetzen. Es fehlt nicht einmal an Unterstützung durch die Landesbehörden. Es fehlt an dem politischen Willen, bestehendes Recht tatsächlich anzuwenden.
Besonders fatal ist der politische Schaden, den solche Vorgänge anrichten. Die meisten Bürger erwarten gar keine spektakulären Maßnahmen. Sie erwarten lediglich, dass rechtskräftige Entscheidungen auch umgesetzt werden. Wer ausreisepflichtig ist, sollte ausreisen müssen. Genau darin besteht der Sinn eines Rechtsstaates. Wenn aber der Eindruck entsteht, dass Behörden selbst daran arbeiten, rechtskräftige Ausreiseentscheidungen ins Leere laufen zu lassen, dann verliert der Staat seine Glaubwürdigkeit. Gesetze erscheinen nicht mehr als verbindliche Ordnung, sondern als unverbindliche Empfehlungen, deren Anwendung vom politischen Geschmack einzelner Verwaltungen abhängt.
Köln mag dabei nur die Spitze des Eisbergs sein. Der eigentliche Skandal ist nicht, dass dieser Vorgang bekannt geworden ist. Der eigentliche Skandal besteht darin, dass sich viele Bürger inzwischen fragen dürften, wie viele ähnliche Fälle es in Deutschland gibt, von denen die Öffentlichkeit niemals erfährt. Und solange diese Frage unbeantwortet bleibt, wirken die täglichen Bekenntnisse zur Migrationswende vor allem wie das, was sie allzu oft sind: gut inszenierte Pressekonferenzen – ohne ernsthaften Willen zur Veränderung.
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Dieser Beitrag erschien auf PHILOSOPHIA PERENNIS, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION
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18 Kommentare zu „Der nächste Migrationsskandal aus Köln: Bleiberecht statt Abschiebungen“
Schaut Euch nur regelmäßig den Himmel an. Sie sprühen, sie sprühen, sie sprühen den ganzen Tag und nachts vermutlich auch. Was sie dort sprühen enthält vermutlich neben Barium, Strontium, Aluminium etc. noch alle möglichen schädlichen Beimischungen vermutlich auch als Nanopartikel zum Einatmen, Essen, Trinken. Es sinkt auf alle Felder ab – konventionell wie bio -, wir atmen es, wir essen es, wir trinken es. – Und wenn ich dann noch durch die Supermärkte gehe, durch die Drogeriemärkte, dann sehe ich dort fast nur noch Gift stehen und die Mehrheit der Leute kaufen das ganze in Plastik verpackte m. A. n. Giftzeugs in Kosmetik, Waschmitteln, Essen, etc. etc. etc.. – Man kann nur noch versuchen, den eigenen bewussten Konsum dahingehend zu minimieren, gänzlich drumherum kommt man m. A. n. nicht.
Der geheime Pakt das geheime Abkommen – Video:
https://www.bitchute.com/video/OJcrjdHZNZSW/
Meiner Ansicht nach.
Deutschland ist und bleibt ein Einwanderungsland, sagte einer der besten Kanzlerdarsteller erst vor 15 Monaten auf seinem linken Parteitag. ;-)))
Die CDU Klatschhasen die nun alles natürlich besser machen wollen bei den anstehenden Wahlen, gaben ihm dafür stehenden Applaus. Es ist derzeit recht amüsant durch Sachsen Anhalt zu fahren und da auf Wahlplakaten jene diese Vertreter zu sehen, die Deutschland den kompletten Untergang wünschen und dabei noch das Beste von den Bürgern abverlangen.
Da kommen die Einheitsparteien mit Sprüchen wie, Heimat ist für alle da, ( Linke ) -zuhören , verstehen , machen ( CDU Schulz ) oder auch anpacken , Wirtschaft versteht die FDP eben nur, oder im Angebot sind die Genossen der SPD die sich mit angeblicher Kompetenz auszeichnen. Bei den Grünen ist alles dabei , von jeden Tag CSD bis hin zur Masseninvasion von Fachkräften aus aller Welt.
In Wahrheit ist es aber schon lange 13.30 Uhr und der Zug ist abgefahren und wenn die AfD in Sachsen Anhalt mit dem Wahlslogan kommt, dass Land wieder aufbauen , dann kommt mir dieser Fahrplan zwar recht identisch vor. Aber ist das überhaupt noch möglich, oder ist der völlige Untergang am Ende nicht doch erstmal besser, um dann später wirklich ein festes neues Fundament zu setzen um dann darauf aufzubauen?!
