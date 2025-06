SOS-Demokratie – Der linke Wertefaschismus und die Tyrannei im Debattenraum

So ändern sich die Zeiten! Wer heute diese Forderung aufstellt wird als „Friedensschwurbler“ von den Kriegstreibern beschimpft, die offensichtlich sogar einen 3. Weltkrieg in Kauf nehmen.

Der politische Mainstream versucht ständig den Faschismus rechts zu verorten, um vom eigenen linken Wertefaschismus abzulenken.

Von FRANZ FERDINAND |Wertefaschismus ist jedoch nur ein Spiegelbild des Rechtsfaschismus. Beide Faschismusformen erkennt man an folgenden Eigenschaften:

Gesinnungsterror durch die Definition eines „Meinungskorridors“ des politisch sagbaren durch die herrschenden Eliten, der im Endeffekt so schmal wird, wie ein Saumpfad im Hochgebirge.

Dissidententum wird scharf bekämpft, auf einer niedrigen Ebene durch wirtschaftliche Vernichtung und zum Schluss durch Kriminalisierung und Verfolgung.

Die Mächtigen versuchen sich durch einen Wertekanon zu legitimieren, der den Interessen der Eliten dient und nicht hinterfragt werden darf. Die diesem Wertekanon zugrunde liegende Agenda wird verschleiert, verdreht und beschönigt und auf keinen Fall öffentlich diskutiert.

Unter „unsere Demokratie“ versteht man unter Anderem auch die kritiklose Akzeptanz dieser „Werte“ und totale Bevormundung und Indoktrination der Bürger, die sich in die Marschkolonne der Gleichgesinnten und der Koalition der Willigen einreihen sollen.

Die Mainstream-Medien und die Wissenschaft werden zu 99 Prozent von den Interessen der Eliten kontrolliert. Kein Journalist oder Wissenschaftler kann wirtschaftlich überleben, wenn er sich nicht den Interessen der Eliten unterwirft. Ergebnisoffene Diskurse sind unmöglich. Das Ergebnis jeder Debatte steht von vornherein fest.

Folgt das Wahlvolk nicht mehr seinen Eliten, so schrecken diese vor Wahlmanipulationen und Parteiverboten nicht zurück.

Parlamentarier werden mehr und mehr durch „Experten“ und politisch agierende Richter entmündigt, die wieder von den Eliten kontrolliert werden. Wem seine Karriere wichtig ist, muss danach trachten den Mächtigen nach dem Mund zu reden, nach dem alten Motto „wes Brot ich ess‘, des Lied ich sing“.

In der praktischen Politik zeichnen sich die neuen Wertefaschisten durch Größenwahn, angemaßtes Wissen, Inkompetenz, Ignoranz, Lügen, Heuchelei und Selbstgerechtigkeit aus. Sie sind Hasardeure, die für ihre Wahnideen unsere westliche Zivilisation aufs Spiel setzen, indem sie versuchen, den Dritten Weltkrieg machbar erscheinen zu lassen und nicht einmal vor einer Koalition mit den alten Rechtsfaschisten (in der Ukraine, oder im Baltikum) zurückschrecken.

Wo bleiben die „Lehren aus der Vergangenheit“?

Wieso stehen wir nach fast hundert Jahren wieder vor derselben Entwicklung. Wo bleiben die vielbesungenen „Lehren aus der Vergangenheit“?

Die Weltgemeinschaft steht vor globalen Umwälzungen, die mit einer Neuverteilung der Macht auf diesem Planeten einher gehen (sollen). Diese Umwälzungen sind wesentlich dramatischer als jene, nach dem Ersten Weltkrieg. Ursache ist der wirtschaftliche Aufstieg der ehemals „Dritten Welt“, die jetzt schon mehr produziert, als die entwickelten Industrienationen zusammen. Die westlichen Eliten werden ihre dominante Rolle, die sie seit Jahrhunderten innehatten, unweigerlich verlieren. Ihre unipolare Weltordnung ist passé. Diese Akteure sind jedoch nicht bereit, sich dem Unvermeidlichen zu fügen. Statt sich konstruktiv in die Neuordnung der Welt einzubringen, glauben sie allen Ernstes, das Rad der Geschichte durch die Entfesselung eines Dritten Weltkrieges aufhalten zu können. Diese Verbrecher versuchen ihre Handlungen durch ihre „Werte“ zu legitimieren, die ihnen selbst die Mehrheit des Publikums in den westlichen Ländern nicht mehr abnimmt.

Wie dereinst Adolf Hitler in Deutschland, wollen diese Wahnsinnigen ganz Europa und Amerika in ihren Untergang mitreißen. Dies ist natürlich nur durch totale Indoktrination der Bürger, so wie in vergangenen Diktaturen möglich!

***

