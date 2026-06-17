EU will Bürgern Strom vorschreiben: Abends kein Kochen mehr wegen KI?

+ Weißrussischer Präsident Lukaschenko kritisiert Israel + Gesundheitsministerin will Kinder stärker an Pflegekosten beteiligen + ZDF blamiert sich mit Musk-Vorwurf: „So dürfen wir nicht arbeiten“ + Selbst die Toilette ist weg: Mieter räumen Haus leer + ÖSTERREICH: Mitarbeiterin öffnet Firmenpaket und findet Leichenteile + Ukraine-Gespräche: Außenministerin Meinl-Reisinger will raschen EU-Beitritt +

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„Wollt ihr den totalen Krieg?“ – Goebbels‑Klingelton bringt AfD‑Gemeinderätin in Erklärungsnot

In Böblingen sorgt eine AfD‑Gemeinderätin für Aufsehen: Auf ihrem Handy soll sie ein Goebbels‑Zitat als Klingelton eingestellt haben. Die Stadt stellt Strafanzeige, CDU‑Politiker verlangen Aufklärung. Die Rätin bestreitet eine strafbare Nutzung.

Es bestehe der Verdacht auf einen Bezug zu nationalsozialistischer Propaganda, sagte ein Sprecher. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

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Die ehrenamtliche Kommunalpolitikerin reagierte bislang nicht auf dpa-Anfragen. Auf Nachfrage der „Stuttgarter Zeitung“ gestand sie ein, sie habe das Goebbels-Zitat als Klingelton auf ihrem Handy.

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Die Verwendung des Goebbels-Zitats „Wollt Ihr den totalen Krieg?“ aus dem Jahr 1943 ist nicht automatisch strafbar. Das bloße Zitieren fällt in der Regel unter die Meinungsfreiheit. In bestimmten Fällen kann das Zitat aber juristisch geahndet werden. Weiterlesen auf welt.de

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Weißrussischer Präsident Lukaschenko kritisiert Israel

„Israel muss vorsichtiger und behutsamer sein. Sie haben sich durch das Bombardement Gazas bereits einen solchen Ruf in der Weltgemeinschaft eingehandelt – sogar in der Geschichte schaut man hin und fragt: Was ist das denn für ein Holocaust? Wovon reden wir hier eigentlich?

Sie haben so viele Menschen getötet, vor allem Frauen und Kinder. Kinder sind in Gaza gestorben. Sie haben alles dem Erdboden gleichgemacht. Was für einen Ferienort wollen sie denn auf den Knochen von Menschen bauen? Das ist völliger Blödsinn.

Deshalb muss auch Israel, wie wir sagen, den Kopf in die Hände nehmen und über seine eigene künftige Existenz nachdenken.“

PRESIDENT LUKASHENKO WARNS ISRAEL!!! „Israel needs to be more careful and cautious. They’ve already earned such a rating in the world community by bombing Gaza — even in history, people are looking at what kind of Holocaust is this? What Holocaust are we talking about? When they… pic.twitter.com/dCA6nCrsY1 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 15, 2026

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EU will Bürgern Strom vorschreiben: Abends kein Kochen mehr wegen KI?

Brüssel plant den nächsten Griff ins Portemonnaie der Bürger. Weil KI-Rechenzentren und die Energiewende den Strombedarf explodieren lassen, sollen normale Haushalte künftig abends weniger Strom verbrauchen.

Die EU-Kommission will noch 2026 ein neues Gesetz durchpeitschen, das den flächendeckenden Einbau von KI-gesteuerten Smart Metern massiv beschleunigt. Ziel: Bürger sollen ihren Verbrauch in die billigeren Zeiten verschieben – also nicht mehr abends kochen, waschen, duschen oder heizen, wenn der Strom teuer und knapp ist.

Die Energie soll stattdessen für KI-Datenzentren, E-Autos und Industrie frei bleiben. Die Kommission gibt zu: Datenzentren verbrauchen bereits 2,5 % des gesamten EU-Stroms – bis 2030 wird sich der Bedarf mehr als verdoppeln. Statt die Konzerne stärker in die Pflicht zu nehmen, wird der kleine Mann an die Leine genommen. Fazit der Brüsseler Planung:

Ihr zahlt mehr, verbraucht weniger – und die KI darf weiter Strom fressen wie ein hungriges Ungeheuer. Via politico.eu

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Gesundheitsministerin will Kinder stärker an Pflegekosten beteiligen

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken will laut der „Rheinische Post“ bei den Pflegekosten älterer Menschen Kommunen entlasten und Angehörige belasten.

Die bisherige Einkommensgrenze von 100.000 Euro, ab der Kinder für die Pflege ihrer Eltern zahlen müssen, soll entfallen. Die Kosten sind hoch: In Nordrhein-Westfalen beispielsweise liegt der Eigenanteil für Pflegeheimbewohner laut dem Verband der Ersatzkassen im Schnitt bei 3582 Euro pro Monat. 2035 könnte der bundesweite Eigenanteil laut der Krankenkasse DAK bis auf 5897 Euro steigen.

