Weihbischof Schneider: „Massenimmigration ist ein Plan zur Islamisierung Europas“

Monsignore Athanasius Schneider, Titularbischof von Celerina und Weihbischof der Erzdiözese Maria Heiligste in Astana, ist eine der maßgeblichen Stimmen im zeitgenössischen Katholizismus. Der hervorragende Essayist hat gerade sein Werk „Fuggite le eresie. Una guida cattolica agli errori antichi e moderni („Flieht vor den Häresien. Ein katholischer Leitfaden zu alten und modernen Irrtümern“) veröffentlicht, das Ende des Sommers erschienen ist.

Schneider wurde in Kirgisistan geboren und verbrachte seine Jugend in der Untergrundkirche der Sowjetunion. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR reiste er nach Rom, um sein Studium abzuschließen, und promovierte am Augustinianum-Institut in Patrologie. Seit 1999 lehrt er am Priesterseminar in Karaganda, wo er auch als Spiritual und Studiendirektor tätig ist. Er ist Präsident der Liturgiekommission und Generalsekretär der Katholischen Bischofskonferenz von Kasachstan. Kürzlich kursierte erneut ein Auszug aus einer seiner alten Vorlesungen zum Thema Einwanderung.

Daily Compass: In einem Vortrag aus dem Jahr 2018 erklärten Sie, Monsignore Schneider: „Das Phänomen der sogenannten Einwanderung stellt einen vor langer Zeit von internationalen Mächten ausgearbeiteten Plan dar, die christliche Identität der europäischen Bevölkerung radikal zu verändern. Diese Mächte nutzen den immensen moralischen Einfluss der Kirche und ihrer Strukturen, um ihre antichristlichen und antieuropäischen Ziele effektiver zu erreichen. Zu diesem Zweck werden die Konzepte des Humanismus und das christliche Gebot der Nächstenliebe missbraucht.“ Sie sagten auch: „Es ist eine Invasion, eine Massenislamisierung Europas.“ Vertreten Sie heute, sieben Jahre später, noch immer diese Position?

Weihbischof Schneider: Wir müssen einfach die Augen öffnen und der Realität ins Auge sehen. In den letzten zehn Jahren haben einige westeuropäische Länder, insbesondere Deutschland und das Vereinigte Königreich, einen überproportionalen Zustrom von Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern gefördert, die hauptsächlich als Flüchtlinge eingestuft werden. Dieser Prozess lässt sich als Umsiedlung muslimischer Bürger in christliche europäische Länder beschreiben, orchestriert von hochrangigen politischen Autoritäten in Zusammenarbeit mit bestimmten internationalen Organisationen. Tatsächlich haben die zentralen EU-Behörden europäische Länder wie Ungarn und Polen öffentlich gerügt, die die Aufnahme von Einwanderern aus mehrheitlich muslimischen Ländern eingeschränkt haben.

Daily Compass: Glauben Sie daher, dass das aktuelle Migrationsphänomen das Ergebnis eines größeren Plans einer politischen Elite mit globalem Ziel ist?

Weihbischof Schneider: Konkrete politische Fakten bestätigen dies. Unter dem Vorwand der Integration werden islamische religiöse Praktiken in Schulen und das öffentliche Leben eingeführt, wie zum Beispiel Halal-Essen, öffentliche Abendessen zum Fastenbrechen während des Ramadans sowie auf den Ramadan ausgerichtete Werbung und festliche Beleuchtung in überwiegend christlichen Städten. Im vergangenen Jahr beispielsweise verschickten führende deutsche Politiker aus Anlass des Ramadans Grüße in den Mainstream-Medien, während die katholische Mehrheit zu Beginn der Fastenzeit keine ähnliche öffentliche Botschaft erhielt. In vielen öffentlichen Kindergärten und Grundschulen in ganz Europa führen Lehrer Kinder durch Moscheen und zeigen ihnen, wie man betet. Würden dieselben Kinder zum Beten in katholische Kirchen gebracht, gäbe es zweifellos einen beispiellosen Proteststurm.

