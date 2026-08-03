Spanien: Regierung soll Geheimdienst-Warnungen vor Migrationssturm ignoriert haben

Brisante Enthüllungen aus Spanien: Die linke Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez soll trotz mehrfacher Warnungen der eigenen Geheimdienste nicht auf den Migrationsansturm auf die spanische Exklave Ceuta reagiert haben.
03.08.2026 – AUSTRIA FIRST Journal um 12 Uhr
- Grenz-Chaos mit Ansage: Sánchez ignorierte Geheimdienst-Warnungen vor Migrantenansturm
- Ceuta zerreißt ÖVP-Brunners Märchen vom sicheren EU-Migrationspakt!
- Kompletter Neubau mit 110 Wohnungen für Flüchtlinge – Millionenkosten sorgen für Aufregung
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