Mit besten Grüssen
Bürokraten, auch in den Ausländer-Ämtern, Politiker sowieso, kein VERTRAUEN mehr zu dieser KLIENTEL ! Die einstige hohe ACHTUNG der deutschen Beamtenschaft ist dahin, sie gehören nunmehr mit zu den VERTUSCHERN der teils gesetzwidrigen Machenschaften in den Behörden, wie nun wieder in Köln. Der Oberbürgermeister bittet um Geduld, da die Prüfung „angeblich längere Zeit in Anspruch nehmen würde“ ?
Nach einer gewissen Zeit ist der kriminelle VORGANG vergessen, kein Mensch erinnert sich mehr daran. Dass sind ihre gängigen Methoden der ständigen VERSCHLEIERUNG ?
Der große Bürgerkrieg naht und ihr werdet euch nicht verstecken können!
Es gibt de fakto keinen „Rechtsstaat“ sondern eine Staatssimulation. Zu erkennen daran, dass die, die es wissen müssen, nämlich die Richter, gesetzeswidrig die Unterschrift unter ihren Urteilen weglassen. Auch zu erkennen daran, dass alle Ministerien, Gerichte, Polizei, Ämter etc. eingetragene Firmen sind und keine staatlichen Organe. Die Bereinigungsgesetze von 2007 haben fast alle Gesetze gelöscht – auf Weisung der Alliierten – und das Besatzungsrecht wieder voll eingeführt. Und auch die AfD erzählt euch das nicht.
„Benjamin Netanjahu und sein Sohn Jair Netanjahu rufen seit mindestens 2019 zu einer Invasion der spanischen Städte Ceuta und Melilla durch „Araber und Muslime“ auf.
Netanjahus Sohn schrieb: „Liebe Araber und Muslime: Wollt ihr besetzte arabisch-islamische Gebiete befreien? Hier ist ein guter Anfang!“
Anfang des Jahres erklärte Netanjahu, Spanien habe beschlossen, sich Israel entgegenzustellen, und er werde an dem Land ein Exempel statuieren.
„Ich beabsichtige nicht, zuzulassen, dass irgendein Land einen diplomatischen Krieg gegen uns führt, ohne sofort einen Preis dafür zu zahlen.“
https://x.com/ShadowofEzra/status/2082984666059931807
Brisant: Ceuta laut US-Kongress-Bericht ‚marokkanisches Territorium‘
Nach dem Massenansturm auf Ceuta durch rund 60.000 Migranten kristallisiert sich immer mehr heraus, dass dies nicht im luftleeren Raum geschah, sondern sich in die Realitäten geopolitischer Interessenspolitik einfügt. Für Aufsehen sorgt nun ein von den US-Republikanern gebilligter Bericht mit Empfehlungen zum Außenpolitik-Budget, wonach die spanische Exklave in Nordafrika aus amerikanischer Sicht „marokkanisches Territorium“ darstelle und dass man die Ansprüche des maghrebinischen Königsreichs darauf unterstützt.
https://derstatus.at/globalismus/brisant-ceuta-laut-us-kongress-bericht-marokkanisches-territorium-5162.html
Mögen endlich unritterlich bombardierende Kreuzzugsritter abgeschoben werden, d.h. falsche Fritzen, bunte Krieger und tyrannische Leyenschauspieler! Aber wohin?
EHRENMÄNNER und EHRENFRAUEN sehen anders aus, niemals so wie die aus und in BERLIN ! IHRE gezeigte NIEDERTRÄCHTIGKEIT kann nicht größer sein, und deren dumme GRINSEREI spricht nicht für eine hohe INTELLIGENZ, sondern wer dauernd so grinst, ist ein eindeutig MINDERBEMITTELTER POLITIKER ?
DU armes DEUTSCHLAND, wo sind deine einstigen ADENAUERs, SCHILLERs, SCHMIDTs, und auch SCHRÖDERs geblieben ?
Überall ist viel zu viele „unbrauchbare politische MASSENWARE“ übrig geblieben, mit denen ist nicht mehr der sogenannte BLUMENTOPF zu gewinnen ?
Außer horrenten SCHULDEN zu machen, zu mehr sind diese GRINS-KÜNSTLER nicht in der LAGE, und die zu zahlenden ZINSES-ZINSEN werden ihre HAUSHALTS-PLÄNE regelrecht „vernichten“, es ist endlich der herbeigesehnte BANKROTT eines LANDES der ehemals sehr fleißigen DEUTSCHEN ?
Die einstige VILLA HÜGEL am berühmten Baldeney-See hat keine BEDEUTUNG mehr ?
