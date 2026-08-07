Familiennachzug-Stopp: Die Kaskade des Scheiterns und das Brüsseler Zwangskorsett

Der unbestechliche Blick auf die realen Zahlen, die Schranken supranationaler Gerichtshöfe und den anhaltenden Notstand in den kommunalen Bildungssystemen offenbart unmissverständlich: Die Maßnahme ist keine strukturelle Wende, sondern lediglich das späte Eingeständnis einer jahrelangen Kapitulation vor der eigenen Migrationspolitik.
Doch die österreichische Bundesregierung verkauft die Verschärfungen und Fristenhemmungen beim Familiennachzug als entschlossene Notbremse.
Das System vor dem Kollaps: Wenn die Realität die Ideologie einholt
Es brauchte erst den sichtbaren Notstand an den Wiener Pflichtschulen, wo Schulleiter händeringend Containerklassen forderten und Deutschförderklassen aus allen Nähten platzten, bevor das Innenministerium das Wort Familiennachzug überhaupt als primären Krisenherd benennen wollte. Über Jahre hinweg sickerte Monat für Monat eine vierstellige Zahl an syrischen und afghanischen Familienangehörigen über den Diplomaten- und Asylweg nach Österreich ein.
Die empirischen Fakten sprechen eine Sprache, die das politische Establishment gerne hinter humanitärer Rhetorik versteckt. Ein Großteil der Nachreisenden besteht aus Frauen und minderjährigen Kindern, die ohne qualifizierte Sprach- oder Marktkenntnisse direkt in die Mindestsicherung und das heimische Sozialsystem einwandern. Was in Sonntagsreden gerne als Recht auf Familienleben verklärt wird, bedeutet in der harten Praxis den uneingeschränkten Import von schwer integrierbaren Rollenvorstellungen, hoher Analphabeten Quote und einer dauerhaften Alimentierung auf Kosten des österreichischen Steuerzahlers.
Rechtliche Mühlen: Der EuGH und die EMRK als Fesseln der Souveränität
Dass die Bundesregierung nun mit strengeren DNA-Kontrollen, Einkommensnachweisen und der parlamentarischen Aussetzung von Bearbeitungsfristen auf die Bremse tritt, begegnet vor den Gerichten vor allem einem mächtigen Gegner: dem supranationalen Recht. Die rechtliche Grundlage der bisherigen Nachzugswelle fußt im Wesentlichen auf der EU-Familienzusammenführungs-Richtlinie 2003/86/EG sowie der expansiven Auslegung von Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg hat das Recht auf Familienleben in den letzten Dekaden von einer Schutzbestimmung für intakte Staatsbürgerfamilien zu einem weitgehend uneingeschränkten Einfallstor für den Asyl-Missbrauch umgedeutet.
Die EU-Kommission reagierte auf nationale Notstandsverordnungen bisher stets mit gehobenem Zeigefinger. Das Recht auf Asyl und den dazugehörigen Nachzug stehe nicht zur Disposition der Nationalstaaten. Damit zeigt sich das Grundproblem in aller Schärfe: Ein echter, dauerhafter Stopp ist innerhalb des aktuellen EU-Rechtsrahmens juristisch gar nicht vorgesehen. Was das Ministerium als Stopp deklariert, ist in Wahrheit lediglich eine temporäre administrative Fristenhemmung – ein rechtlicher Slalomlauf gemäß Paragraph 36 Asylgesetz, der bei der nächsten Klagewelle vor den Höchstgerichten zu scheitern droht.
Kommunaler Kollaps: Die Mindestsicherung als Wohlstandsmagnet
Wer wissen will, wohin der unbegrenzte Nachzug führt, muss sich die Zustände in den städtischen Ballungsräumen ansehen. Während der Bund Asylwerber auf dem Papier nach Quoten verteilt, ziehen die nachgeholten Familien nach Abschluss der Verfahren mit treffsicherer Präzision in die Großstädte – allen voran nach Wien, wo die Kombination aus üppiger Mindestsicherung und rot-pinker Haltungspolitik als unschlagbarer Magnet wirkt.
