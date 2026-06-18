Schwedens „Wohlverhaltensgesetz“ für Migranten: Aufenthalt zur Bewährungsprobe

Massiver ukrainischer Drohen-Angriff auf Moskau – Rauchsäulen über russischer Hauptstadt + EU-Parlament: Rückführungsverordnung illegaler Migranten angenommen + Großbritanniens Rape-Gang-Schande: 250.000 missbrauchte Mädchen? + Durov warnt: Das Ende des freien Internets hat begonnen +

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Massiver ukrainischer Drohen-Angriff auf Moskau – Rauchsäulen über russischer Hauptstadt

Die Ukraine hat am Donnerstag den umfangreichsten Drohnenangriff auf Moskau seit Jahren gestartet. Videos in Onlinediensten zeigten große schwarze Rauchsäulen über der Stadt. (…)

Beeinträchtigt war auch der Flugverkehr. So gab der größte Moskauer Flughafen Scheremetjewo bekannt, Passagiere an einen „sicheren Ort“ gebracht zu haben. Starts und Landungen seien eingeschränkt worden, hieß es weiter. (…)

Der Nachrichtenagentur „Tass“ zufolge waren die Angriffe die umfangreichsten seit mindestens zwei Jahren gewesen. Via epochtimes.de

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Schweden macht Ernst: Aufenthalt wird zur Bewährungsprobe – auch ohne Straftat

Schulden, Schwarzarbeit, falsche Kontakte – und der Aufenthaltstitel steht auf dem Spiel. Auch ohne Verurteilung, auch rückwirkend. Drei Gesetze in einer Woche leiten in Schweden eine Zeitenwende ein. Das frühere Vorzeigeland offener Grenzen wird Europas Anti-Migrations-Labor.

(…) Das Herzstück ist das Wohlverhaltensgesetz (vandelskrav). Es reaktiviert eine Anforderung, die Schweden bereits vor 2005 kannte und damals still begraben hatte: die Pflicht zur „ehrlichen und ordentlichen Lebensführung“.

Das bedeutet: Wer Schulden nicht begleicht, schwarz arbeitet, Steuern hinterzieht, Sozialleistungen missbraucht oder Verbindungen zu Kriminellen oder Extremisten hat, kann künftig den Aufenthaltstitel verlieren. Auch ohne Verurteilung wegen schwerer Kriminalität.

Migrationsminister Johan Forssell (Moderate Party) hält fest: „Wer sich nicht bemüht, das Richtige zu tun, kann nicht darauf zählen, bleiben zu dürfen.“ Weiterlesen auf exxpress.at

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Historische Entscheidung im EU-Parlament: Rückführungsverordnung angenommen

Rechte Mehrheit mit AfD-Beteiligung setzt sich durch!

Das Europäische Parlament hat mit einer klaren Mehrheit von 418 der 666 abgegebenen Stimmen bei 218 Nein-Stimmen und 30 Enthaltungen die Rückführungsverordnung angenommen.

Sie soll die Rückführung illegaler Migranten beschleunigen, Verfahren effizienter machen und den Mitgliedstaaten schärfere Instrumente zur konsequenten Rechtsdurchsetzung geben. Die Verordnung ist Ergebnis einer historischen rechten Mehrheit, an der die AfD und ihre Fraktion Europa der Souveränen Nationen (ESN) nach ihren Angaben maßgeblich mitwirkte.

Vorgesehen sind strengere Pflichten für Ausreisepflichtige, spürbare Konsequenzen bei fehlender Kooperation, lebenslange Einreiseverbote für gefährliche illegale Migranten, Rückführungszentren in Drittstaaten sowie Sanktionen gegen nicht kooperierende Herkunfts- und Transitstaaten. Die letztgenannten Punkte entsprächen langjährigen AfD-Forderungen und seien unmittelbar anwendbar, teilt die AfD-Delegation im EU-Parlament mit.

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Großbritanniens Rape-Gang-Schande: 250.000 missbrauchte Mädchen?

Bis zu einer Viertelmillion minderjährige Mädchen dürften laut einem Untersuchungsbericht Opfer der sogenannten „Grooming Gangs“ (in Wahrheit: Rape Gangs) in Großbritannien geworden sein. Die Täter: Fast ausschließlich Migranten aus Pakistan. Doch die Polizei sah aus Angst vor Rassismusvorwürfen oftmals weg.

