Offenbar ukrainischer Drohnenangriff auf arktische Atombomber (Video)

Laut britischem „Telegraph“ soll die Ukraine bei einem massiven Drohnenangriff auf russische Flughäfen und zwar Tausende Kilometer von der Frontlinie entfernt, in der Arktis, russische strategische Atom-Bomber zerstört.

Laut einer Quelle desx „Kyiv Independent“ soll dies das Ergebnis des ukrainischen Geheimdienstes SBU sein. Aufnahmen vom arktischen Luftwaffenstützpunkt Olenja in der Arktis zeigen russische Bomber in Massen in Flammen stehen. Die Russen hatten diese Geräte extra so weit von der Front verlegt, um sie vor ukrainischen Drohnen zu schützen. Eine anonyme Quelle sagte dem „Telegraph“ gegenüber:

„Unter den zerstörten Flugzeugen befanden sich Atomwaffen, atomwaffenfähige Tu-95-Bomber und strategische Tu-22-Bomber, mit denen Russland Langstreckenraketen auf die Ukraine abfeuert.“

Einigen Berichten zufolge könnten die Ukrainer den Angriff sogar von russischem Territorium aus unternommen haben. Sollten auch nur einige der Behauptungen über das Ausmaß der Angriffe wahr sein (d.h. dass mehr als 40 russische Flugzeuge zerstört wurden), wäre allein schon die Tatsache, dass die Ukraine in der Lage war, 1600 Kilometer von der Front entfernt zuzuschlagen, und sogar 4000 Kilometer entfernt in Irkutsk, neue Möglichkeiten aufzeigte.

Schon im März hatte die Ukraine bekannt gegeben, eine Drohne mit einer Reichweite von 3000 Kilometern entwickelt zu haben. Wie es scheint könnte diese Reichweite noch überboten worden sein.

Der Schaden soll enorm ein: Einige der zerstörten russischen Flugzeuge, allein die „A 50“, kosten 350 Millionen Dollar.

Die Drohnenangriffe erfolgten nur wenige Stunden nach einer Reihe von Explosionen auf das russische Eisenbahnnetz rund um die Ukraine. Der Kreml bezeichnete den Vorfall als terroristische Akte, eine eingestürzte Brücke tötete insgesamt sieben Menschen in einem Personenzug nach Moskau.

Kiew bezeichnete die Angriffe auf russische Flughäfen mit nicht geringer Schadenfreude als „wahrscheinlich den schlimmsten Tag in der Geschichte der russischen Luftwaffe“.

&

In what is probably the worst day in the history of the Russian air force, another airfield is exploding.

Belaya airfield, with the voice of the head of the Ukraine’s SBU, Lieutenant General Vasyl Malyuk, commenting as more live footage comes in.

Apparently 40 aircraft… pic.twitter.com/sIwcSywlcz

— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) June 1, 2025