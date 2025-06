Miss World 2025 – Gewinnerin ist Opal Suchata Chuangsri aus Thailand

Opal Suchata Chuangsri aus Thailand schreibt Geschichte. Als erste Thai-Frau wurde die wunderschöne 22-jährige Studentin der Politikwissenschaft zur Miss World 2025 gekrönt.

„Opal“ Chuangsri aus Thailand wurde bei der 72. Miss World Veranstaltung in Hyderabad, Indien, am 31. Mai zur Miss World 2025 gekürt. Die 22-jährige Studentin der Politikwissenschaft beeindruckte die Richter mit ihrer Intelligenz, Schönheit und Anmut und wurde die erste thailändische Kandidatin, die die Krone gewann. Sie wurde von Miss World 2024, Krystyna Pyszková aus Tschechien gekrönt. Opal ist auch die Gründerin von „Opal for Her“, einer Initiative zur Unterstützung von Frauen mit Brustkrebs. Sie trat gegen 108 Delegierte aus der ganzen Welt an.

Opal Suchatas Ausbildung & Karriere

Die akademische Reise von Opal Suchata Chuangsri ist so beeindruckend wie ihre Leistungen. Geboren am 20. März 2003 in Phuket, Thailand, wuchs sie in einer Familie auf, die in der Hotellerie verwurzelt ist. Sie besuchte die renommierte Triam Udom Suksa Schule in Bangkok, wo sie ein chinesisches Studium absolvierte, angetrieben von ihrer Liebe zu Sprachen und Kulturen.

Derzeit studiert sie Politikwissenschaft an der Thammasat University, die sich auf internationale Beziehungen spezialisiert hat. Opal, die fließend Thai, Englisch und Chinesisch spricht, hat großes Interesse an Psychologie und Anthropologie. Als hingebungsvolle Tierliebhaberin kümmert sie sich um 16 Katzen, 5 Hunde und spielt die Ukulele rückwärts.