Der Skandal um die sogenannten Grooming Gangs erschüttert Großbritannien seit Jahren. Immer wieder kamen Fälle ans Licht, in denen organisierte Gruppen von Migranten minderjährige Mädchen systematisch missbrauchten, vergewaltigten und teilweise über Jahre hinweg ausbeuteten. Nun sorgt ein neuer Untersuchungsbericht unter Leitung des unabhängigen Parlamentsabgeordneten Rupert Lowe für Aufsehen. Die Autoren sprechen von einem der größten Staatsversagen der britischen Nachkriegsgeschichte und werfen Polizei, Jugendämtern, Schulen und Politik jahrzehntelanges Wegsehen vor, berichtete report24.news.

98% der Täter waren pakistanische Muslime

Der 219-seitige „Bericht der Untersuchung zu Vergewaltigungsbanden“ schockt Großbritannien und ganz Europa. Die Inhalte, die der britische Parlamentsabgeordnete Rupert Lowe in seinem Bericht veröffentlichte, sind nur schwer verdaulich, die Schilderungen der jungen Opfer kaum zu ertragen. (…) das Vergewaltigungsopfer Michelle antwortet auf die Frage nach der Herkunft der Täter so:

„Ich würde wahrscheinlich sagen, dass 98 % von ihnen pakistanische Muslime waren. Wenn nicht, dann waren sie Iraker oder Kurden.“

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Durov warnt: Das Ende des freien Internets hat begonnen

Telegram-Gründer Pavel Durov sieht hinter dem britischen Social-Media-Verbot einen digitalen Eisberg. Er wird das freie Internet zum Sinken bringen und bürgerliche Grundrechte mitreißen.

Auf der Bühne am Freedom Forum in Oslo mischte sich Telegram-Gründer Pavel Durov in die Debatte rund um das Social-Media-Verbot in UK ein. TKP hat ausführlich berichtet: Zuerst kommt die „Altersverifikation“ und das „Verbot für unter 16 Jahre“, das eigentlich ein Verbot für alle ist. Nur wer sich ausweist – letztlich mittels digitaler ID – bekommt einen Zugang zum Netz. Durov malt ein dunkles Bild.

Er vergleicht die westlichen Gesellschaften mit der Titanic. Sie sind bereits auf einen Eisberg aufgelaufen und haben begonnen zu sinken – doch die meisten Bürger sitzen noch in ihren Kabinen und sind überzeugt, dass das Schiff der persönlichen Freiheiten unsinkbar ist. (…) Bürgerliche Grundfreiheiten wie das Briefgeheimnis und Informationsfreiheit stehen dabei vor einer Abschaffung.

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VW-Bosse schlagen Alarm – Konzern ist Existenz-gefährdet

Schockierende Enthüllung aus der Chefetage von Volkswagen: In einer geheimen internen Umfrage halten sechs von neun Vorstandsmitgliedern den Konzern für Existenz-gefährdet. Die übrigen drei sehen die Lage als „angespannt“.

Niemand stuft sie als unkritisch ein. Die anonyme Befragung („Belief Audits“) wurde Ende 2025 von Konzernchef Oliver Blume initiiert und umfasste auch Mitglieder des Aufsichtsrats. Die alarmierenden Ergebnisse flossen in ein Transformationspapier ein, das Blume im April dem Aufsichtsrat präsentierte – gemeinsam mit Beratern von BCG. Zusätzlich attestiert sich der Vorstand selbst Uneinigkeit.

Europas größter Autobauer kämpft offenbar mit dramatischen Problemen: schwache E-Auto-Nachfrage, massive Konkurrenz aus China, hohe Kosten und verfehlte Transformation. Die eigene Führung sieht VW am Abgrund. Kommt jetzt der große Kahlschlag – oder droht dem Traditionskonzern das Schlimmste? Die Krise in Wolfsburg ist realer denn je. Via manager-magazin.de

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Vietnams Polizei zerschlägt illegales Netzwerk für Katzenfleisch

Es ist sicher Geschmackssache: In Vietnam jedenfalls ist der Genuss von Katzenfleisch nichts Ungewöhnliches – wobei die Tiere eigentlich einen Herkunftsnachweis brauchen. Doch nicht immer wird das wohl so streng beachtet.

Die Polizei in Vietnam hat ein illegales Katzenfleisch-Netzwerk zerschlagen und mehr als 400 gestohlene Katzen befreit. Mehr als 40 der Tiere seien nach dem Einsatz bereits wieder an ihre Besitzer zurückgegeben worden, erklärte die Tierschutzorganisation Humane World for Animals.

Laut dem Mitteilungsblatt der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt wurden bei dem Einsatz neun Verdächtige festgenommen. Neben den gut 400 lebenden Tieren seien auch 80 tote und tiefgefrorene Katzen sichergestellt worden. Der Bande auf die Spur kamen die Beamten nach zahlreichen Meldungen über gestohlene und verschwundene Katzen in der Stadt. Via n-tv.de

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