Die Kommunen unterstützen den Plan. So sagte der Chef des Deutschen Landkreistages, Achim Brötel, der Sozialstaat müsse den Bedürftigen helfen. Kritiker verweisen auf die steigende Zahl Kinderloser, die später selbst auf Pflege angewiesen sein könnten.

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ZDF blamiert sich mit Musk-Vorwurf: „So dürfen wir nicht arbeiten“

Nach den Ausschreitungen in Belfast behauptete eine ZDF-Moderatorin sinngemäß, Elon Musk habe gemeinsam mit Tommy Robinson zu einer „Jagd auf Migranten“ aufgerufen.

Einen Beleg dafür gibt es nicht. Musk hatte auf X Protestaufrufe geteilt und geschrieben, nur wiederholter und lauter Protest werde etwas ändern. Ein Gewaltaufruf ist daraus nicht ersichtlich.

Für diese unbelegte Darstellung kommt nun sogar Kritik aus der Systempresse selbst: NDR-Redakteur Sebastian Eberle nannte die ZDF-Aussage „völlig inakzeptabel“ und schrieb: „So dürfen wir nicht arbeiten.“ Auch „Zeit“-Korrespondent Jochen Bittner sprach von einer klaren Falschbehauptung. Via AUF1TV

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Selbst die Toilette ist weg: Mieter räumen Haus leer

Die Mieter einer Doppelhaus-Hälfte in Wendeburg (Landkreis Peine) verschwinden über Nacht. Wärmepumpe, Klingel und Einbauküche der Vermieterin nehmen sie mit. Der Schaden liegt bei rund 100.000 Euro.

Dort, wo mal die Wärmepumpe stand, ragen nur noch verkleidete Metallrohre aus der Wand. Von der Einbauküche sind nur noch die Halterungen der Hängeschränke übrig. Die Toilettenschüsseln und die Klingelanlage mit Kamera gibt es nicht mehr. In einigen Zimmern liegen Matratzen, benutzte Zahnbürsten und Müll. Der Küchentisch steht noch in der offenen Wohnküche, darauf liegen schimmelige Pizza-Stücke auf einem Pappteller. Als Natalie Schell Mitte Mai ihre Doppelhaushälfte betrat, habe sie der Schlag getroffen, sagt sie. Die Mieter ihres Doppelhauses waren vom einen auf den anderen Tag verschwunden, erzählt sie. Erst vor zwei Jahren wurde das Doppelhaus neu gebaut. Die Mieter – eine achtköpfige Familie – waren erst vor einem Jahr eingezogen. Weiterlesen auf ndr.de

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Ukraine-Gespräche: Ministerin will raschen EU-Beitritt

Die EU nimmt die Beitrittsgespräche mit der Ukraine auf. Außenministerin Meinl-Reisinger drängt auf schnellere Fortschritte im Erweiterungsprozess.

Nach monatelanger Blockade kommt Bewegung in den EU-Beitrittsprozess der Ukraine. Am Montagabend beginnen in Luxemburg erstmals inhaltliche Verhandlungen mit Kiew – auch Moldau startet in die nächste Phase des Aufnahmeverfahrens.

Diese acht EU-Staaten wollen Ukraine-Beitritt pushen

Möglich wurde der Schritt nach dem Ende der bisherigen Blockade durch Ungarn. Die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine waren zwar bereits im Juni 2024 offiziell eröffnet worden, Fortschritte blieben jedoch aus.

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ÖSTERREICH: Mitarbeiterin öffnet Firmenpaket und findet Leichenteile

Makabre Verwechslung: Eine Mitarbeiterin des Flugzeugbauers FACC hat am Montag beim Öffnen eines Pakets menschliche Überreste entdeckt.

In 8 Kühlpaketen befanden sich Rümpfe von Menschen, die eigentlich an ein Labor in Deutschland hätten gehen sollen. Die Sendung aus den USA wurde offenbar am Flughafen München fehlgeleitet. Die geschockte Mitarbeiterin informierte sofort ihre Vorgesetzten, die die Polizei einschalteten. Die Behörden haben die Pakete inzwischen an den richtigen Empfänger weitergeleitet – und FACC hat die korrekte Lieferung erhalten. Via ZIB

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Ukrainischer Opa mit Schaufel mischt „Rekrutierungs-Beamte“ auf

Als die Einberufungsbeamten für einen Dorfbewohner auftauchten, kam Opa mit einer Schaufel. Und irgendwie scheint Opa zu gewinnen.

When the draft officers showed up for a villager, Grandpa showed up with a shovel. And somehow, Grandpa seems to be winning. pic.twitter.com/4tIwiPMF78 — Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) June 15, 2026

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