An den Grundschulen in urbanen Brennpunkten verzeichnen Pädagogen bereits Klassen, in denen kaum noch ein Kind Deutsch als Muttersprache beherrscht, während Lehrkräfte zu reinen Betreuern degradiert werden. Zugleich werden kommunaler Wohnraum und das Budget für die Mindestsicherung durch Großfamilien ohne jede vorherige Eigenleistung im Rekordtempo aufgezehrt. Der Import patriarchaler Familienstrukturen verfestigt Parallelgesellschaften, in denen der Rechtsstaat des Aufnahmelandes maximal als Auszahlungsstelle respektiert wird.
Die Behauptung, dass der Familiennachzug die Integration fördere, weil der Schutzberechtigte durch die Anwesenheit seiner Angehörigen stabilisiert werde, hat sich längst als weltfremde Utopie erwiesen. Die Praxis zeigt das exakte Gegenteil: Mit dem Nachzug der Großfamilie zieht sich der Betroffene vollständig in die eigene Parallelkultur zurück. Die Notwendigkeit zur echten Anpassung an die österreichische Leitkultur sinkt gegen null.
Symbolpolitik statt echter Remigration
Ist der derzeitige Stopp des Familiennachzugs also eine strukturelle Lösung? Keineswegs.
Er ist eine klassische Notbehelfsmaßnahme im Angesicht drohender Stimmverluste an die Opposition. Solange Österreich nicht den Mut aufbringt, das Grundübel anzugehen – nämlich das Opt-out aus den Brüsseler Asyl-Diktaten, die Kündigung der EMRK-Judikatur in Migrationsfragen und die konsequente Umstellung von Geld- auf reine Sachleistungen –, bleibt jeder Nachzugsstopp eine bloße Atempause.
Eine souveräne Nation lässt sich ihre demografische und gesellschaftliche Zukunft nicht von Straßburger und Brüsseler Richtern diktieren. Wer den Sozialstaat erhalten und die Sicherheit auf heimischen Straßen garantieren will, darf den Familiennachzug nicht nur bürokratisch verzögern, sondern muss den Status des Asyls wieder als das definieren, was er ursprünglich war: ein temporärer Schutz auf Zeit – ohne den Rechtsanspruch auf die Ansiedlung ganzer Sippenverbände.
Dieser Beitrag erschien auf ZURZEIT (Autor: R.T.) unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION
23 Kommentare zu „Familiennachzug-Stopp: Die Kaskade des Scheiterns und das Brüsseler Zwangskorsett“
Merz und Klingbeil planen neue Steuer-Schweinerei
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Vor 12 Monaten verkündeten Friedrich Merz und Lars Klingbeil großspurig: 2027 sinken die Steuern um 10 Milliarden Euro pro Jahr! Brisante Dokumente aus dem Finanzministerium belegen nun, dass es die versprochene Entlastung nicht geben wird.
https://www.anonymousnews.org/deutschland/merz-klingbeil-neue-steuer-schweinerei/
Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!
https://pi-news.net/2026/08/edel-sei-der-mensch-hilfreich-und-gut/
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„Die Hauptsache ist, daß die Rasse rein bleibe!
Rein und sich selber gleich, wie schon Tacitus sie einst rühmte.
So nur werden wir ein Volk!
So nur werden wir eine Einheit!
So nur werden wir Offenbarungen und Betätigungen der Geisteswelt und fähig, das Grundelement des Urvolkes der Germanen zu erhalten und zu steigern, ohne das Große und Gute aller Zeiten und Völker von uns wegzuweisen.“
Johann Wolfgang von Goethe
Merz Lügen frisch vom Kanzleramt⚡️Stasizustände in Niedersachsen⚡️Siegmund macht alles richtig
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https://www.youtube.com/watch?v=0FO7dNbhMyE
⚡️EILMELDUNG: CHAOS in der CDU/CSU! Austrittswelle erschüttert die Union – Merz & Söder schockiert!