Daily Compass: Könnten Sie das Konzept der Einwanderung als „globales Instrument“ erläutern?

Weihbischof Schneider: In vielen traditionell christlichen Ländern wird die islamische Bevölkerung in naher Zukunft die einheimische Bevölkerung übertreffen. Muslimische Familien sind im Durchschnitt fruchtbarer als europäische Familien und zeichnen sich durch die von ihrer Religion erlaubte Polygamie aus. Dies fördert ein schnelles und stetiges Bevölkerungswachstum. Darüber hinaus besetzen muslimische Persönlichkeiten in mehreren Ländern mit christlicher Mehrheit bereits einflussreiche politische Positionen.

Daily Compass: Kann die Förderung der Einwanderung wirklich als Lösung angesehen werden, wenn es ganzen Regionen Afrikas und des Nahen Ostens an Ressourcen, Energie und jungen Talenten mangelt?

Weihbischof Schneider: Das ist ein großer Fehler. Anstatt die Einwanderung zu fördern, sollten europäische Regierungen in humanitäre und wirtschaftliche Projekte investieren, die es Flüchtlingen und Einwanderern ermöglichen, in ihren eigenen Ländern zu bleiben, ihre Lebensbedingungen zu verbessern und so zu Wohlstand und Fortschritt ihrer Heimat beizutragen. Ideologisch und politisch motivierte Einwanderung entwurzelt Menschen, raubt Nationen ihre Stärke und treibt sie in Verarmung und Rückständigkeit.

Daily Compass: Kann man die Verwendung des Wortes Gottes zur Rechtfertigung der Massenauswanderung nach Europa als „falsche Exegese“ bezeichnen? Beispielsweise wird die Bibel oft als Beweis dafür angeführt, dass Jesus nach Ägypten ausgewandert sei. Jesus wanderte jedoch nur aus, weil er von Herodes bedroht wurde, und kehrte später in seine Heimat zurück. Das jüdische Volk wurde mehrmals nach Mesopotamien verbannt, kehrte aber zurück.

Weihbischof Schneider: Die Israeliten wurden gewaltsam nach Babylonien verschleppt und dort als Sklaven gehalten. Die heutigen Einwanderer nach Europa werden weder gewaltsam dorthin verschleppt, noch leben sie als Sklaven in Europa; im Gegenteil, sie erhalten zahlreiche Sozialleistungen und Subventionen von europäischen Regierungen. Die Heilige Familie floh nach Ägypten, um das Leben des Jesuskindes zu retten. Das Alte Testament berichtet von Gottes Großzügigkeit gegenüber Flüchtlingen und Ausländern. Dieselben Worte Gottes besagen jedoch, dass Ausländer die religiösen Gebote des Volkes Israel beachten müssen und ihre götzendienerische Religion unter keinen Umständen verbreiten dürfen. Heute wird Exegese selektiv zu politischen und ideologischen Zwecken betrieben.

Daily Compass: Trotz der Märtyrer von gestern und heute – von Pater Jacques Hamel bis zu den Gläubigen von Nizza, die dem Anschlag von 2020 zum Opfer fielen –, warum tritt die Kirche im Westen so zurückhaltend auf, wenn es darum geht, die islamistische Bedrohung beim Namen zu nennen?

Weihbischof Schneider: Ich glaube, dass sich viele Kirchenvertreter heute von politischer Korrektheit leiten lassen. Interreligiöser Dialog ist eine zweideutige Methode. Er fordert Harmonie zwischen den Religionen, die weder in der Lehre noch in der Moral existiert und oft auch in der Praxis fehlt. Darüber hinaus enthalten der Koran und die Scharia klare Aussagen, die Nichtmuslime diskriminieren, aber diese werden nie thematisiert. Dieser Art von „Dialog“ mangelt es an Aufrichtigkeit. Das Problem des politisierten Islam und der zunehmenden Verfolgung von Christen, insbesondere in islamischen Ländern oder durch islamistische Extremistengruppen, wird selten diskutiert.

Das Interview führte Lorenza Formicola vom „Daily Compass“ wo es auf Englisch erschien.