Also man kann dann schon verstehen, wenn viele Jugendliche, die all die fremden Vollalimentierten in fetten Luxusautos und in besten Häusern und Wohnungen sehen, irgendwie keinen Bock mehr haben, sich für diesen m. A. n. Abschäum vom Abschäum der Welt krumm zu machen.
Meiner Ansicht nach.
blackrocks plan ist eine
milliarde europäer im
sklavenboot))
da hat merz, macron oder
irgendeine andere europäische
politbesatzungsnuss keine
karten und noch weniger eier
or…lips;) in the big boys game
Quelle?
Du kannst mir sagen was du willst — es ist so absurd und nicht zu verstehen, dass etwas diabolisches muß hinter der Aufnahme von Millionen Fremden ins Land und nicht Asylrecht . Irgendwelche Hintermänner haben alles schon vor vielen Jahren das geplant und die Politiker der Länder genutzt um das zu verwirklichen — die Politiker tun es sicher nicht umsonst — die ganze Asylindustrie trieft von Korruption, Gier, Macht und Geldwäsche. Die Ukraine ebenfalls. EU ist voll dabei wie WEF, Bilderberger, Transatlantiker, Blackrock, Vanguard, usw, usw —. Warum sie das tun, welche Ziele verfolgen sie?? kann ich nicht verstehen — es geht generell immer nur um Macht über Menschen und Geld vermehren — wie heisst es so schön ?? >> follow the money
Lies „Superl.hen re GIER en die Welt“, dann verstehst Du was läuft und was das wirklich Ziel derer ist.
Es war bis vor kurzem bei Göggel unter „Internet Archieve“ der erste Teil als pdf kostenlos zu lesen, jetzt ist dieser L.nk bzw. „Internet Archieve“ weg. Die lesen alles mit. Vorher war auch unter „Archieve“ noch Teil 2 als pdf, war ruckzuck weg, nachdem ich es hier gepostet hatte mit dem Isse läm isten auf dem Cover.
Bei ämäzon und Verlagen frei verkäuflich.
Meiner Ansicht nach.
Lt. „Superl.gen re gier en die Welt, Teil 10“ wird Bläck Röck von Van gu ard kontrolliert.
Zitat aus vorstehender Lektüre:
„BlackRock ist eine an der Börse gehandelte Aktiengesellschaft, Larry Fink bloß ihr Hauptgeschäftsführer ( CEO ): man kann daher nachsehen, wer ihre Aktionäre sind. Guillome de Rouville hat es kürzlich getan. Das überraschende Resultat: der größte Anteilseigner von BlackRock ist sein in der öffentlichen Wahrnehmung ‚weit abgeschlagener Konkurrent Vanguard‘! Das wiederum heißt mit anderen Worten: Vanguard kontrolliert BlackRock. Der Schwanz wedelt mit dem Hund. Wem aber gehört Vanguard? Vanguard ist keine Aktien- sondern eine Privatgesellschaft, die keiner Veröffentlichungspflicht unterliegt. Niemand außer ihren Besitzern weiß daher, wem sie gehört …!
Daraus ergibt sich, dass die gigantische finanzielle Macht des sechsfachen Ur-Logen-Bruders Fink nur eine geborgte ist. Für diskrete Anweisungen an ihren mutmaßlichen Strohmann Larry Fink, mit dem sie die talmudistische Religion und Weltanschauung teilen, können Vater Nathaniel Charles Jacob und Sohn Nathaniel Philip Rothschild, wenn es ihnen beliebt, die Ur-Logen-Sitzungen von „THREE EYES“ oder „DER RING“ nutzen.“
Meiner Ansicht nach.
Hier einige m. A. n. interessante Infos dazu:
https://www.dzig.de/Johannes-Rothkranz-Superlogen-regieren-die-Welt
Meiner Ansicht nach.
„Sie“ vermischen die Völker bewusst, um Sklaven heran zu züchten, die schlau zum Arbeiten sind, aber zu dumm Zusammenhänge zu verstehen.
