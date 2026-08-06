Führen Saudische Angriffe auf Irans Verbündete zur Eskalation und totalen Energie-Krise?

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Saudi-Arabien baut seine militärischen Aktivitäten im Nahen Osten aus und hat gemeinsam mit den USA Luftangriffe gegen irakische Kämpfer der Achse des Widerstands in Form von Jemen und dem Irak, durchgeführt.

Vorwand irakischer Angriffe

Als Vorwand beschuldigte Saudi-Arabien irakische Milizen, in den vergangenen Tagen Drohnenangriffe auf seine Ölanlagen gestartet zu haben. Behauptungen, die von den irakischen Volksmobilisierungskräften (PMF), einer Dachorganisation irakischer Milizen, vehement bestritten wurden, während Ansar Allah im Jemen die Verantwortung für die Angriffe allerdings übernahm.

In Folge der US-saudischen Luftangriffe wurden in sieben Provinzen mindestens 20 irakische Kämpfer getötet und 32 verwundet️ Die PMF erklärte, sie werde daher weiterhin in höchster Alarmbereitschaft bleiben. ️ Harakat al-Nujaba, eine bewaffnete Gruppe innerhalb der PMF, forderte die Vertreibung der US-Truppen aus dem Irak, sowie ein Ende der Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien und drohte mit Vergeltungsangriffen sowohl gegen US- als auch gegen saudische Anlagen.

Der für den 30. Juli geplant gewesene Besuch des irakischen Premierministers Ali al-Zaidi in Saudi-Arabien wurde verschoben, Berichten zu Folge behauptet der US-neokonservative Thinktank CSIS, dass Saudi-Arabiens Schritt auf eine tiefere Beteiligung hindeuten könnte, einschließlich der möglichen Bereitschaft, den USA die Nutzung von Basen in Saudi-Arabien, für Angriffe auf den Iran und/oder für Operationen in der Straße von Hormus zu gestatten.

Saudi-Arabiens jüngste Beteiligung am Konflikt begann mit Angriffen auf Sanaa und Hodeidah im Jemen. Gefolgt von Vergeltungsmaßnahmen von Ansar Allah, darunter eine Blockade saudischer Schiffe in der Bab el-Mandeb-Straße. Berichten zufolge erhielt Kronprinz Mohammed bin Salman die Genehmigung für die Eskalation direkt von US-Präsident Donald Trump, während die USA und das Königreich ein 30-jähriges Atomabkommen erzielt hatten, das den Weg für die saudische Urananreicherung ebnen könnte.

Atomabkommen als Trumps „Rettungsanker“

Einige Analysten glauben, dass das US-saudische Atomabkommen Trumps letzter Versuch war, Saudi-Arabien im US-Orbit zu halten und das Königreich zu einem Kurswechsel im Iran-Krieg zu bewegen. Saudi-Arabien erwog Berichten zufolge ein Friedensabkommen nach Helsinki-Stil mit dem Iran und lehnte weitere militärische Maßnahmen gegen die Islamische Republik ab.

Gleichzeitig jedoch meinen einige Analysten des Arabischen Golfstaateninstituts, dass die Angriffe Saudi-Arabiens auf Jemeniten und Iraker „eher in den Bereich einer Botschaft an den Iran und seine bewaffneten Partner in der Region senden, „anstatt die Diplomatie aufzugeben und sich auf Seiten der USA und Israels dem Krieg anzuschließen“.

Erweiterung des Kriegsumfangs

Der Iran hat die jüngsten Angriffe Saudi-Arabiens als Teil der „Ambitionen der USA und des zionistischen Regimes beschrieben, den Umfang von Krieg und Konflikten in der Region Westasien auszuweiten.“ Nachdem die USA Anfang Juli gegen ihr eigenes Waffenstillstandsabkommen mit dem Iran verstoßen hatten, wurden in Folge weitere Länder in den Konflikt hineingezogen, darunter Saudi-Arabien, Irak und Jordanien.

Der Angriff der Ukraine auf ein iranisches Schiff im Kaspischen Meer, angeblich von Israel gewünscht, scheint sich in ein breiteres Muster der US-israelischen Allianz einzufügen, die Konfrontation mit dem Iran auszuweiten, um mehr Länder in den Konflikt einzubeziehen und somit weitere Verbündete zum Beitritt zur Koalition zu bewegen.

Der „saudische Versuch“ könnte freilich auch darauf zurückzuführen sein, dass weder die USA noch Israel in der Lage sind, den Krieg gegen die Islamische Republik zu gewinnen.

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