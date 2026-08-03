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Spanien: Regierung soll Geheimdienst-Warnungen vor Migrationssturm ignoriert haben

VonRedaktion

Aug. 3, 2026 #"austria first", #Ceuta, #Geheimdienste, #Journal um 12 uhr

Brisante Enthüllungen aus Spanien: Die linke Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez soll trotz mehrfacher Warnungen der eigenen Geheimdienste nicht auf den Migrationsansturm auf die spanische Exklave Ceuta reagiert haben.

03.08.2026 – AUSTRIA FIRST Journal um 12 Uhr

  • Grenz-Chaos mit Ansage: Sánchez ignorierte Geheimdienst-Warnungen vor Migrantenansturm
  • Ceuta zerreißt ÖVP-Brunners Märchen vom sicheren EU-Migrationspakt!
  • Kompletter Neubau mit 110 Wohnungen für Flüchtlinge – Millionenkosten sorgen für Aufregung

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