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https://www.youtube.com/watch?v=3ibX_BEkdD8
Neuköllns Bürgermeister Hikel
SPD-Mann packt über Islamisten-Nähe seiner Partei aus
Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel stellt sich gegen Islamismus. Jetzt erzählt der Berliner SPD-Politiker, wie es zu einem Foto mit einem Radikal-Palästinenser kam und warum er den Kampf in seiner Partei aufgibt.
https://www.focus.de/politik/deutschland/unterwanderung-im-sinne-des-orthodoxen-islam-spd-mann-packt-ueber-islamisten-naehe-seiner-partei-aus_69fb101f-6f1b-42d1-86ea-4bb3660cd76b.html
Ist Grünen-Urgestein Volker Beck auf einmal für Remigration? Ausgerechnet Volker Beck. Kaum ein deutscher Politiker steht seit Jahrzehnten so sehr für eine liberale Migrationspolitik wie der frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete und heutige Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Umso mehr sorgt seine aktuelle Äußerung auf X für Verwunderung. Dort schreibt Beck: „Wir müssen Wege prüfen, wie wir Iraner oder andere Menschen aus der Region, die Anhänger des Regimes der Islamischen Republik Iran sind, unabhängig von ihrem Pass ausweisen können. Solche Leute sind eine erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit.“….
https://philosophia-perennis.com/2026/06/28/ist-gruenen-urgestein-volker-beck-auf-einmal-fuer-remigration/
Werden jetzt endlich auch die rechtsextremen Erdogan-Anhänger aus Deutschland zurück in die Türkei remigriert ? Ich erinnere mich noch gut daran, wie in Deutschland 2015 eine Armenien-Resolution (in Zusammenhang mit dem türk. Genozid an den Armeniern) verabschiedet wurde. Kurz danach bekamen viele deutsche Politiker, vor allem von den Grünen udn von der SPD-Partei viele Morddrohungen von den Türkischen Ultra-Nationalisten und von den Erdogan-Anhängern in Deutschland. Und es gab nicht einmal Groß-Razzien bei diesen türk. Faschisten in Deutschland? Warum wohl? Weil die guten Beziehungen zu Erdogan für unsere bekloppten Politiker viel wichtiger sind.Außerdem wollte man die wichtige türkischstämmige Wählerschaft nicht mit solchen Razzien vergraulen. Sehr viele Türken in Deutschland sind treue Stammwähler der SPD und Grünen…
Grünen-Urgestein Volker Beck – dem Hinterlader wird es auch zu bunt in Deutschland, er bekommt es mit der Angst zu tun!
Etliche Länder, genauer gesagt deren ReGIERungen und Politdarsteller, beteuern wieder mal endlich eine Kurswende bei der Masseninvasion einleiten zu wollen.
Aber bis auf einige Alibimaßnahmen wird auch diesmal nicht viel zu erwarten sein. Dabei wäre es recht einfach der Brüsselokratur Paroli zu bieten wenn sich mehrere Länder zusammenschließen – aber offensichtlich ist das dann doch nicht gewollt: Was sagt uns dieses Verhalten?