Fortsetzung Zitate dazu aus „Superl.gen re gier en die Welt, Teil 10“:
„An erster Stelle steht naturgemäß das Endziel. Ihm vorgeordnet sind diverse Zwischenziele. Das Endziel ist klarerweise die antichristliche Weltdiktatur. Die Zwischenziele sind weniger deutlich erkennbar. Zwei davon, und vermutlich sind es bereits die wichtigsten, haben sich aber inzwischen herauskristallisiert. Das weiter entfernte ist die vollständige elektronische Kontrolle aller Einzelmenschen durch einen Quantenpunkt-Chip. Er soll zusammen mit der sogenannten „Anti-Covid-Impfung“ in den Körper injiziert werden, unter dem schlauen Vorwand, sie möglichst praktisch, kostengünstig und fälschungssicher zu „dokumentieren“. Das näherliegende Zwischenziel ist der Versuch, den Menschen bei der sogenannten „Corona-Impfung“ statt vorgeblicher anti-viraler Wirkstoffe die Substanz Graphenoxid einzuspritzen, ein Nanomaterial mit einzigartigen physikalischen Eigenschaften, die es, wie man hofft oder gar schon ausprobiert hat, gestatten, innerhalb gewisser Grenzen die Gehirnströme per Funk zu manipulieren. Sollte sich das, dank der neuen G5-Funktechnologie, als flächendeckend praktikabel erweisen, bestünde die hocherwünschte Möglichkeit, aufmüpfige, rebellische Menschenmassen sozusagen per Knopfdruck in Apathie, Resignation, Angst etc. zu versetzen – oder, bei entsprechendem ‚Bedarf‘, auch umgekehrt in Aktivismus, Draufgängertum, Raserei… . Daß z. B. einer der wichtigsten „Impfstoffe“, derjenige von Biontech/Pfizer, entgegen allen öffentlichen Behauptungen als ‚wirksamen Bestandteil‘ fast gar keine Boten-Ribonukleinsäure (mRNS), sondern über 99 % nur Graphenoxid enthält, ist seit Juni 2021 erwiesen.“
Meine eigene Anmerkung: ich schätze, dass die Pf.zier/Biontäch-Schlümpfe gerade in D und vermutlich den anderen kerneuropäischen Ländern zu mind. 80 % verschlümpfdingst wurde. Da wundert mich nichts mehr bzw. kaum noch was – gelinde gesagt.
Da es Zitate aus frei zugänglicher erwerbbarer Literatur sind, können sie weitergegeben werden, am besten gleich die vorgenannte Lektüre (am besten alle Teile/Bände) zum Erwerb empfehlen.
Meiner Ansicht nach.
Lt. „Superl.gen re gier en die Welt, Teil 10“ sind Van guard und Bläck Röck an folgenden Phörma-Kon zernen mit jeweils mehr Aktien als die jeweils größten oder zweitgrößten Einzelaktionäre beteiligt. Diese sind lt. vorgenannter Lektüre folgende:
Moderna Therapeutics, AstraZeneca, Johnson & Johnson und Pfizer (Stand 27.01.2021 außer bei AstraZeneca mit Stand 01.03.2021).
Bitte selbst nachlesen – ich kann nur immer wieder den Erwerb der Bände dieser Lektüre empfehlen und ich bin an dem Verlag null beteiligt, erhalte keine Provision, bin selbst nur Käuferin der Lektüre, über die ich zufällig gestolpert bin.
Zitat von derselben Seite vorgenannter Lektüre, Teil 10:
„Während Vanguard seine Besitzer perfekt geheimhält, ist doch immerhin bekannt, wer diesen Finanzriesen seinerzeit aus der Taufe gehoben hat. Es war ein gewisser John Clifton Bogle, der in Magaldis Enthüllungsbuch (S. 534) als Mitglied der extrem-oligarchischen Ur-Loge „HATHOR PENTALPHA“ auftaucht. Genau wie der Gründer von BlackRock Larry Fink. Es ist also keineswegs so, als ob gewisse superreiche Mitglieder ganz bestimmter Superlogen nicht am Covidismus aufs prächtigste verdienen würden … Oder als ob sie nicht buchstäblich ‚entscheidenden‘ Einfluß darauf hätten, daß z. B. im Pfizer/Biontech-„Impfstoff“ statt der offiziell behaupteten „mRNS“ fast nur giftiges Graphenoxid zu finden ist (sh. nächstes Kapitel).
Andererseits liest man auf „libreidee“ am 19. Mai 2021: „Bildet euch nicht ein, sagt Magaldi, daß der Ursprung der ‚unbegreiflichen Verdrehungen‘ des Covid-Managements schlicht der geschäftlichen Unersättlichkeit von Big Pharma anzulasten sei. Gewiß, auch das existiert: es sind Hunderte von Milliarden im Spiel. Doch die Gelder sind, wohlgemerkt, bloß ein Nebengeschäft. Das eigentliche, erklärt der Autor von ‚Massoni‘, ist sehr viel besorgniserregender: es hat mit dem Ende unserer Freiheit zu tun.““
Meiner Ansicht nach.