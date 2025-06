Die zehn Gebote der Georgia Guidestones

Ein Monument aus Granitstein in Georgia, USA

Die Georgia Guidestones waren ein 1980 errichtetes Monument aus Granit. Es befand sich etwa vierzehn Kilometer nördlich des Zentrums der Stadt Elberton im Elbert County im US-Bundesstaat Georgia. Wegen seines Aussehens wurde es manchmal als das „amerikanische Stonehenge“ bezeichnet. Eine Inschrift mit zehn Richtlinien war in die massiven Steinblöcke in acht modernen Sprachen von Englisch bis Swahili eingeschlagen.

Die Georgia Guidestones wurden vom geheimnisvollen „Robert C. Christian“ im Namen einer kleinen Gruppe „loyaler Amerikaner“ in Auftrag gegeben.

Das Monument bestand aus sechs Granitplatten, knapp 6 Meter hoch, mit einem Gesamtgewicht von 107 Tonnen. In acht Sprachen (Englisch, Spanisch, Swahili, Hindi, Hebräisch, Arabisch, Chinesisch und Russisch) waren zehn Grundsätze für die Menschheit eingraviert. Der Deckstein trug zusätzliche Inschriften in Altgriechisch und Babylonisch.

Die zehn „Gebote“ der Guidestones lauteten:

1️⃣. Halte die Menschheit unter 500 Millionen im ständigen Gleichgewicht mit der Natur.

2️⃣. Lenke die Fortpflanzung weise – zur Verbesserung von Fitness und Vielfalt.

3️⃣. Vereine die Menschheit mit einer lebendigen neuen Sprache.

4️⃣. Beherrsche Leidenschaft, Glauben, Tradition und alles mit gemäßigter Vernunft.

5️⃣. Schütze die Menschen und Nationen durch gerechte Gesetze und gerechte Gerichte.

6️⃣. Lasse alle Nationen ihre eigenen Angelegenheiten intern regeln und internationale Streitigkeiten vor einem Weltgericht beilegen.

7️⃣. Vermeide belanglose Gesetze und unnütze Beamte.

8️⃣. Schaffe ein Gleichgewicht zwischen den persönlichen Rechten und den gesellschaftlichen Pflichten.

9️⃣. Würdige Wahrheit, Schönheit und Liebe im Streben nach Harmonie mit dem Unendlichen.

1️⃣🅾️. Sei kein Krebsgeschwür für diese Erde – lass der Natur Raum.

Wilde Verschwörungs-Theorien, Teufelswerk oder geplante neue Weltordnung?

Seit ihrer Errichtung umgeben die Georgia Guidestones zahlreiche Verschwörungstheorien. Viele vermuten geheime Organisationen wie die Freimaurer oder Rosenkreuzer hinter dem Monument. Eine Theorie besagt, dass es Teil eines Plans zur Errichtung einer Neuen Weltordnung ist, in der eine Elite die Kontrolle über eine stark reduzierte Bevölkerung übernimmt. Andere sehen in den Inschriften moderne Eugenik, da sie die Steuerung der Fortpflanzung und genetische Optimierung betonen.

Die Verbindung zu den Malthusianern wird ebenfalls diskutiert. Der Ökonom Thomas Malthus warnte vor Überbevölkerung, was in der Forderung der Guidestones, die Menschheit auf unter 500 Millionen zu reduzieren, malthusianische Einflüsse vermuten lässt.

Der Name „Robert C. Christian“ wird oft mit den Rosenkreuzern in Verbindung gebracht, könnte aber auch für Roman Catholic Christian stehen, was Spekulationen über eine religiöse Gruppe verstärkt.

Zerstörung der Granitsteine und offene Fragen

Am 6. Juli 2022 wurden die Georgia Guidestones durch einen Sprengsatz teilweise zerstört. Die Überreste wurden noch am selben Tag weggebracht. Bis heute ist unklar, wer hinter der Sprengung steckt und welches Motiv dahinterstand.

Es gibt Spekulationen, dass die Zerstörung absichtlich durchgeführt wurde, um Beweise oder versteckte Informationen zu vertuschen. Manche vermuten sogar, dass sich eine unentdeckte Zeitkapsel unter den Steinen befunden haben könnte. Der vollständige Abriss, obwohl eine Restaurierung möglich gewesen wäre, wirft zusätzliche Fragen auf:

Sollten damit geheime Botschaften oder symbolische Absichten verborgen werden? via maerkwuerdig