Die Invasion-Infiltration durch archaische – gewalttätige-intolerante Kulturen geht unvermindert weiter und die Politik ändert nichts . Das was König Jan Sobieski III zusammen mit seinen polnischen Husaren und anderen christlichem-abendländischen Armeen unter grossen Verlusten schafften – die Vertreibung der Islamisten vor den Toren Wiens , die soviel Elend und Tod während der Belagerung durch die blutrünstigen barbarischen muslimischen Horden erfahren mussten – sie besiegten die Islamisten und vertrieb sie von Europa wieder zurück in deren Höhlen von wo sie herkamen . Und jetzt??? Die Politiker lassen zu, dass Europa von diesen Horden kampflos übernommen wird — wofür sind die Weltkriege gewesen ? wofür sind die ganzen Soldaten und Widerstandskämpfer gestorben ? Sie kämpften und starben um eine furchtbare Diktatur zu beseitigen und jetzt kommt eine fremde Diktatur hier an deren Stelle — schlimm, schlimm, wie können die Politiker so etwas machen ?? etwas schlimmeres gibt es nicht – das Land aufgeben und an Islamisten übergeben — die haben jetzt schon wichtge Ämter und die Polizei infiltriert —
Das Problem liegt eigentlich nicht an der EU-Aussengrenze. Wenn jemand in ein EU-Land kommt und keine staatliche Unterstützung erhält, dann würde er auch wieder von alleine zurückkehren. Das mit der Fluchtbewegung hängt damit eindeutig zusammen und wird genau damit auch enden.
Würde diese erst gar nicht mit den Ali Mentes und dem vielen Kindergöld gelockt, würden die meisten erst gar nicht kommen – wenn überhaupt welche kommen würden. Die machen hier den Gebürtendschöhöd und werden dafür von den dt. Zwangsstoiergäldern noch dafür bezahlt.
Meiner Ansicht nach.
Auf dem Bild sieht man überdeutlich wer KINDERGELD aus deutschen KASSEN bekommt, und warum die hier her kommen ?
2006
Erfurt Pfarrer verbrennt sich aus Angst vor dem Islam
In einem Erfurter Kloster hat sich ein evangelischer Geistlicher selbst verbrannt.
In Abschiedsbriefen an seine Frau gibt er als Motiv Sorge vor der Ausbreitung des Islam an.
Vielleicht hätte er eher das Land verlassen sollen mit Frau.
Meiner Ansicht nach.
Wahlkampf
Berlins neue Brandmauer: Enteignungspläne der Linken verschrecken SPD und Grüne
Berlins Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp will große Wohnungskonzerne vergesellschaften. Damit schwinden ihre Chancen für eine Koalition
https://ostdeutscheallgemeine.com/article/berlins-neue-brandmauer-enteignungsplaene-der-linken-verschrecken-spd-gruene-10269963
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Eralps Eltern, die politisch und gewerkschaftlich aktiv waren, flohen im September 1980 nach dem Militärputsch aufgrund politischer Verfolgung aus der Türkei nach Deutschland.
Die hätten hier alle auch niemals einen Fuß in unser Land setzen dürfen und schon gar nicht aktives wie passives W.hlr.cht erhalten und erst gar nicht in welcher Weise auch immer pölitische Ämter übernehmen dürfen, auch nicht in st.atliche Behörden etc. involviert werden dürfen.
Meiner Ansicht nach.
Bei allen HIN und HER zwischen den angeblich zuständigen BEHÖRDEN für AUSLÄNDER, den sich anmaßenden GERICHTEN, die sich einmischenden soo guten christlichen KIRCHEN und natürlich den längst abgetakelten POLITIKERN bestehen die DIFFERERNZEN über „angeblich bestehende GESETZE“, die aber so oder so „ausgelegt“ werden können ? Da streiten die sich inKöln um 500 Pesonen, auf deraderen Seite kommen in dieser Zeit aber tausende NEUE
durch die weit offenen HINTERTÜREN mit FLUGZEUGEN ins Land ? Für mich steht fest, dieses einst wunderbarte Land der DEUTSCHEN soll und wird von FREMDEN still und leise und gewollt unterwandert, und diese bestehende TATSACHE wird von den REGIERENDEN „wahrheitswidrig abgestritten“ ?
