Wer sind die neuen Nazis? Ein Vergleich!

Die Grüne Jugend wird mit Freude und strahlenden Herzens den Vorgaben ihrer geliebten Führer folgen. | Bild: UME

Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Parteien AfD in Deutschland und FPÖ in Österreich nicht indirekt mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht werden.

Von REDAKTION | Gerade jetzt, wo wir vor dem Scherbenhaufen der linkslinken Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik stehen und das Ende dieses Irrwegs vorherzusehen ist, werden die politischen Vorstellungen anständiger Leute und deren Parteien verstärkt mit denen der Nazis gleichgesetzt – mangels Argumente.

Verantwortungslose Verharmlosung des Nationalsozialismus durch Feinde der Anständigen

Parolen wie „Wehret den Anfängen“, „Nie wieder“ oder „So hat es auch damals angefangen“ werden wie ein Mantra von linksfaschistischen Schlägertypen, aber auch von scheinbar harmlosen Figuren wie den Mitgliedern des peinlichen Kampfadlergeschwaders der „Omas gegen Rechts“ vor sich hergetragen. Haltlose Anwürfe und Vergleiche (Reductio ad Hitlerum) [1] treffen bei näherer Betrachtung jedoch eher auf diejenigen Kreise zu, die sich selbst als „demokratische Parteien“ definieren und pausenlos von „unserer Demokratie“ schwärmen.

Im Gegensatz zu diesen Lügnern können sachliche Argumente leicht beweisen, wer hier naziartiger einzuordnen ist. Betrachten wir die Wunschvorstellung dieser Superdemokraten und ziehen die entsprechenden Vergleiche:

Ihr wollt ein Parteiverbot?

Das wollten Nazis auch.

Das wollten Nazis auch. Ihr wollt Zensur des gesprochenen Wortes?

Das wollten Nazis auch.

Das wollten Nazis auch. Ihr wollt Meldeportale für „falsche“ Meinungen?

Das wollten Nazis auch.

Das wollten Nazis auch. Ihr wollt Verlage verbieten?

Das wollten Nazis auch.

Das wollten Nazis auch. Ihr wollt Rundfunk auf Regierungslinie?

Das wollten Nazis auch.

Das wollten Nazis auch. Ihr wollt vermummte Angreifer gegen Oppositionelle?

Das wollten Nazis auch.

Das wollten Nazis auch. Ihr wollt Parteitage der Opposition blockieren?

Das wollten die Nazis auch.

Das wollten die Nazis auch. Ihr wollt Kontaktschuld?

Das wollten Nazis auch.

Das wollten Nazis auch. Ihr wollt die totale Überwachung von oben?

Das wollten Nazis auch.

Das wollten Nazis auch. Ihr wollt das Wahlrecht entziehen?

Das wollten Nazis auch.

Das wollten Nazis auch. Ihr möchtet ideologische Flaggen?

Das wollten Nazis auch.

Das wollten Nazis auch. Ihr „kauft nicht bei ….“

Das wollten Nazis auch.

Das wollten Nazis auch. Ihr wollt Wahrheiten verbieten, die euch nicht gefallen?

Das wollten die Nazis auch.

Das wollten die Nazis auch. Ihr wollt Andersdenkende gesellschaftlich ächten und isolieren?

Das wollten Nazis auch.

Das wollten Nazis auch. Ihr wollt politische Gegner markieren?

Das wollten Nazis auch.

Das wollten Nazis auch. Ihr möchtet Scheiben einschlagen und beschmieren?

Das wollten Nazis auch.

Das wollten Nazis auch. Die Regierenden sollen entscheiden, wer ins Parlament darf.

Das wollten die Nazis auch. [2]

Es fragt sich wer hier die neuen Nazis sind?

[1] Leo Strauss: Natural Right and History

[2] Die Vergleiche wurden aus Netzfunden zusammengestellt

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Dieser Beitrag wird in unsere Serie „SOS Demokratie“ aufgenommen

Erfahren Sie hier mehr über das Treiben der Feinde der Demokratie Beiträge aus unserer Reihe „SOS Demokratie“

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