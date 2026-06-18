ACHTUNG REICHELT!

JULIAN REICHELT | Drei Social-Media-Videos, eine Erkenntnis: Diese Bundesregierung hält Sie für einen Untertan. Ein Außenminister, der nach der schlimmsten diplomatischen Niederlage Deutschlands seit dem Zweiten Weltkrieg jubelnde Journalisten fordert. Ein Umweltminister, der Ihnen das neue Hemd verbietet und das mit DDR-Rhetorik und hypnotischen Kreisen erklärt. Und eine Bauministerin, die sich selbst applaudiert, während 1,4 Millionen Wohnungen fehlen. Plus: fast neun Millionen Euro Ihres Geldes für das Image von Katherina Reiche.

Was ich Ihnen heute zeige:

👉 Joe Wadephul: UN-Sicherheitsrat verloren, jubelnde Journalisten gefordert – das autoritäre Selbstbild unseres Außenministers

👉 Carsten Schneider: „Von der Linie zum Kreis“ – was das DDR-Rhetorik verrät

👉 Verena Hubertz: Selbstapplaus während der schlimmsten Wohnungskrise seit Jahren

👉 Katherina Reiche: 8,8 Millionen Steuereuro für ihr Image – erklärt in einem Satz

👉 Warum Social-Media-Videos der Regierung kein Zufall sind, sondern Seelenspiegel

👉 Uwe Feiler: Das peinlichste Video eines deutschen Abgeordneten