Alleine dadurch werden RÜCKGRIFFE auf die längst vergangene ZEIT von Menschen vorgenommen, die diese Zeit garnicht erlebt haben, aber sich wegen der heutigen katastrophalen „ZUSTÄNDE im LAND“ sich danach sehnen ??? Die ständigen FILME der LÜGEN (z.B. die sogenannten WUNDERWAFFEN ?)
werden in DAUERSCHLEIFE gesendet ?
Cem Özdemir, Bundestagsabgeordneter Bündnis90/Die Grünen, auf dem Parteitag der Grünen 1998 in Bonn-Bad Godesberg:
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„Der deutsche Nachwuchs heißt jetzt Mustafa, Giovanni und Ali!“
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Cem Özdemir, Bündnis90/Die Grünen (Quelle: Interview mit Susanne Zeller-Hirzel, letzte Überlebende der Weißen Rose):
“Wir wollen, dass Deutschland islamisch wird”
AfD-Politiker Hansel zwingt Berliner Senat zur Wahrheit:
Antisemitismus in der queeren Szene offiziell bestätigt
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Gedenkveranstaltung nach dem Anschlag
Von der Schwarzen Nyya (Yannicka Riebensahm) hören wir auch nichts mehr?
Anschlag in Berlin, wie sagte sie doch gleich: “ Lass es keinen Kanaken sein, sondern ein weisser Christ“?
AfD-Politiker Tillschneider:
„Wir sind mit Abstand die christlichste Partei Deutschlands“
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Ausgerechnet eine Partei, die von den Spitzen der katholischen und evangelischen Kirche regelmäßig als Gefahr für die Demokratie dargestellt und von kirchlichen Veranstaltungen ausgeschlossen wird, erhebt nun einen bemerkenswerten Anspruch: Sie sei heute „mit Abstand die christlichste Partei Deutschlands“.
https://philosophia-perennis.com/2026/08/07/afd-politiker-tillschneider-wir-sind-mit-abstand-die-christlichste-partei-deutschlands/
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Die Altparteien hingegen holen uns den Islam ins Land
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Von der Schwarzen Nyya hören wir auch nichts mehr?
Anschlag in Berlin, wie sagte sie doch gleich “ Lass es kein Kanaken sein, sondern ein weisser Christ“?
Diesen Mist hat Merkel angerichtet!
Nur der Michel schnallt es immer noch nicht! Jetzt kommt die neu Besetzung eines Bundes Kaspers ins Spiel! Und was Wunder, völlig durch geknallte Vollpfosten bringen eine Frau ins Spiel. dabei hat uns doch die Frau Merkel ins Verderben geführt!
Dazu hat sie noch die Frau von der Leiche als Zerstörerin mit Mach 10 in ihr Amt gebracht! Dieser Posten gehört weg, aber auf nimmer Wiedersehen mit seinen Vorgängern! Dieser Steinmeier müsste sofort nach Nord Korea rausgeschafft werden. Dazu noch den Vorgänger Idioten, welcher uns einpauken wollte „Das der Islam zu uns gehört“! Weg mit Pensionen und ab nach Workuta!
Franziska Drohsel, SPD, ehem. Bundesvorsitzende der Jusos und ihre Assoziation zum Begriff „Vaterland“ (CiceroTV, F. Drohsel im Streitgespräch mit Philipp drohsel-0906-portraet-DW-Politik-MuenchenMißfelder von d. Jungen Union, Aug 2008):
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„Deutsche Nation, das ist für mich überhaupt nichts, worauf ich mich positiv beziehe – würde ich politisch sogar bekämpfen. „
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Renate Schmidt, ehemals Bundesfamilienministerin (SPD) sagte am 14.03.1987 im Bayerischen Rundfunk:
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„Die Frage, [ob die Deutschen aussterben], das ist für mich eine, die ich an allerletzter Stelle stelle, weil dieses ist mir, also so wie sie hier gestellt wird, verhältnismäßig wurscht. „
Die öffentliche Meinung entsteht nicht von selbst; sie wird gemacht.
Henry (Heinz) Kissinger